"Я за достижения, а не вульгарщину". Юрчихин высказался о моде в космонавтике

Летчик‑космонавт раскритиковал идею привлечения молодежи через коллаборации с брендами

13 июня 2026, 20:16, ИА Амител

Космос / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

Летчик‑космонавт, Герой России Федор Юрчихин в беседе с ТАСС высказался о способах привлечения молодежи в ракетно‑космическую отрасль. По его мнению, делать это нужно прежде всего за счет реальных достижений космонавтики, а не через коллаборации с модными брендами.

Так космонавт прокомментировал новость о сотрудничестве компании Axiom Space и модного дома Prada, которые представили специальный костюм для астронавтов. Изделие надевается под скафандр и обеспечивает охлаждение и вентиляцию — для этого в нем предусмотрена система трубок, размещенных в зонах основных мышечных групп человека.

«Для меня космос и космонавтика — это не дизайн, не одежда. Хотелось бы, чтобы в нашей стране все‑таки серьезно занялись космосом и космонавтикой. Что первично и что вторично — привлекать в космос молодежь проектами и дизайнами одежды или достижениями космонавтики? Я за то, чтобы у нас были достижения, а не вульгарщина», — подчеркнул Юрчихин, комментируя возможность подобных коллабораций в России.

Ранее сообщалось, что Роскосмос открыл на "Госуслугах" прием заявлений в отряд космонавтов. К будущим кандидатам предъявляется ряд обязательных требований.