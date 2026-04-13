Роскосмос открыл на "Госуслугах" прием заявлений в отряд космонавтов

К будущим кандидатам предъявляется ряд обязательных требований

13 апреля 2026, 07:34, ИА Амител

Космос / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

Роскосмос запустил на портале "Госуслуги" сервис для приема заявлений в отряд космонавтов — подать заявку на заочный отбор можно до 30 июня 2026 года, сообщает Минцифры РФ.

«Воспользуйтесь новым сервисом на портале и получите шанс вступить в отряд космонавтов. Подать заявление на участие в заочном отборе можно до 30 июня 2026 года», — цитирует ведомство ТАСС.

Будущие кандидаты должны соответствовать ряду требований: иметь российское гражданство, быть не старше 35 лет, обладать весом в диапазоне от 50 до 90 кг и ростом от 150 до 190 см, иметь высшее образование и как минимум трехлетний стаж работы по специальности.

Кроме того, соискатели обязаны владеть одним из иностранных языков — английским, испанским, итальянским, немецким или французским. Тем, кто успешно пройдет отбор, предложат подписать трудовой договор с Центром подготовки космонавтов и начать тренировки.

Ранее выяснилось, что примерно 25% опрошенных студентов хотели бы попасть в отряд космонавтов Роскосмоса: так, каждый пятый респондент заявил, что попробовал бы пройти отбор, если бы набор открыли для всех желающих.

