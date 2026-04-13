Роскосмос открыл на "Госуслугах" прием заявлений в отряд космонавтов

К будущим кандидатам предъявляется ряд обязательных требований

13 апреля 2026, 07:34, ИА Амител

Космос / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

Роскосмос запустил на портале "Госуслуги" сервис для приема заявлений в отряд космонавтов — подать заявку на заочный отбор можно до 30 июня 2026 года, сообщает Минцифры РФ. 

«Воспользуйтесь новым сервисом на портале и получите шанс вступить в отряд космонавтов. Подать заявление на участие в заочном отборе можно до 30 июня 2026 года», — цитирует ведомство ТАСС

Будущие кандидаты должны соответствовать ряду требований: иметь российское гражданство, быть не старше 35 лет, обладать весом в диапазоне от 50 до 90 кг и ростом от 150 до 190 см, иметь высшее образование и как минимум трехлетний стаж работы по специальности. 

Кроме того, соискатели обязаны владеть одним из иностранных языков — английским, испанским, итальянским, немецким или французским. Тем, кто успешно пройдет отбор, предложат подписать трудовой договор с Центром подготовки космонавтов и начать тренировки.

Ранее выяснилось, что примерно 25% опрошенных студентов хотели бы попасть в отряд космонавтов Роскосмоса: так, каждый пятый респондент заявил, что попробовал бы пройти отбор, если бы набор открыли для всех желающих. 

Недавно космонавт Олег Артемьев запечатлел Алтай с МКС. Астронавт собрал кадры по просьбам своих подписчиков.

Комментарии 11

Сергей😎

07:46:43 13-04-2026

Куда полетим, на Луну, или сразу на Марс? 🧐

dok_СФ

09:11:08 13-04-2026

Сергей😎 (07:46:43 13-04-2026) Куда полетим, на Луну, или сразу на Марс? 🧐... На Марс в одну сторону..

Musik

09:30:11 13-04-2026

dok_СФ (09:11:08 13-04-2026) На Марс в одну сторону.. ... зато Пасху хорошо отметили.

Гость

08:03:43 13-04-2026

- Вы космонавт?
- Нет.
- А как вы стали космонавтом?
- Куда то не туда ткнул на госуслугах.

Гость

08:12:32 13-04-2026

как минимум трехлетний стаж работы по специальности - откуда его взять то?

Гость

09:22:46 13-04-2026

Гость (08:12:32 13-04-2026) как минимум трехлетний стаж работы по специальности - откуда... В КБ по пятницам

Гость

13:36:22 13-04-2026

Гость (08:12:32 13-04-2026) как минимум трехлетний стаж работы по специальности - откуда... В Казахстане есть. Но привезти трудно.

Гость

08:24:38 13-04-2026

Первый год стажировка на СВО

Гость

09:09:51 13-04-2026

уже ниже плинтуса.... как будто на трамвае покататься.

Вежливый Человек

13:02:39 13-04-2026

Хреново когда маркетологи космосом и войной рулят - пеДиковато всё становится.
Где спутниковый интернет?!

Гость

14:03:22 13-04-2026

Вежливый Человек (13:02:39 13-04-2026) Хреново когда маркетологи космосом и войной рулят - пеДикова...
Зачем тебе интернет, Вежливый? Смотри по телеку кино с традиционными ценностями между дояркой и вернувшимся военным

