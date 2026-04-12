Плеснул водку в лицо Брежневу и "отменил" Бога. Чем еще, кроме космоса, знаменит Гагарин

Рок-н-ролл, религия и слухи — всего этого в биографии первого космонавта было немало

12 апреля 2026, 07:35, ИА Амител

Юрий Гагарин / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

12 апреля 1961 года "он сказал: "Поехали!" — и махнул рукой", как пелось в одной из популярных советских песен. Несмотря на то, что первый полет человека в космос, как и биография первого космонавта Юрия Гагарина, описаны довольно подробно, вокруг этого человека и его главного свершения до сих пор ходит немало легенд, слухов, а также обнаруживается немало загадочных событий. Некоторые из них — в материале amic.ru.

Гагарин и рок-н-ролл

Известный российский журналист Владимир Марочкин (увы, покинувший наш мир в декабре 2024-го) был убежден, что именно гагаринский полет сделал рок-музыку такой, какой мы ее помним в лучшие годы жанра — заводной, искренней и наполненной неземного драйва.

«Даже после взлета Билла Хейли, Элвиса Пресли, Чака Берри и многих других ничего не обещало долгую и бурную жизнь этому жанру. Эта волна, в которой ритмически отражалось беспокойство городского жителя, могла легко схлынуть и все пошло бы своим чередом… Но вдруг — апрель 1961-го, Гагарин, его "поехали!"… Музыка, как вибрация души социума, сразу ощутила глубокие перемены. И дальше уже последовали "битлы", "роллинги" и все такое», — рассказывал однажды Марочкин автору этих строк.Интересно, что незадолго до первого полета Гагарин слушал именно рок-н-ролл. Когда старт на Байконуре был задержан, он попросил включить ему в кабину какую-нибудь музыку. Отвечавший тогда за связь (будущий космонавт) Павел Попович спросил: "Юра, что ты хотел бы послушать?" Тот подумал и ответил: "Ландыши".

Однако, как ни странно, этой песни найти в фонотеке радиоузла не удалось. Один из инженеров предложил руководителю неформального Совета главных конструкторов Сергею Королеву сбегать в общежитие и принести лежавшую в комнате бобину, на которой эта песня могла быть.

Когда пленку включили, "Ландышей" на ней не оказалось, зато в кабине первого космонавта раздались звуки модного рок-н-ролла — Элвиса Пресли, Чака Берри, Джерри Ли Льюиса. Разумеется, Юрий Алексеевич не возражал — ведь среди курсантов его летной школы он лучше всех танцевал этот экзотический в ту пору танец.

Первая песня, посвященная Юрию Гагарину, Dobrý den, majore Gagarine ("Добрый день, майор Гагарин"), была написана уже в первые часы после сообщений информационных агентств о первом космическом полете. Это сделали Яромир Гниличка, трубач чехословацкого джаз-оркестра Густава Брома (автор музыки) и редактор Остравского радио Павел Пацл (текст). Первое исполнение состоялось в прямом эфире телевидения города Остравы, а через три дня оркестр записал ее в студии Чешского радио.

Вскоре песня стала популярной и в Советском Союзе.

"Добрый день, майор Гагарин,

Наконец-то мы дождались,

Целый мир поднял за вас бокал красного вина,

И люди снизу махали вам рукой..."

Песня прозвучала в одном из новогодних "Голубых огоньков", а вскоре ее авторы встретились с первым космонавтом планеты.

Интересно, что на этом суперхите чехословацкие товарищи не остановились, и в 1961 году певец Иржи Сухи записал песню, написанную в соавторстве с композитором Иржи Шпитром, под названием "Приветствие Гагарину".

Гагарин и религия

Вопрос, был ли Юрий Алексеевич верующим человеком, неоднократно поднимался в публикациях постсоветского времени. Понятно, что в советский период "космонавт № 1" мог быть только атеистом. К тому же советский лидер Никита Хрущев однажды заявил с трибуны, мол, "Гагарин в космос летал, но Бога там не видел". Позднее многие очевидцы тех бурных событий неоднократно заявляли, что ничего подобного герой космоса первому секретарю ЦК КПСС не говорил.

Впрочем, ничего удивительного, что в своей вышедшей в 1961 году автобиографической работе "Дорога в космос" Юрий Гагарин писал следующее:

«К нашему дому приходило много народа: школьники с учителями, колхозники, пришла даже группа дряхлых старушек. Их интересовало — видел ли я в небесах Господа Бога? Я вынужден был разочаровать их, и мой ответ сильно поколебал их веру. Полет человека в космос нанес сокрушительный удар церковникам».Далее он рассказывает о приходящих к нему посланиях:

«В потоках писем, идущих ко мне, я с удовлетворением читал признания, в которых верующие под впечатлением достижений науки отрекались от бога, соглашались с тем, что бога нет и все связанное с его именем выдумка и чепуха».

Редактором книги был Николай Каманин, руководивший отбором и подготовкой первых космонавтов и тесно связанный с высшим партийным руководством. Разумеется, ничего "крамольного" для того времени он к изданию массовым тиражом пропустить не мог.

Зато были другие факты. В 1965 году на пленуме ЦК ВЛКСМ Юрий Гагарин подверг критике разрушение храма Христа Спасителя в 1930-е годы. В рассекреченной позднее полной стенограмме пленума (в советский период была издана только усеченная версия) приводится такой фрагмент его выступления:

«На мой взгляд, мы еще недостаточно воспитываем уважение к героическому прошлому, зачастую не думая о сохранении памятников. В Москве была снята и не восстановлена Триумфальная арка 1812 года, был разрушен храм Христа Спасителя, построенный на деньги, собранные по всей стране в честь победы над Наполеоном. Я бы мог продолжать перечень жертв варварского отношения к памяти прошлого».Кроме того, в 1966 году в журнале "Наука и религия" появилась антирелигиозная публикация "Юным атеистам-ленинцам Страны Советов", под которой стояли подписи Германа Титова и Валентины Терешковой, однако подпись первого космонавта отсутствовала, на что обращает внимание блогер Александр Быданцев в своем канале .

Также есть немало свидетельств людей, близко знавших Юрия Гагарина (его друга Василия Петрова, племянницы Тамары Филатовой и других людей), что человек, открывший миру дорогу в космос, был человеком верующим и крещеным. Наконец, в Сети можно при желании найти фотографии Юрия Гагарина со священнослужителями. В том числе в Троице-Сергиевой лавре, которую он посетил в 1964 году.

Гагарин и "теории заговора"

Когда Юрий Гагарин произнес свое знаменитое "Поехали!" и совершил рывок в космос, некоторые западные СМИ и даже специалисты объявили его мистификацией. Писатель, историк космонавтики Антон Первушин писал в журнале " Наука и жизнь " , что подозрение на фальсификацию полета возникло из-за того, что советское партийное руководство не разрешило публиковать технические детали полета.

Однако уже 22 апреля 1961 года газета The New York Times подробно описала, как американцы отслеживали пуск с Байконура, и констатировала:

«Скептики могут чувствовать некоторое удовлетворение, считая советское достижение фальсификацией, но их домыслы противоречат не только советским заявлениям, но и всем доказательствам, доступным американскому правительству».Любители "теорий заговора" не могли, конечно, обойти вниманием его гибель 27 марта 1968 года. Это трагическое ЧП шокировало как советский народ, так и партийное руководство. Информации об авиакатастрофе в официальной печати было немного. На страницах изданий практически никто обсуждал причины случившегося. Подробные материалы на эту тему появились в прессе только в начале 1990-х, в которых, конечно, не обошлось без идеологической подоплеки: мол, советская власть не уберегла героя. А кое-кто даже утверждал, что самолет, на котором Гагарин совершил своей последний полет, был намеренно приведен в состояние негодности.

Впрочем, последняя версия появилась еще в виде слухов в советский период (прав был Владимир Высоцкий, когда пел: "Я ненавижу сплетни в виде версий") о якобы недовольстве космонавтом советским строем и его "ликвидацией" за оппозиционные настроения.

Авторы этой теории утверждали, что на одном из закрытых приемов плеснул в лицо советскому лидеру Леониду Брежневу водкой, за что и поплатился. После этого якобы КГБ инсценировал авиакатастрофу и упрятал любимца всей страны в закрытую психиатрическую лечебницу.

В 1970-х годах существовало даже продолжение этой версии. Мол, Юрий Алексеевич однажды пришел домой к своей матери, в шрамах, постаревший и почти неузнаваемый и заявил, что он ее сын. Та якобы испугалась и вызвала милицию, которая бывшего космонавта и забрала.

Очевидно, когда гибель сверхпопулярного человека сопровождается минимумом подробностей и массой недомолвок, кому-то обязательно захочется сыграть на этом — из хулиганства или мелких корыстных интересов. Скажем, некоторые "очевидцы", "видевшие" Юрия Гагарина в психиатрической больнице, свои байки нередко рассказывали в распивочных заведениях за халявную выпивку.

Наверное, так и должно быть, когда недомолвки вокруг биографии человека, совершившего рывок в неземное, обрастают подробностями, превращающими даже его уход из жизни в событие необычное и таинственное…