Явка избирателей на выборах в Алтайском крае составила более 16%
Активнее всего голосуют в Курьинском районе
08 сентября 2024, 17:10, ИА Амител
Довыборы в АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
По состоянию на 15:00 явка на выборах в Алтайском крае составила 16,55%. Об этом рассказали в региональном избиркоме.
Всего проголосовали 27 611 человек.
Наибольшая активность зафиксирована:
в Курьинском районе – 54,34%;
Третьяковском районе – 45,72%;
Красногорском районе – 39,93%;
Баевском районе – 39,53%;
Угловском районе – 38,74%.
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17:26:33 08-09-2024
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Тока на оборот
21:47:29 08-09-2024
Мощная активность 16,5 %