Явка избирателей на выборах в Алтайском крае составила более 16%

Активнее всего голосуют в Курьинском районе

08 сентября 2024, 17:10, ИА Амител

Довыборы в АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По состоянию на 15:00 явка на выборах в Алтайском крае составила 16,55%. Об этом рассказали в региональном избиркоме.

Всего проголосовали 27 611 человек.

Наибольшая активность зафиксирована:

в Курьинском районе – 54,34%;

Третьяковском районе – 45,72%;

Красногорском районе – 39,93%;

Баевском районе – 39,53%;

Угловском районе – 38,74%.