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Явка избирателей на выборах в Алтайском крае составила более 16%

Активнее всего голосуют в Курьинском районе

08 сентября 2024, 17:10, ИА Амител

Довыборы в АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Довыборы в АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По состоянию на 15:00 явка на выборах в Алтайском крае составила 16,55%. Об этом рассказали в региональном избиркоме.

Всего проголосовали 27 611 человек. 

Наибольшая активность зафиксирована: 

в Курьинском районе – 54,34%;
Третьяковском районе – 45,72%;
Красногорском районе – 39,93%;
Баевском районе – 39,53%;
Угловском районе – 38,74%.

Алтайский край выборы
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Комментарии 2

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Гость

17:26:33 08-09-2024

Прям как сводки СовИнфорБюро
Тока на оборот

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Гость

21:47:29 08-09-2024

Мощная активность 16,5 %

  1 Нравится
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