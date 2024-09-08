Явка на выборах в Республике Алтай составляет больше 36%
Участки открыты до 20:00
08 сентября 2024, 13:10, ИА Амител
Выборы в Республике Алтай / Фото: Избирком Республики Алтай
На выборах главы Республики Алтай и депутатов Госсобрания – Эл Курултай восьмого созыва явка, по данным на 12:00 8 сентября, составляет 36,5%. Об этом рассказали в региональном избиркоме.
Проголосовать можно сегодня до 20:00. До этого времени будут открыты избирательные участки и доступна система электронного голосования.
На пост главы региона претендуют Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов (ЛДПР) и Андрей Турчак ("Единая Россия"). В выборах Эл Курултая участвуют "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Новые люди" и партия "Родина".
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