Основными причинами называют сокращение предложения из-за ветеринарных проблем, рост издержек производителей, логистику и сезонный спрос

03 августа 2026, 21:30, ИА Амител

Яйца / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В июле яйца стали самым подорожавшим товаром в мире, тогда как апельсиновый сок, напротив, продемонстрировал наибольшее снижение стоимости. Эти выводы были сделаны РИА Новости на основе анализа данных бирж ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.

«Так, яйца на американской бирже подорожали за прошедший месяц на 334%. Среди другой сельскохозяйственной продукции существенный рост показал овес — мировые цены на него выросли на 15,5%, а также пшеница — на 10,4%», — пишет издание.

Цены на промышленные товары также выросли: карбамид, используемый в производстве азотных удобрений, и стирол, который применяется в изготовлении синтетических каучуков и пластмасс, подорожали на 18,6%. Стоимость полипропилена и полиэтилена, необходимых для упаковки, увеличилась на 13,6 и 11,6% соответственно.

В энергетическом секторе нефть марки Urals стала самым дорогим товаром: ее стоимость возросла на 50,5%. В Великобритании цена на газ выросла на 44%, а в Европе — на 39%.

В то же время апельсиновый сок подешевел на 14,8%, литий — на 10,6%, а на индийском рынке чай стал дешевле на 9,7%.

Ранее производители предложили установить ценовой коридор на яйца.