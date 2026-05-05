Цель — обеспечить стабильную рентабельность отрасли и предсказуемость цен для потребителей

05 мая 2026, 17:15, ИА Амител

Яйца / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Российские производители яиц предложили ввести ценовую вилку для яиц категории С1, сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на презентацию производителей и данные от рыночных источников.

Вопрос о введении ценового диапазона активно обсуждается производителями с регуляторами и отраслевыми организациями. Они надеются, что установление ценовых границ для закупок и розничной торговли поможет стабилизировать закупочные цены на яйца.

Как отмечает издание, подобный подход уже применяется на алкогольном рынке.

Представитель одной из птицефабрик рассказал, что ритейлеры на торгах устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости и ограничивают объемы закупок. По его мнению, это делается для создания "эффекта паники".

Галина Бобылева, гендиректор Росптицесоюза, частично объяснила эту проблему сезонностью, отметив, что летом ритейлеры ожидают снижения цен. Однако она подчеркнула, что производство яиц остается стабильным в течение всего года.

«Фиксация цен противоречит рыночным механизмам и может привести к убыткам как для сетей, так и для производителей», - предупредил собеседник издания в розничной торговле.

По данным на май 2026 года, средняя розничная цена за десяток куриных яиц в России составляет около 113,8–114,9 рубля. После пика в середине апреля наблюдается сезонное снижение цен.