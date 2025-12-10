Юридические конторы на Алтае в 2025 году "наживались" на родственниках участников СВО

Несколько компаний брали деньги с родственников военных

10 декабря 2025, 08:00, ИА Амител

Юрист консультирует женщину / Фото: создано в нейросети

Некоторые юридические компании в Алтайском крае брали большие деньги с родственников участников СВО на Украине за консультации, хотя в реальности не оказывали реальной помощи. Об этом журналистам сообщил уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев.

Часто мошенники предлагают свои услуги по завышенным ценам, обещая помощь в восстановлении статуса военнослужащего или решении других правовых вопросов. Эти компании занимаются взиманием больших сумм за консультации и якобы "поиск решения", но на самом деле не предоставляют реальной помощи.

Примером такой мошеннической деятельности является ситуация с пенсионеркой в Барнауле, которую обманули в юридической фирме. Она заплатила значительную сумму за решение вопроса, но не получила никакого результата. После того как семья обратилась в местные органы, удалось вернуть деньги и устранить последствия мошенничества.

По словам Антона Васильева, сейчас разрабатываются механизмы, как повлиять на такие юридические компании, которые наживаются за счет чужих денег. Тем более родственники участников СВО, которые получают хорошее жалованье, могут себе позволить 50 тысяч рублей за консультацию и зачастую потом не имеют претензий к юристам.

Кроме того, под предлогом социальных акций мошенники усиливают рекламу недобросовестных юристов, которые обещают пенсионерам бесплатно оказать любую правовую помощь и помочь пройти процедуру банкротства или перерасчет размера пенсии.