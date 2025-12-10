Юридические конторы на Алтае в 2025 году "наживались" на родственниках участников СВО
Несколько компаний брали деньги с родственников военных
10 декабря 2025, 08:00, ИА Амител
Некоторые юридические компании в Алтайском крае брали большие деньги с родственников участников СВО на Украине за консультации, хотя в реальности не оказывали реальной помощи. Об этом журналистам сообщил уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев.
Часто мошенники предлагают свои услуги по завышенным ценам, обещая помощь в восстановлении статуса военнослужащего или решении других правовых вопросов. Эти компании занимаются взиманием больших сумм за консультации и якобы "поиск решения", но на самом деле не предоставляют реальной помощи.
Примером такой мошеннической деятельности является ситуация с пенсионеркой в Барнауле, которую обманули в юридической фирме. Она заплатила значительную сумму за решение вопроса, но не получила никакого результата. После того как семья обратилась в местные органы, удалось вернуть деньги и устранить последствия мошенничества.
По словам Антона Васильева, сейчас разрабатываются механизмы, как повлиять на такие юридические компании, которые наживаются за счет чужих денег. Тем более родственники участников СВО, которые получают хорошее жалованье, могут себе позволить 50 тысяч рублей за консультацию и зачастую потом не имеют претензий к юристам.
Кроме того, под предлогом социальных акций мошенники усиливают рекламу недобросовестных юристов, которые обещают пенсионерам бесплатно оказать любую правовую помощь и помочь пройти процедуру банкротства или перерасчет размера пенсии.
08:26:43 10-12-2025
По словам Антона Васильева, сейчас разрабатываются механизмы, как повлиять на такие юридические компании, которые наживаются за счет чужих денег. ----- Капитализм. Принцип курятника. "Клюй ближнего, гать на нижнего и пробирайся на верх нашеста".
08:50:45 10-12-2025
Интересно как и по чьей вине возникают ситуации, что родственникам участников нужны юристы за бешеные деньги, чтобы решить вопросы с МО?
09:05:07 10-12-2025
Гость (08:50:45 10-12-2025) Интересно как и по чьей вине возникают ситуации, что родстве... Складывается впечатление, что одни жулики берут деньги за то, чтобы решить вопрос с другими жуликами. Не. ну а что? Нормальная конкуренция...
16:47:45 10-12-2025
Гость (09:05:07 10-12-2025) Складывается впечатление, что одни жулики берут деньги за то... Пришёл как-то к одной тёте будущий зять деньги занимать.Весь такой черный в крагах,ножкой взмахнул типа пнуть.А та ему как её учили на войне сжатыми средними фалангами пальцев в шею поверх пронежилета.Ну оно конечно скорая помощи менты реанимация дело завели.Очухался дней через дес ять пришел с таким же намерениенм типа поделись деньгами.Ну все повторилось,только не в реанимацию морг.А тёте пришлось отбывать пятнадцать суток бегая по битым кирпичам,Ранение списали.
09:18:54 10-12-2025
Почему у нас все льготы носят заявительный характер?! Чтобы как можно меньше людей ими воспользовалось! Спасибо родное государство за такую заботу.