Если ценник с акционной ценой находится в торговом зале, продавец обязан продать по этой цене

03 августа 2026, 16:01, ИА Амител

Супермаркет, скидки / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Юрист Александр Манько в разговоре с "Абзацем" подчеркнул, что магазин обязан продавать товар по акционной цене, даже если в рекламных материалах не указана конкретная дата окончания акции.

По словам специалиста, покупатели могут столкнуться с неприятной ситуацией, когда на кассе им сообщают, что акция завершена, хотя в рекламе или на самом ценнике об этом не было ни слова. В таких случаях действия продавца можно квалифицировать как нарушение прав потребителей.

Манько пояснил, что закон требует от продавца указывать период, в течение которого действуют акционные предложения.

«Если продавец объявил скидку, но не указал дату ее окончания в рекламе, он обязан продать товар по акционной цене», — отметил специалист.

Манько посоветовал покупателям, столкнувшимся с подобной ситуацией, обратиться к администрации магазина, указав на то, что отсутствие информации о сроках акции противоречит действующему законодательству. В качестве доказательства можно предоставить фотографию ценника или рекламного объявления.

Если руководство магазина не реагирует на обращение, юрист рекомендует сообщить о намерении подать жалобу в Федеральную антимонопольную службу или Роспотребнадзор. Манько считает, что после упоминания проверки и возможного наложения крупного штрафа такие споры быстро разрешаются.