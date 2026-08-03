Юрист объяснил, в каких случаях магазин обязан отдать товар по акции
Если ценник с акционной ценой находится в торговом зале, продавец обязан продать по этой цене
03 августа 2026, 16:01, ИА Амител
Юрист Александр Манько в разговоре с "Абзацем" подчеркнул, что магазин обязан продавать товар по акционной цене, даже если в рекламных материалах не указана конкретная дата окончания акции.
По словам специалиста, покупатели могут столкнуться с неприятной ситуацией, когда на кассе им сообщают, что акция завершена, хотя в рекламе или на самом ценнике об этом не было ни слова. В таких случаях действия продавца можно квалифицировать как нарушение прав потребителей.
Манько пояснил, что закон требует от продавца указывать период, в течение которого действуют акционные предложения.
«Если продавец объявил скидку, но не указал дату ее окончания в рекламе, он обязан продать товар по акционной цене», — отметил специалист.
Манько посоветовал покупателям, столкнувшимся с подобной ситуацией, обратиться к администрации магазина, указав на то, что отсутствие информации о сроках акции противоречит действующему законодательству. В качестве доказательства можно предоставить фотографию ценника или рекламного объявления.
Если руководство магазина не реагирует на обращение, юрист рекомендует сообщить о намерении подать жалобу в Федеральную антимонопольную службу или Роспотребнадзор. Манько считает, что после упоминания проверки и возможного наложения крупного штрафа такие споры быстро разрешаются.
«Обычно при упоминании ФАС и полумиллионного штрафа администраторы мгновенно "находят" нужную кнопку на кассе», — подытожил юрист.
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