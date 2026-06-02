Например, на кассе могут указать товар в чеке два раза

02 июня 2026, 10:35, ИА Амител

Продукты в корзине / Фото: amic.ru

Чаще всего покупателей в продуктовых магазинах обманывают с помощью ценников. Когда человек подходит с товаром к кассе, оказывается, что он стоит больше, чем было указано. Из-за этого большая семья может переплатить до 1 тыс. рублей, рассказала РИА Новости юрист Ольга Гимадеева.

«Следует всегда заблаговременно проверять цену товара через сканеры, которые развешаны в магазинах, или же фотографировать ценники на товар и уже на кассе проверять стоимость», — советует эксперт.

Кроме того, на кассе могут указать товар в чеке два раза, не пробить акцию "1+1" или же оценить акционный продукт по полной стоимости.

В небольших магазинах до сих пор практикуют обвешивание покупателя при отпуске весового продукта. То есть человек платит за один вес, а фактически получает меньше.

«Часто у вас в личном кабинете есть бонусы или подарки, так вот, на кассе или забывают вам сообщить о возможности списать начисленные баллы, или же не предлагают забрать подарочный кофе или круассан. Чтобы не попасться на это, необходимо следить самим за своим приложением и отслеживать акции и спецпредложения магазина», — предупредила юрист.

Еще на полках магазина можно найти товар с истекшим сроком годности или переклеенными этикетками, чтобы скрыть дату его изготовления.