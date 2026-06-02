Юрист назвала самую распространенную схему обмана покупателей в магазинах
Например, на кассе могут указать товар в чеке два раза
02 июня 2026, 10:35, ИА Амител
Чаще всего покупателей в продуктовых магазинах обманывают с помощью ценников. Когда человек подходит с товаром к кассе, оказывается, что он стоит больше, чем было указано. Из-за этого большая семья может переплатить до 1 тыс. рублей, рассказала РИА Новости юрист Ольга Гимадеева.
«Следует всегда заблаговременно проверять цену товара через сканеры, которые развешаны в магазинах, или же фотографировать ценники на товар и уже на кассе проверять стоимость», — советует эксперт.
Кроме того, на кассе могут указать товар в чеке два раза, не пробить акцию "1+1" или же оценить акционный продукт по полной стоимости.
В небольших магазинах до сих пор практикуют обвешивание покупателя при отпуске весового продукта. То есть человек платит за один вес, а фактически получает меньше.
«Часто у вас в личном кабинете есть бонусы или подарки, так вот, на кассе или забывают вам сообщить о возможности списать начисленные баллы, или же не предлагают забрать подарочный кофе или круассан. Чтобы не попасться на это, необходимо следить самим за своим приложением и отслеживать акции и спецпредложения магазина», — предупредила юрист.
Еще на полках магазина можно найти товар с истекшим сроком годности или переклеенными этикетками, чтобы скрыть дату его изготовления.
10:42:41 02-06-2026
Почти все торговые сети этим грешат. Неоднократно сталкивались с таким в Пятёрочке. Кассиры с видом униженных и оскорбленных вынуждены пересчитывать чек когда им на это укажешь.
10:57:35 02-06-2026
Реально!, такое впечатление, что этому прям учат и поощряют, наш ответ пользоваться терминалами самообслуживания!....
11:01:04 02-06-2026
Как-то в Машке хотела купить отрезанную колбасу, отпускаемую через прилавок. Взяла, на кассе самообслуживания пробиваю (пытаюсь), а мне автомат говорит, что вес колбасы и вес на штрихкоде не совпадает. Вот так-то. А если бы подошла к кассе с кассиром, то проблемы не возникло бы. Кассир пробил бы завышенный вес и уа-ля.
11:23:14 02-06-2026
Меня удивляет сеть марияра своим мироощущением. Почему там грязные желтые корзинки? К товару отдельный вопрос. Но вот я взял товар с полки, а в корзинку мне его положить противно. Я вот не живу в грязи - моюсь каждый день, не одеваю второй раз нижнее белье, у меня чистая одежда и обувь, убрано дома, всегда чистый унитаз. Что не так с персоналом мариира и их начальством? В персонал набирают полубомжей из землянок и помоек, которые о чистоте не слышали, или это хамское отношение к покупателям?
12:04:00 02-06-2026
Гость (11:23:14 02-06-2026) Меня удивляет сеть марияра своим мироощущением. Почему там г... Это ещё цветочки, в Новосибирске в Марийке продавцы из корзинок отказываются товары брать, и корзинки не убирают с ленты транспортёра, как у нас. Так что у нас ещё сервис!
14:12:02 02-06-2026
Гость (11:23:14 02-06-2026) Меня удивляет сеть марияра своим мироощущением. Почему там г... Видимо, оплата настолько невысокая,что квалифицированный персонал не готов за эти деньги продавать свой труд. Опять же, там на одного человека столько "навешано" и за все надо отчитаться. Думаете,им есть дело до чистоты корзинок,если товар не выставлен или некому обслуживать народ? А руководству и так неплохо.
14:27:59 02-06-2026
Гость (11:23:14 02-06-2026) Меня удивляет сеть марияра своим мироощущением. Почему там г... политика такая у сети. когда все начиналось и сам р еще руководил там все четко было. И работников уважали и зп норм была и все на высоте а когда я стал то стало пипец. полная ж.
11:35:38 02-06-2026
Все это цветочки по сравнению с шринкфляцией и ценой за 100г.
12:33:51 02-06-2026
Самая распространенная схема обмана другая. Похожие товары , но дешевле и дороже, перекладывают под ценники друг друга. Дело касается даже хлеба. Покупатель видит ценник социального хлеба, берет булку, на кассе выясняется, что не 30р, а 62. Ну, просто переместили и продали деду/бабке в 2 раза дороже, они только дома поймут обман. Ноги больные, возвращать не вернутся.
14:13:32 02-06-2026
Гость (12:33:51 02-06-2026) Самая распространенная схема обмана другая. Похожие товары ,... А мне как-то и не раз даже сказали,что это ПОКУПАТЕЛИ поменяли ценники. Причем говорили в одном и том же магазине разные продавцы. Ну да,вот приходят люди за покупками и ходят товар с ценниками меняют))
12:36:06 02-06-2026
Юрист назвала самую распространенную схему обмана -- а как подтянуть обманщиков за эту схему юрист не знает?
13:11:04 02-06-2026
Сравнительно новая фишка. Указывают цену за 100гр. Лежит маленькие упаковки печенья, всё запечатано. Желтый ценник 32р, значит, скидка. Потом в чеке 64р. Выясняется, что по 100гр не продают, только в расфасовке по 200. Госдума как-то хотела обязать торговлю указывать цену всех товаров за 1кг. Но торговое лобби убедило депутатов, что это крайне сложно, надо будет делать ценник больше размера (!!!), главное, покупатель не сможет разобраться(!!!).
Оказывается, если им трудно указать за 1кг, то очень легко за 100гр!
13:40:56 02-06-2026
В Бийске в Пятёрочке в Центральной гостиннице на Ленина в течении уже года продают зубную пасту в большом тюбике с ценником от маленького тюбика. Раза три говорил им, что цена на ценнике не соответсует цене продажи но... : "Ой, извините, сечас исправим". И так уже более года.
18:05:30 02-06-2026
надо этот ценник вытащить и выкинуть. новый напечатают. на кассе сразу цену скажут, раз ценника нет. а по факту - какая цена на ценнике, такая и в чеке. взять сразу 5 тюбиков по цене на ценнике - может задумаются и исправят.
14:27:38 02-06-2026
Самый серьезный и постоянный обман - обвес в киосках торговли фруктами.
Взвешивают якобы 3 кг, дома кухонные весы показывают 2,4 кг.
Вместо килограмма - 800 граммов.
Рекорд - брали определенные орехи для торта, попросили ровно 200 г (как надо по рецепту), весы показали у них 200 г, дома перевешали - всего 80 граммов, отгрузили 40% от нужного веса.
Больше в такие киоски не ходим, родных и друзей отговариваем.
14:38:39 02-06-2026
Гость (14:27:38 02-06-2026) Самый серьезный и постоянный обман - обвес в киосках торговл... наоборот. зная что у них весы врут и врут хорошо можно сделать им "проверяющих". если ты примерно хотя бы знаешь что говорят настоящие проверялы и имеешь что то хотя бы отдаленно напоминающее их ксиву ты можешь прийти и отлично бесплатно отовариться а то еще и денег срубить
15:03:21 02-06-2026
Гость (14:27:38 02-06-2026) Самый серьезный и постоянный обман - обвес в киосках торговл... Ладно киоски! В Ермолинских магазинах (делали покупки в разных) весы настроены на 50-100гр больше. имейте в виду. Заходили рядом в Ярче, там правильный вес. Проверяли дома на электронных, сходится с Ярче.
18:09:02 02-06-2026
Гость (14:27:38 02-06-2026) Самый серьезный и постоянный обман - обвес в киосках торговл... в общество защиты звоните. подскажут куда и что. киоск скоро закроют скорее всего.