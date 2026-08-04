Юрист разъяснил, можно ли регулярно выходить на перекур в рабочее время
Работодатель вправе самостоятельно предусмотреть дополнительные короткие перерывы
04 августа 2026, 09:34, ИА Амител
Российское трудовое законодательство не устанавливает, сколько раз и на какое время сотрудники могут уходить на перекур. Решение этого вопроса полностью зависит от работодателя и закрепляется внутренними правилами организации. Об этом РИА Новости рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.
«Трудовой кодекс РФ не устанавливает специальных норм для перекуров — ни по количеству, ни по длительности. Этот вопрос полностью отнесен к компетенции работодателя и регулируется внутренним трудовым распорядком организации. Фактически работник может выходить на перекур исключительно в периоды, которые работодатель определил как время отдыха», — пояснил юрист.
Он напомнил, что обязательным для сотрудников остается только перерыв на отдых и питание. Он предоставляется при продолжительности рабочего дня более четырех часов и, согласно Трудовому кодексу, может длиться от 30 минут до двух часов.
При этом работодатель вправе самостоятельно предусмотреть дополнительные короткие перерывы, например технические или связанные с проветриванием помещений, однако такая обязанность законом не установлена.
Во время официального перерыва работник может распоряжаться своим временем по собственному усмотрению, в том числе курить, если делает это в специально оборудованном месте.
«Выход на перекур в рабочее время, не отнесенное к перерывам, может быть квалифицирован как нарушение трудовой дисциплины с применением дисциплинарных взысканий», — подчеркнул Южалин.
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"Согласно СанПиН 1.2.3685-21 и положениям Трудового кодекса РФ: При непрерывной работе за персональным компьютером более 1 часа — обязательны технологические перерывы на 10–15 минут." Так что перекур вполне сюда умещается, ежечасно.