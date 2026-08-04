Работодатель вправе самостоятельно предусмотреть дополнительные короткие перерывы

04 августа 2026, 09:34, ИА Амител

Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российское трудовое законодательство не устанавливает, сколько раз и на какое время сотрудники могут уходить на перекур. Решение этого вопроса полностью зависит от работодателя и закрепляется внутренними правилами организации. Об этом РИА Новости рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

«Трудовой кодекс РФ не устанавливает специальных норм для перекуров — ни по количеству, ни по длительности. Этот вопрос полностью отнесен к компетенции работодателя и регулируется внутренним трудовым распорядком организации. Фактически работник может выходить на перекур исключительно в периоды, которые работодатель определил как время отдыха», — пояснил юрист.

Он напомнил, что обязательным для сотрудников остается только перерыв на отдых и питание. Он предоставляется при продолжительности рабочего дня более четырех часов и, согласно Трудовому кодексу, может длиться от 30 минут до двух часов.

При этом работодатель вправе самостоятельно предусмотреть дополнительные короткие перерывы, например технические или связанные с проветриванием помещений, однако такая обязанность законом не установлена.

Во время официального перерыва работник может распоряжаться своим временем по собственному усмотрению, в том числе курить, если делает это в специально оборудованном месте.