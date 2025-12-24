Региональный проект "Готов к санитарной обороне" показывает высокую эффективность, считает министр здравоохранения Дмитрий Попов

Реализацию проекта "Готов к санитарной обороне", который стартовал в этом году, можно считать успешной. Об этом в ходе коллегии регионального Минздрава сказал глава ведомства Дмитрий Попов. Он сообщил, что уже сейчас в крае навыкам оказания первой помощи обучили больше жителей, чем планировали за весь 2025-й.

Перевыполнили план

Министр уточнил: изначально планировалось, что в этом году обучение пройдут 220 тысяч жителей Алтайского края. Но уже к середине декабря навыки приобрели более 267 тысяч человек.

«Этот проект успешно реализуется благодаря совместной работе с главами муниципалитетов и образовательными организациями. Он очень важен – это вопросы как самопомощи, так и взаимопомощи. Та первая помощь, которую люди могут оказать и себе, и близким», – пояснил Дмитрий Попов.

Он также добавил, что подготовлено более полутора тысяч инструкторов, которые и проводят обучение: они есть в каждом муниципалитете региона.

Навыки пригождаются

Еще в апреле, когда проект "Готов к санитарной обороне" только "разгонялся", Попов сообщал о том, что обученные жители Алтайского края уже охотно соглашаются на предложение диспетчера скорой самому оказать больному первую помощь. Этот способ не заменяет медиков, но человек может значительно увеличить шансы на спасение пострадавшего, пока бригада находится в пути.

«Это говорит о том, что люди в Алтайском крае не проходят мимо, они готовы оказать помощь, если кто-то их сопровождает и дает четкие инструкции», – говорил министр.А уже в сентябре региональный Минздрав отчитался, что случаев, когда жители согласились оказать помощь, было более тысячи.

Напомним, в рамках курса "Готов к санитарной обороне" всех желающих обучают, как действовать в самых распространенных экстренных ситуациях:

отсутствие сознания;

остановка дыхания и кровообращения;

наружные кровотечения;

нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом;

травмы и ожоги;

отравления и укусы ядовитыми животными;

судорожный приступ;

острые психологические реакции.

Что дальше?

Реализация проекта продолжится и дальше. В 2026 году Минздрав Алтайского края рассчитывает обучить еще более 200 тысяч человек. Такие же планы предусмотрены на 2027-й и 2028-й. Попов подчеркнул, что главная задача – привить навыки оказания первой помощи всему населению Алтайского края.

Предполагается, что в будущем региональный проект будет масштабирован: к проведению обучения привлекут МЧС, краевые учреждения культуры и спорта, а также организации, которые занимаются вопросами охраны труда. Более того, планируется и ввести значок "Готов к санитарной обороне", который будут выдавать жителям при сдаче определенных нормативов.