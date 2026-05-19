Синоптик объяснила, почему на юге Сибири сильно похолодало в середине мая
Виной тому — северный ветер
19 мая 2026, 14:42, ИА Амител
Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Фото: Екатерина Смолихина
На юге Сибири средняя суточная температура воздуха отстает от нормы на 4–6 градусов. Об этом главный специалист "ИА Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала в своем Max-канале.
«Виной тому — северный ветер, который несет холодный воздух. Но и здесь наметились перемены в сторону тепла. Ведь до лета остается совсем немного!» — отметила Позднякова.
Напомним, по данным сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo, тепло в Алтайский край придет лишь в последнюю неделю мая. Ожидается до +29 градусов.
15:05:51 19-05-2026
Да дураку понятно что северный ветер не несет тепла. А почему дует северный ветер а не юго-западный, она сможет объяснить?
16:23:23 19-05-2026
Гость (15:05:51 19-05-2026) Да дураку понятно что северный ветер не несет тепла. А почем... Все просто: современные синоптики по сравнению с синоптиками из прошлого заменили пляски с бубном и гадание на кофейной гуще нейросетями, а о причинах той или иной погоды как не знали, так и по большому счету и по сей день не знают...
15:11:17 19-05-2026
Да дураку понятно что северный ветер не несет тепла. А почему дует северный ветер а не юго-западный, она сможет объяснить? И ничего в объяснении что привело к такому повороту событий в этом канале нет, от слова совсем. Одна констатация факта и анализа причины этого явления не приведено. Обычная статистика.
15:47:27 19-05-2026
Гость (15:11:17 19-05-2026) Да дураку понятно что северный ветер не несет тепла. А почем... Говорят, в этом году явление "Супер-Эль-Ниньо". Поверхностные воды океана в экваториальной области прогреты на 2 градуса выше нормы. Где-то там жара больше нормы. У них прибыло тепла, а у нас убыло. Перераспределение.
20:09:02 19-05-2026
Гость (15:47:27 19-05-2026) Говорят, в этом году явление "Супер-Эль-Ниньо". Поверхностны... Садись, два! Мировые метеорологические центры бьют тревогу. В Тихом океане стремительно формируется мощнейшее за последние десятилетия явление Эль-Ниньо. Некоторые учёные уже называют его «супер-Эль-Ниньо» и сравнивают с катастрофическими событиями 1998 и 2016 годов. Для России это может означать аномальную жару, засухи и блокирующие антициклоны, похожие на те, что сожгли страну в 2010 году.
Так ч то с нынешним похолоданием это никак не связано
15:12:18 19-05-2026
Горит нефть по всей европейской части, меняются потоки воздушных масс. Может хватит воевать?
15:27:32 19-05-2026
И лес весь вырублен
13:59:10 20-05-2026
Гость (15:27:32 19-05-2026) И лес весь вырублен... Даа, это точно. Теперь погода совершенно по другому идёт, не с запада на восток. А с севера на юг или с юга на север.
15:09:14 20-05-2026
Гость (15:05:51 19-05-2026) Да дураку понятно что северный ветер не несет тепла. А почем... Потому что тайгу вырубают под чистую
15:22:25 22-05-2026
Климат в сибири с 2026 года стал холодный, ясные и теплые дни теперь единичны -чаще пасмурно холодно и постоянно моросящий мерзкий дождь