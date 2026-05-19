Виной тому — северный ветер

19 мая 2026, 14:42, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Фото: Екатерина Смолихина

На юге Сибири средняя суточная температура воздуха отстает от нормы на 4–6 градусов. Об этом главный специалист "ИА Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала в своем Max-канале.

«Виной тому — северный ветер, который несет холодный воздух. Но и здесь наметились перемены в сторону тепла. Ведь до лета остается совсем немного!» — отметила Позднякова.

Напомним, по данным сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo, тепло в Алтайский край придет лишь в последнюю неделю мая. Ожидается до +29 градусов.