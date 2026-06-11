Заправка только в бак? Что происходит с продажей бензина в канистры на Алтае
Эксперты считают, что часть заправок могли неправильно понять новые требования безопасности
11 июня 2026, 06:15, ИА Амител
Жители Барнаула столкнулись с отказами на АЗС при попытке купить бензин в канистру. Топливо не отпускают даже тем, кто приезжает со специальной тарой для ГСМ и объясняет, что бензин нужен для садовой техники, бензопилы или газонокосилки. Об этом — в материале в Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Можно только в пластик
О такой ситуации радиостанции рассказал слушатель Алексей. По его словам, на одной из заправок ему отказались наливать бензин в любую канистру.
«Как мне сказал оператор, отпуск запретили в канистры в принципе, а какая она — им неважно. Сослались на распоряжение руководства. Когда я попросил показать приказ, мне отказали. Его нет ни на каком носителе, это устное распоряжение», — рассказал он.
Мужчина позвонил на горячую линию компании, однако там, по его словам, о запрете не знали и приняли обращение. В итоге бензин удалось купить только на автоматической заправке, где не было оператора.
Журналист Бизнес ФМ Барнаул под видом клиента объехал несколько АЗС краевой столицы. Среди них были крупные сетевые заправки и местные топливные компании.
В центре города чаще звучали категоричные отказы: бензин готовы были отпустить только в бак автомобиля. А вот в районе садоводств сотрудники АЗС оказались более лояльными.
«Можно в пластиковую канистру, которая подходит именно для ГСМ, либо в металлическую», — пояснили на одной из заправок.
Похожие жалобы в последние дни появились и в других регионах — от Новосибирска и Томска до Москвы.
Что изменилось с 1 июня
С 1 июня продажу бензина действительно ужесточили. Теперь топливо нельзя наливать в случайные бытовые емкости — например, в пластиковые бутылки или тару, не предназначенную для горючих материалов. Однако полный запрет на продажу бензина в канистры законом не установлен.
Автоэксперт Артем Бобцов пояснил, что топливо можно отпускать в металлическую тару или специальную пластиковую канистру с маркировкой UN.
«Это плотный пожаростойкий пластик, который не плавится на солнце при чрезмерном нагреве и подходит для горючих материалов. Новости о том, что топливо перестали отпускать вообще в любую тару, — это, как обычно, перегибы на местах. Многие просто не разобрались в тонкостях нововведений», — отметил эксперт.
По его словам, металлическая канистра так же безопасна, как и металлический бак автомобиля.
Что говорят участники рынка
Председатель Алтайского топливного союза Юрий Матвейко подтвердил: в специальные канистры для нефтепродуктов бензин продавать можно.
При этом он напомнил, что в Алтайском крае теперь запрещено продавать бензин несовершеннолетним. Такой закон приняли на апрельской сессии АКЗС, чтобы сократить случаи, когда подростки без прав выезжают на дороги.
Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев считает, что каждая АЗС может вводить дополнительные меры безопасности. По его мнению, часть ограничений может быть связана с опасениями вокруг возможного ажиотажного спроса.
«Вполне возможна мера ограничения излишнего потребительского спроса, который может создать дополнительную нагрузку на оборудование и бензовозы», — отметил он.
Похожую версию высказал алтайский автоэксперт Александр Михельсон.
«Мое предположение такое: возникает дефицит бензина, и люди начинают запасаться, наливая его в канистры. Чтобы избежать лишнего потребления, такие меры и вводятся», — сказал он.
Что делать автомобилистам
Если на АЗС отказываются наливать бензин в канистру, эксперты советуют сначала уточнить, подходит ли тара для хранения топлива. Лучше использовать металлическую канистру или специальную пластиковую емкость с маркировкой для ГСМ.
Если отказали даже с такой тарой, можно обратиться на горячую линию топливной компании или проехать на другую заправку.
Формально в автомобиле можно перевозить до 240 литров топлива на одну машину. Однако эксперты напоминают: хранение и перевозка бензина требуют осторожности, а использовать для этого бытовые бутылки и неподходящую пластиковую тару нельзя.
06:21:09 11-06-2026
Это к повышению цены на топливо...
09:54:59 11-06-2026
Кость (06:21:09 11-06-2026) Это к повышению цены на топливо... ...
Что угодно к повышению цены на топливо... Это как ежедневный восход солнца
06:46:03 11-06-2026
При этом он напомнил, что в Алтайском крае теперь запрещено продавать бензин несовершеннолетним. Такой закон приняли на апрельской сессии АКЗС, чтобы сократить случаи, когда подростки без прав выезжают на дороги?
Удивительно, на чём же они гоняют по дорогам. Или как всегда, приняли, галочку поставили, работу провели, собой довольные.)))
09:03:00 11-06-2026
ВВП (06:46:03 11-06-2026) При этом он напомнил, что в Алтайском крае теперь запрещено ... На электричестве гоняют
09:21:49 11-06-2026
ВВП (06:46:03 11-06-2026) При этом он напомнил, что в Алтайском крае теперь запрещено ... Ну уж если "заботливые" родители купили дитятке байк, то уж бензином они его точно обеспечат. Не должна техника гнить в сарае! Доколе!
13:56:08 11-06-2026
ВВП (06:46:03 11-06-2026) При этом он напомнил, что в Алтайском крае теперь запрещено ... Такие правильные законы приняли, при этом никто не может понять, откуда у подростков мотоциклы и бензин.
07:56:06 11-06-2026
Надо, как в Европе, годовой налог на машину 200000 руб. Чтобы дышать чистым воздухом, а не выхлопным. Приветствую ограничения по бензину!!!!!!
08:38:01 11-06-2026
Марина (07:56:06 11-06-2026) Надо, как в Европе, годовой налог на машину 200000 руб. Чтоб...
А вы были в Европе? Дышали воздухом например в Генуи? Видели сколько евро стоит 1 литр бензина? А вы знаете что на свою среднюю ЗП европеец может купить в 2-3 раза больше бензина в сравнении с гражданами РФ и раз в 5 в сравнении с барнаульцами? А еще по всему побережью в чуть ли не в каждом порту стоят мега лайнеры и танкеры. Изучите вопрос )
08:54:20 11-06-2026
Марина (07:56:06 11-06-2026) Надо, как в Европе, годовой налог на машину 200000 руб. Чтоб... Марина, зачем Вы дышите около выхлопной трубы?
09:46:59 11-06-2026
Баки в машинах уже давно не металлические.... за некоторым исключением...
09:51:33 11-06-2026
Нет проблем заезджал на разных заправках с постплатой, заливал в пластиковую канистру. Потом шёл рассчитываться. Проблема надумана. Согласен, что в любую пластиковую тару лить нельзя, например в бытовые полторашки или пятёрки, но в спецовый пластик небыло проблем ни разу.
10:50:15 11-06-2026
ну ладно. а если я бензобак от грузовика приволоку? нальют в бак?
12:00:34 11-06-2026
У меня в машине бак пластиковый, а канистра железная.
Теперь ни туда ни сюда бензин не нальют?
13:02:57 11-06-2026
Гость (12:00:34 11-06-2026) У меня в машине бак пластиковый, а канистра железная.Теп... никому не говорите про пластмассовую машину да и всё
12:44:31 11-06-2026
Сейчас на Газпроме заправил в металическую канистру без вопросов и запретов.
13:03:24 11-06-2026
в металлическую тару или специальную пластиковую канистру с маркировкой UN - МОЖНО
13:55:02 11-06-2026
Гость (13:03:24 11-06-2026) в металлическую тару или специальную пластиковую канистру с ... На полторашке маркером UN написал - нормально, залили.
16:41:30 11-06-2026
В металическую канистру на роснефти у нас незалиыают, обьехал 6 заправок, сказали даже если у них купить канистру, все равно незальют.
16:49:31 11-06-2026
Евгений (16:41:30 11-06-2026) В металическую канистру на роснефти у нас незалиыают, обьеха... Жаль вас, хохлов. В Барнауле в канистры только в путь!
16:00:51 12-06-2026
Евгений (16:41:30 11-06-2026) В металическую канистру на роснефти у нас незалиыают, обьеха... Наверное чтоб не перелили в бензоинструмент или в моторную лодку. В будущем наверное запретят и бензоинструмент и генераторы и лодки
15:58:41 12-06-2026
в европе где нет нефти легко залить канистру, а из нее заправить бензоинструмент. В россии запрещено. Только в машину, пока.
10:42:23 17-06-2026
Придется делать кран в бензобаке. На АЗС в бак из бака в КАНИСТРУ.