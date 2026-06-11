Заправка только в бак? Что происходит с продажей бензина в канистры на Алтае

Эксперты считают, что часть заправок могли неправильно понять новые требования безопасности

11 июня 2026, 06:15, ИА Амител

Человек с канистрой / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Жители Барнаула столкнулись с отказами на АЗС при попытке купить бензин в канистру. Топливо не отпускают даже тем, кто приезжает со специальной тарой для ГСМ и объясняет, что бензин нужен для садовой техники, бензопилы или газонокосилки. Об этом — в материале в Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Можно только в пластик

О такой ситуации радиостанции рассказал слушатель Алексей. По его словам, на одной из заправок ему отказались наливать бензин в любую канистру.

«Как мне сказал оператор, отпуск запретили в канистры в принципе, а какая она — им неважно. Сослались на распоряжение руководства. Когда я попросил показать приказ, мне отказали. Его нет ни на каком носителе, это устное распоряжение», — рассказал он.

Мужчина позвонил на горячую линию компании, однако там, по его словам, о запрете не знали и приняли обращение. В итоге бензин удалось купить только на автоматической заправке, где не было оператора.

Журналист Бизнес ФМ Барнаул под видом клиента объехал несколько АЗС краевой столицы. Среди них были крупные сетевые заправки и местные топливные компании.

В центре города чаще звучали категоричные отказы: бензин готовы были отпустить только в бак автомобиля. А вот в районе садоводств сотрудники АЗС оказались более лояльными.

«Можно в пластиковую канистру, которая подходит именно для ГСМ, либо в металлическую», — пояснили на одной из заправок.

Похожие жалобы в последние дни появились и в других регионах — от Новосибирска и Томска до Москвы.

Что изменилось с 1 июня

С 1 июня продажу бензина действительно ужесточили. Теперь топливо нельзя наливать в случайные бытовые емкости — например, в пластиковые бутылки или тару, не предназначенную для горючих материалов. Однако полный запрет на продажу бензина в канистры законом не установлен.

Автоэксперт Артем Бобцов пояснил, что топливо можно отпускать в металлическую тару или специальную пластиковую канистру с маркировкой UN.

«Это плотный пожаростойкий пластик, который не плавится на солнце при чрезмерном нагреве и подходит для горючих материалов. Новости о том, что топливо перестали отпускать вообще в любую тару, — это, как обычно, перегибы на местах. Многие просто не разобрались в тонкостях нововведений», — отметил эксперт.

По его словам, металлическая канистра так же безопасна, как и металлический бак автомобиля.

Что говорят участники рынка

Председатель Алтайского топливного союза Юрий Матвейко подтвердил: в специальные канистры для нефтепродуктов бензин продавать можно.

При этом он напомнил, что в Алтайском крае теперь запрещено продавать бензин несовершеннолетним. Такой закон приняли на апрельской сессии АКЗС, чтобы сократить случаи, когда подростки без прав выезжают на дороги.

Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев считает, что каждая АЗС может вводить дополнительные меры безопасности. По его мнению, часть ограничений может быть связана с опасениями вокруг возможного ажиотажного спроса.

«Вполне возможна мера ограничения излишнего потребительского спроса, который может создать дополнительную нагрузку на оборудование и бензовозы», — отметил он.

Похожую версию высказал алтайский автоэксперт Александр Михельсон.

«Мое предположение такое: возникает дефицит бензина, и люди начинают запасаться, наливая его в канистры. Чтобы избежать лишнего потребления, такие меры и вводятся», — сказал он.

Что делать автомобилистам

Если на АЗС отказываются наливать бензин в канистру, эксперты советуют сначала уточнить, подходит ли тара для хранения топлива. Лучше использовать металлическую канистру или специальную пластиковую емкость с маркировкой для ГСМ.

Если отказали даже с такой тарой, можно обратиться на горячую линию топливной компании или проехать на другую заправку.

Формально в автомобиле можно перевозить до 240 литров топлива на одну машину. Однако эксперты напоминают: хранение и перевозка бензина требуют осторожности, а использовать для этого бытовые бутылки и неподходящую пластиковую тару нельзя.