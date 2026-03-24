Топливо дорожает, прибыль падает. Почему посевная на Алтае стартует в сложных условиях

Фермеры сокращают закупки, берут кредиты и пересматривают стратегии на фоне снижения цен на продукцию и роста затрат

24 марта 2026, 07:00, ИА Амител

Комбайн фирмы HadKon / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Аграрии Алтайского края готовятся к посевной кампании, однако в этом году ключевым фактором становится не погода, а экономика. На фоне снижения цен на зерно и роста затрат на топливо, удобрения и семена фермеры вынуждены пересматривать подходы к работе и осторожно планировать сезон, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Погода вторична, главное — экономика

Полевые работы в регионе пока не начались: снег еще не сошел, а почва остается промерзшей. С одной стороны, это сдвигает сроки посевной, с другой — дает дополнительную влагу, что важно для будущего урожая.

Однако сами аграрии отмечают: в текущих условиях погодный фактор отходит на второй план. Куда большее значение имеет экономика производства. Многие хозяйства до сих пор не реализовали прошлогодний урожай, а значит, не получили оборотные средства для нового сезона.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Сергей Горлов рассказал, что подготовка к посевной идет в штатном режиме, но с серьезными ограничениями.

«Все в штатном режиме. Ремонтируем технику, готовим семена, удобрения чуть-чуть закупаем, но меньше, чем те года. Потому что цены на удобрения очень высокие, а на зерно — очень низкие. Горох — 13–14 рублей, а в прошлом году стоил 23–24», – отметил Сергей Горлов.

По его словам, стоимость удобрений сегодня напрямую влияет на решения аграриев, поскольку они не окупаются при текущих ценах на продукцию.

Оборотные средства — через кредиты

Один из ключевых этапов подготовки — обеспечение хозяйств финансированием. Без заемных средств многим аграриям сложно закрыть потребности перед началом работ.

Директор компании "Русское поле" Андрей Коломеец рассказал, что хозяйство уже оформило кредит для закупки необходимых ресурсов.

«Сегодня вот кредит подписал в Россельхозбанке. Удобрений немного надо докупить, топлива, запасных частей. То есть на оборотные средства. Техника у нас готова, топливо есть, больших проблем сейчас не вижу», — сообщил он.

При этом структура посевов в хозяйстве существенно не изменится. Как и в предыдущие годы, будут выращивать зерновые (пшеницу), масличные (подсолнечник, лен, горчица) и бобовые культуры.

Проблема с семенами

Отдельной проблемой для фермеров становится работа с сортовыми семенами. Председатель Союза фермеров Алтайского края Никита Кожанов пояснил, что использование современных высокопродуктивных сортов требует соблюдения юридических процедур.

«Мы обязаны заключать договоры неисключительного лицензионного соглашения об использовании этих семян, а также договоры роялти. Дистрибьюторы часто отправляют напрямую к оригинаторам, и это вызывает сложности», — отметил Никита Кожанов.

По его словам, процесс оформления таких соглашений нередко затягивается, что может повлиять на сроки подготовки к посевной. Более того, при отсутствии документов аграрии рискуют столкнуться с проблемами при апробации семян.

Ставка на отечественные сорта

В условиях неопределенности фермеры все чаще делают выбор в пользу отечественной селекции и уже проверенных культур.

Владелец крестьянско-фермерского хозяйства Владимир Егоров рассказал, что продолжает работать с подсолнечником и закупает семена у российских производителей.

«В основном только отечественные, которые у нас в регионе. Цена примерно одинаковая — около 32 тысяч рублей за тонну. Сеем гибриды каждый год», — пояснил он.

При этом аграрии отмечают, что обновление сортов все же необходимо, но проводится постепенно и в ограниченных объемах.

На ситуацию в отрасли влияют и внешнеэкономические факторы.

Эксперты отмечают, что из-за изменения геополитической ситуации сократился экспорт некоторых культур, в частности — чечевицы. Ранее значительная часть продукции поставлялась в Иран, однако сейчас этот канал фактически закрыт. В то же время отдельные культуры, например рапс, сохраняют устойчивый спрос на внешних рынках, прежде всего — в Китае.

Топливо дорожает перед посевной

Еще одной серьезной статьей расходов остается дизельное топливо. Генеральный директор компании "Возрождение" Анна Титова отмечает, что традиционно перед посевной наблюдается рост цен, однако в этом году он усиливается рядом факторов.

«Стоимость одной тонны уже выше 77 тысяч рублей и растет на 700–900 рублей каждый день. Весенний спрос, скорее всего, сохранит этот тренд до середины апреля», — подчеркнула Анна Титова.

По ее словам, на ситуацию влияют сразу несколько причин: рост экспортного паритета, увеличение железнодорожных тарифов, повышение НДС и сезонный спрос.

Кроме того, из-за роста затрат аграрии стараются минимизировать инвестиции в технику. Новые комбайны приобретают только в случае крайней необходимости, а под разные культуры используют специальные насадки и модернизируют уже имеющееся оборудование. Это позволяет сократить расходы, но одновременно увеличивает нагрузку на технику и риски поломок в сезон.

В этом году на льготные кредиты для аграриев уже выделили 3,7 млрд рублей, еще 2,5 млрд доступны дополнительно. Эти средства позволяют хозяйствам закрывать текущие потребности и входить в сезон.

Тем не менее участники рынка оценивают ситуацию сдержанно. Посевная кампания в Алтайском крае пройдет в условиях высокой неопределенности: с одной стороны, есть необходимые ресурсы и поддержка, с другой — сохраняется давление с позиции цен и затрат.