Заскучавшим россиянкам посоветовали сексуальные игры и съесть что-то кислое

Необходимо задействовать все органы восприятия, чтобы произошёл качественный обмен на всех уровнях

01 апреля 2023, 06:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Несколько способов обострить чувства заскучавшим супругам назвала изданию "Клопс" сексолог Екатерина Юшкевич.

Эксперт предложила женщинам закрыть мужчине глаза повязкой и угадать, например, чем пахнет салфетка, на которую брызнули духами.

"После переходите к вкусу: дайте попробовать разную еду – кислую, сладкую, солёную. Желательно, чтобы продукты различались по консистенции", – указала сексолог.

Также можно поиграть со слухом. Необходимо говорить нежные или дерзкие слова.

"Мужчинам нравится, когда женщина употребляет яркие выражения, рассказывая, как она хочет, чтобы он проявил себя", – отметила Юшкевич.

Возбудить осязание можно перьями, волосами или кончиками пальцев, которыми нужно провести по коже партнёра. Чтобы воздействовать на зрение, можно станцевать, при этом следует запретить партнёру прикасаться к вам, чтобы разжечь страсть ещё сильнее.

"Из-за того что задействуются все органы восприятия, происходит качественный обмен на всех уровнях, доверие в паре укрепляется. Доверие – это базовая необходимость, чтобы человек хотел раскрыться перед вами и проявить сексуальность", – подчеркнула эксперт.

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