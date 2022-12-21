Сначала дети, потом взрослые. Как меняется заболеваемость свиным гриппом на Алтае и справится ли медицина с нагрузкой?

В пиковые моменты обращений в скорую помощь было даже больше, чем в разгар пандемии

21 декабря 2022, 06:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае продолжает ухудшаться эпидемиологическая обстановка по ОРВИ и гриппу. Об этом в ходе пресс-конференции 20 декабря рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Впервые с начала пандемии ковид ощутимо сдал позиции, а на первый план вышли совсем другие респираторные заболевания.

О том, с каким уровнем заболеваемости регион подходит к Новому году, какова доля свиного гриппа среди заболевших и как люди его переносят, — в материале amic.ru.

Превысили в два раза

На прошедшей неделе в Алтайском крае продолжился рост заболеваемости респираторными заболеваниями, сообщил Попов. По его словам, по региону количество заболевших увеличилось на 30%, а по Барнаулу — на 60%. Сейчас эпидпорог в крае превышен более чем в два раза.

Причём основная доля заболевших — взрослые, уточнил глава Минздрава. По его словам, детская заболеваемость уже идёт на спад. Связано это с тем, что эпидподъём в конце ноября начался именно с детей. Но сейчас несовершеннолетние уже постепенно выздоравливают, а вирусы «перешли» на более взрослые категории населения.

Эпидпорог среди взрослых превышен в четыре раза, отметил Попов.

Рост количества заболевших привёл и к увеличению нагрузки на систему здравоохранения. По словам Попова, пик обращаемости в скорую помощь был две недели назад — 3800 вызовов в сутки.

«Это чрезвычайно много. Для сравнения: в 2020 году в пик ковидной заболеваемости максимальная нагрузка была порядка 3500 звонков. Мы превысили пороговые значения», — объяснил глава крайздрава.

По результатам лабораторных исследований Роспотребнадзора в 50% всех выявленных случаев ОРВИ подтверждается грипп. Большинство пациентов болеет именно штаммом H1N1, более известным как свиной грипп. И это при том, что ещё пару недель назад доля гриппа в структуре респираторных заболеваний не превышала одной десятой.

Не без тяжёлых случаев

В большинстве случаев жители Алтайского края переносят грипп легко, отметил Попов. Так что основная нагрузка приходится на амбулаторный сегмент (поликлиники) и службу неотложной помощи.

Тем не менее есть и те, кто нуждается в госпитализации.

По данным крайздрава на 20 декабря, в больницах лежит 85 пациентов с гриппом. Один из них подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Терпимая сверхнагрузка

Пока система здравоохранения справляется с возросшей нагрузкой, подчеркнул министр. По его словам, даже службе скорой помощи удаётся обработать все вызовы. Попов рассказал о среднем времени, в течение которого жители региона сейчас ждут приезда врачей: по краю — 33 минуты, по Барнаулу — 40 минут. Проблем с тем, чтобы дозвониться в скорую, нет вообще: среднее время дозвона — 8 секунд.

Служба неотложной помощи тоже функционирует стабильно. По словам министра, в крае работает порядка 350 машин. Дефицита водителей и сотрудников контакт-центров нет, так что все вызовы отрабатываются.

Попов заметил, что большинство алтайских медиков привиты от гриппа, что позволило отрасли сохранить стабильную работу.

«Сегодня у нас на больничном порядка 528 врачей. Для края это абсолютно средние показатели. Напомню, осенью 2020 года, когда ещё не было вакцинации от ковида, у нас одномоментно выбыло более двух тысяч специалистов», — пояснил чиновник.

Поликлиники тоже справляются с нагрузкой. По словам Попова, для каждого медучреждения разработали трёхступенчатый план: что делать и какие дополнительные ресурсы привлечь, если нагрузка вырастет ещё. Но пока все больницы находятся только на первом этапе, и никаких сверхмер не требуется.

Учитывая эпидобстановку, приостанавливать плановую медпомощь в Алтайском крае не планируют, подчеркнул глава крайздрава.

Замена ковиду

А вот заболеваемость коронавирусом, наоборот, находится на минимальных значениях. Дмитрий Попов сообщил, что 19 декабря в Алтайском крае в очередной раз сократили коечный фонд ковидных госпиталей: с 189 до 149. Занято из них 72 места. В реанимации находится шесть пациентов с COVID-19.

В частности, Минздрав закрыл коронавирусное отделение в пятой горбольнице (РТП). В разгар пандемии это был главный ковидный госпиталь края. Но сейчас он просто не нужен.

Вместо этого в больнице РТП открывают центр принятия решений по гриппу, рассказал Попов. По его словам, именно она возьмёт на себя главную роль в борьбе с H1N1, а также будет консультировать остальные медучреждения.

«Выводя РТП из ковида, мы приняли решение создать там центр компетенций по принятию решений и маршрутизации пациентов с гриппом. По сути, в РТП будет госпиталь для пациентов с гриппом. Кроме того, там создадут контакт-центр для других медорганизаций, чтобы в отношении каждого конкретного пациента можно было определить маршрутизацию и тактику лечения», — сообщил руководитель Минздрава.

Попов напомнил, что в 2009 году, когда из-за свиного гриппа была объявлена мировая пандемия, больница РТП тоже была центром борьбы с инфекцией.

Помогут ли прививки?

Дмитрий Попов также прокомментировал рейтинг регионов по охвату вакцинацией от гриппа, где Алтайский край оказался в числе худших. В 2022 году удалось привить лишь 1,1 млн жителей — 45% населения.

По словам министра, грипп, в отличие от COVID-19, уже давно циркулирует по всему миру. Поэтому в регионе есть сформированная годами иммунная прослойка, которая должна смягчить удар.

Продлевать же вакцинацию, чтобы «подтянуть» уровень охвата прививками, Попов считает нецелесообразным.

«С учётом того, что эпидемия гриппа уже развилась, это нецелесообразно. Обычно мы сталкивались с гриппом в январе, феврале и марте. А в этом году инфекция пришла раньше. Так что сейчас уже нет смысла продолжать вакцинацию. Но я думаю, что сформированный предыдущими периодами иммунитет должен привести к минимальному количеству тяжёлых течений», — пояснил глава алтайского Минздрава.





Можно ли считать, что ковид закончился?

Впрочем, Дмитрий Попов отказался называть нынешнюю эпидситуацию концом пандемии COVID-19. Пусть коронавирус и сдал позиции, пока никто не знает, способен ли он вернуться. Чтобы окончательно объявить о победе над ковидом, учёным нужно время.