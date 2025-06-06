До +30 и сильные ливни. О погоде в Алтайском крае 6 июня

Синоптики обещают шквалистый ветер и грозы

06 июня 2025, 06:00, ИА Амител

Дождь в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Днем 6 июня в Алтайском крае ожидается жаркая и дождливая погода, следует из прогноза на сайте регионального Гидрометцентра.

Температура по краю составит +25...+30 градусов. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, при грозах сильные ливневые дожди, также возможен град. Ветер южный с переходом в западный, 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с, при грозах шквалистое усиление до 18–23 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +25...+27 градусов. Польет кратковременный дождь, ударит гроза, возможен град. Ветер южный с переходом в западный, 6–11 м/с.