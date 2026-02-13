Жилой дом загорелся из-за неосторожного использования печи в Алтайском крае

В результате происшествия никто не пострадал

13 февраля 2026, 12:18, ИА Амител

Утром 12 февраля в Ельцовском районе Алтайского края произошел пожар. В селе Мартыново загорелся жилой дом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России региона.

К моменту прибытия первых пожарных расчетов огонь уже распространился на кровлю здания и веранду. Площадь возгорания составила около 96 квадратных метров. По информации спасателей, в результате происшествия никто не пострадал.

Для ликвидации огня были задействованы семь сотрудников пожарной охраны и три автоцистерны.

По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.