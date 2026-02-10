Жилой дом загорелся в селе Власиха из-за короткого замыкания
Пожар удалось потушить на площади около 80 квадратных метров
10 февраля 2026, 10:48, ИА Амител
В барнаульском селе Власиха в садоводстве "Пригородное" 9 февраля произошел пожар в частном жилом доме. К моменту прибытия первых подразделений огонь уже охватил кровлю здания, при этом существовала угроза распространения пламени на соседние постройки.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в ликвидации возгорания участвовали 28 человек и шесть единиц техники. Пожар удалось потушить на площади около 80 квадратных метров. В результате происшествия огнем повреждены крыша, стены и перекрытия дома, а также обшивка соседнего жилого здания.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Информация о пострадавших не сообщается.
