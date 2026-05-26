Жителей Алтайского края предупредили о волне фейковых сообщений о минировании
На поступающие сигналы реагируют экстренные службы
26 мая 2026, 18:09, ИА Амител
В Алтайском крае зафиксировали волну ложных сообщений о минировании административных и социально значимых объектов. Об этом сообщили в региональной Антитеррористической комиссии, отметив, что дезинформация распространяется в течение 26 мая через телефонные обзвоны и интернет-рассылки.
По данным комиссии, неизвестные массово отправляют фейковые сообщения с целью повлиять на работу административной системы и правоохранительных органов региона.
На поступающие сигналы реагируют экстренные службы. Власти подчеркнули, что все проверки проводятся в штатном режиме. В Антитеррористической комиссии уточнили, что речь идет именно о волне ложных сообщений, распространяемых сразу по нескольким каналам связи.
Правоохранительные органы призвали жителей региона сохранять спокойствие и не поддаваться панике на фоне подобных сообщений. Кроме того, граждан попросили не публиковать непроверенную информацию в социальных сетях и мессенджерах, чтобы не способствовать дальнейшему распространению дезинформации.
Власти также напомнили, что подобные фейковые сообщения создают дополнительную нагрузку на экстренные службы и правоохранительные органы, которые обязаны реагировать на каждый поступивший сигнал независимо от его достоверности.
Ранее сообщалось, что информация о минировании Дома союзов, расположенного на проспекте Ленина, была ложной. Правоохранители оперативно отреагировали на сообщение от неизвестных, из здания вывели сотрудников различных организаций.
18:46:27 26-05-2026
укро-боты не спят
19:00:37 26-05-2026
Жизнь при буржуях с каждым годом становится всё более ущербной и тревожной! Нашёл же народ на что позариться, "освободившись" от советского "ига"...