Жителей Алтайского края предупредили о волне фейковых сообщений о минировании

На поступающие сигналы реагируют экстренные службы

26 мая 2026, 18:09, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае зафиксировали волну ложных сообщений о минировании административных и социально значимых объектов. Об этом сообщили в региональной Антитеррористической комиссии, отметив, что дезинформация распространяется в течение 26 мая через телефонные обзвоны и интернет-рассылки.

По данным комиссии, неизвестные массово отправляют фейковые сообщения с целью повлиять на работу административной системы и правоохранительных органов региона.

На поступающие сигналы реагируют экстренные службы. Власти подчеркнули, что все проверки проводятся в штатном режиме. В Антитеррористической комиссии уточнили, что речь идет именно о волне ложных сообщений, распространяемых сразу по нескольким каналам связи.

Правоохранительные органы призвали жителей региона сохранять спокойствие и не поддаваться панике на фоне подобных сообщений. Кроме того, граждан попросили не публиковать непроверенную информацию в социальных сетях и мессенджерах, чтобы не способствовать дальнейшему распространению дезинформации.

Власти также напомнили, что подобные фейковые сообщения создают дополнительную нагрузку на экстренные службы и правоохранительные органы, которые обязаны реагировать на каждый поступивший сигнал независимо от его достоверности.

Ранее сообщалось, что информация о минировании Дома союзов, расположенного на проспекте Ленина, была ложной. Правоохранители оперативно отреагировали на сообщение от неизвестных, из здания вывели сотрудников различных организаций.