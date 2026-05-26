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Жителей Алтайского края предупредили о волне фейковых сообщений о минировании

На поступающие сигналы реагируют экстренные службы

26 мая 2026, 18:09, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае зафиксировали волну ложных сообщений о минировании административных и социально значимых объектов. Об этом сообщили в региональной Антитеррористической комиссии, отметив, что дезинформация распространяется в течение 26 мая через телефонные обзвоны и интернет-рассылки.

По данным комиссии, неизвестные массово отправляют фейковые сообщения с целью повлиять на работу административной системы и правоохранительных органов региона.

На поступающие сигналы реагируют экстренные службы. Власти подчеркнули, что все проверки проводятся в штатном режиме. В Антитеррористической комиссии уточнили, что речь идет именно о волне ложных сообщений, распространяемых сразу по нескольким каналам связи.

Правоохранительные органы призвали жителей региона сохранять спокойствие и не поддаваться панике на фоне подобных сообщений. Кроме того, граждан попросили не публиковать непроверенную информацию в социальных сетях и мессенджерах, чтобы не способствовать дальнейшему распространению дезинформации.

Власти также напомнили, что подобные фейковые сообщения создают дополнительную нагрузку на экстренные службы и правоохранительные органы, которые обязаны реагировать на каждый поступивший сигнал независимо от его достоверности.

Ранее сообщалось, что информация о минировании Дома союзов, расположенного на проспекте Ленина, была ложной. Правоохранители оперативно отреагировали на сообщение от неизвестных, из здания вывели сотрудников различных организаций.

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Алтайский край
       

Комментарии 2

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Шинник

18:46:27 26-05-2026

укро-боты не спят

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Гость

19:00:37 26-05-2026

Жизнь при буржуях с каждым годом становится всё более ущербной и тревожной! Нашёл же народ на что позариться, "освободившись" от советского "ига"...

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