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В Барнауле "заминировали" Дом союзов на проспекте Ленина

Из здания выводят сотрудников различных организаций

26 мая 2026, 16:07, ИА Амител

Дом союзов в Барнауле / Фото: "Яндекс.Карты"
Дом союзов в Барнауле / Фото: "Яндекс.Карты"

В Барнауле поступило сообщение о "минировании" Дома союзов, расположенного на проспекте Ленина, 23.  

«Сейчас выводят сотрудников различных организаций, расположенных в здании», — рассказал читатель amic.ru.

По данным 2ГИС, в здании находятся 44 организации. 

В правоохранительных органах на момент публикации материала информацию о "минировании" не подтвердили.

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Комментарии 3

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Вежливый Человек

16:15:13 26-05-2026

Происки антикоммунистических сил.

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Гость

18:24:47 26-05-2026

Вежливый Человек (16:15:13 26-05-2026) Происки антикоммунистических сил....
Буржуазия лютует?

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Гость

08:04:39 27-05-2026

Вежливый Человек (16:15:13 26-05-2026) Происки антикоммунистических сил....При чем тут Коммунисты? Там сидят капиталистические профсоюзы.

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