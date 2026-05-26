В Барнауле "заминировали" Дом союзов на проспекте Ленина
Из здания выводят сотрудников различных организаций
26 мая 2026, 16:07, ИА Амител
Дом союзов в Барнауле / Фото: "Яндекс.Карты"
В Барнауле поступило сообщение о "минировании" Дома союзов, расположенного на проспекте Ленина, 23.
«Сейчас выводят сотрудников различных организаций, расположенных в здании», — рассказал читатель amic.ru.
По данным 2ГИС, в здании находятся 44 организации.
В правоохранительных органах на момент публикации материала информацию о "минировании" не подтвердили.
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