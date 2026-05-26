В Барнауле "заминировали" Дом союзов на проспекте Ленина

Из здания выводят сотрудников различных организаций

26 мая 2026, 16:07, ИА Амител

Дом союзов в Барнауле / Фото: "Яндекс.Карты"

В Барнауле поступило сообщение о "минировании" Дома союзов, расположенного на проспекте Ленина, 23.

«Сейчас выводят сотрудников различных организаций, расположенных в здании», — рассказал читатель amic.ru.

По данным 2ГИС, в здании находятся 44 организации.

В правоохранительных органах на момент публикации материала информацию о "минировании" не подтвердили.