Жителей Барнаула пригласили на первую новогоднюю экскурсию в городской зоопарк 1 января

Праздничная экскурсия начнется в полдень

29 декабря 2025, 12:15, ИА Амител

Енот из барнаульского зоопарка / Фото: amic.ru

В первый день 2026 года, 1 января, в зоопарке состоится особая праздничная экскурсия, которую по сложившейся доброй традиции лично проведет директор учреждения Сергей Викторович Писарев. Начало мероприятия запланировано на 12:00, сбор гостей – у центрального входа.

Участников экскурсии ждет прогулка по зимней территории зоопарка в компании главного эксперта, показательные кормления животных, а также эксклюзивная информация о планах зоопарка на предстоящий год. Все желающие смогут задать вопросы руководителю лично. В качестве новогоднего сюрприза посетители, пришедшие в новогоднем костюме, получат от зоопарка специальный подарок.

Отмечается, что 31 декабря зоопарк будет работать до 14:00, а 1 января откроет свои двери для посетителей с 10:00. Праздничная экскурсия с директором начнется в полдень.Ранее сообщалось, что для подросшего зубра, который в начале декабря появился в зоопарке Барнаула, ищут подругу. Программа по восстановлению популяции зубров – один из самых успешных примеров реинтродукции (выпуску в дикую природу) вида, исчезнувшего из дикой природы.