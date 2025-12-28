Барнаульский зоопарк показал, как подросшая тигрица Ракша играет в снегу

Малышка подросла и стала пушистой и игривой хищницей

28 декабря 2025, 17:00, ИА Амител

Подросшая тигрица Ракша играет в снегу / Фото: Лесная сказка

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" поделился радостной новостью: подросла его воспитанница – амурская тигрица по кличке Ракша. На опубликованных кадрах видно, как молодая хищница с большим удовольствием играет в свежевыпавшем снегу в своем вольере.

«Посмотрите, как выросла наша малышка Ракша. Пушистая, игривая, ласковая хищница. Очень любит снег и гостей!» – написали сотрудники зоопарка в сопровождении фотографий и видео.

Отмечается, что характер у тигрицы уже вполне сформировался – она активная и любопытная, хотя иногда и проявляет своенравие.