Жители Алтайского края просят депутата Госдумы решить ряд проблем
Александр Терентьев готовит запросы в профильные ведомства
02 июля 2026, 18:00, ИА Амител
Депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев 30 июня провел личный прием граждан в Барнауле. Жители рассказали ему о споре вокруг старых гаражей, проблемах с управляющими компаниями, тяжелом диагнозе, который семья узнала не сразу, а также о недоступной медпомощи и неработающем водопроводе. По каждому случаю готовят депутатские запросы в профильные ведомства.
Гаражи и скрытый диагноз
Более 60 владельцев гаражей на улице 6-й Нагорной опасаются сноса построек. Их установили еще в 1966 году с согласия ведомств, которым принадлежал участок. За десятилетия гаражи не мешали проезду и не создавали угрозы безопасности.
Собственники просят сохранить строения и готовы оформить землю, а затем платить аренду в бюджет Барнаула. Также жители предлагают привести территорию в порядок и объединить гаражи в арт-объект.
Еще одна заявительница рассказала о супруге, который проходил лечение в городской больнице имени Литвиненко в Новоалтайске. При первой госпитализации анализ на ВИЧ указали как отрицательный. После повторного лечения результат в выписке отсутствовал. Лишь через две недели врач-инфекционист сообщил мужчине о положительном анализе.
По словам семьи, сотрудники больницы объяснили молчание нежеланием "расстраивать" пациента. Родные направили заявления в правоохранительные органы, но материалы переходят между ведомствами. Они опасаются прекращения разбирательства.
Ремонт домов на Юрина
Жильцы дома на улице Юрина, 309, пожаловались на переносы капитального ремонта. Они сообщили о протечках кровли, разрушенных отмостках и ограждениях. Управляющая компания, по словам собственников, ссылается на нехватку денег и нерентабельность здания.
Дом включили в программу на 2026–2028 годы, однако для начала работ предлагают поднять плату минимум до 17 рублей за квадратный метр. Для проживающих там пенсионеров такая сумма слишком высока.
Вопросы вызывает и состояние лифтов. Оборудование работает с 1984 года, хотя по документам его заменили в 2009-м. Подтверждающие бумаги и паспорта жильцам не предоставляют. О конфликтах с управляющей компанией также сообщили собственники дома на Юрина, 208.
Проблемы в Лебяжьем
Жительница села Лебяжье Егорьевского района, инвалид I группы и член семьи участника СВО, попросила помощи сразу по нескольким вопросам. С 2018 года ей не выделяют 25 кубометров деловой древесины. Кроме того, женщина не может попасть к гастроэнтерологу ни в Егорьевской больнице, ни в Рубцовске.
Также, по ее словам, водопровод, проложенный в селе с 2015 года, фактически не работает. Ассенизаторы сливают отходы рядом с огородами, а колодезная вода непригодна для питья. Женщина вынуждена покупать воду, поскольку собственная скважина для нее и других социально уязвимых жителей слишком дорога.
23:03:04 02-07-2026
Жители Алтайского края просят депутата Госдумы решить ряд проблем. Моветон. Депутат-слуга народа. Слугу не просят, а заставляют, требуют, принуждают. Как можно слугу просить?
07:43:43 03-07-2026
Проблему с покосом травы в городе можно решить? Мало того, что все уже до черной земли выдрали, так уже чуть ли не с половины седьмого утра начинают косить. Совсем что ли одурели? Во дворе дома по Попова 42 сделали обрезку деревьев! Если это можно так назвать. Обкромсали так, что навряд ли эти останки выживут. Кто за это ответит? Это уничтожение зеленых насаждений. Причем наглое и циничное. Ветки уже три недели так и валяются засохшие, никто не убирает! Все хотят вырубить, чтобы стоянку сделать. Может депутат приедет и своими глазами посмотрит, а виновные будут наказаны? Да, и на состояние дороги около соседнего дома посмотрит.