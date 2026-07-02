Жители Алтайского края просят депутата Госдумы решить ряд проблем

Александр Терентьев готовит запросы в профильные ведомства

02 июля 2026, 18:00, ИА Амител

Александр Терентьев / Фото: пресс-служба партии "Справедливая Росиия"

Депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев 30 июня провел личный прием граждан в Барнауле. Жители рассказали ему о споре вокруг старых гаражей, проблемах с управляющими компаниями, тяжелом диагнозе, который семья узнала не сразу, а также о недоступной медпомощи и неработающем водопроводе. По каждому случаю готовят депутатские запросы в профильные ведомства.

Гаражи и скрытый диагноз

Более 60 владельцев гаражей на улице 6-й Нагорной опасаются сноса построек. Их установили еще в 1966 году с согласия ведомств, которым принадлежал участок. За десятилетия гаражи не мешали проезду и не создавали угрозы безопасности.

Собственники просят сохранить строения и готовы оформить землю, а затем платить аренду в бюджет Барнаула. Также жители предлагают привести территорию в порядок и объединить гаражи в арт-объект.

Еще одна заявительница рассказала о супруге, который проходил лечение в городской больнице имени Литвиненко в Новоалтайске. При первой госпитализации анализ на ВИЧ указали как отрицательный. После повторного лечения результат в выписке отсутствовал. Лишь через две недели врач-инфекционист сообщил мужчине о положительном анализе.

По словам семьи, сотрудники больницы объяснили молчание нежеланием "расстраивать" пациента. Родные направили заявления в правоохранительные органы, но материалы переходят между ведомствами. Они опасаются прекращения разбирательства.

Ремонт домов на Юрина

Жильцы дома на улице Юрина, 309, пожаловались на переносы капитального ремонта. Они сообщили о протечках кровли, разрушенных отмостках и ограждениях. Управляющая компания, по словам собственников, ссылается на нехватку денег и нерентабельность здания.

Дом включили в программу на 2026–2028 годы, однако для начала работ предлагают поднять плату минимум до 17 рублей за квадратный метр. Для проживающих там пенсионеров такая сумма слишком высока.

Вопросы вызывает и состояние лифтов. Оборудование работает с 1984 года, хотя по документам его заменили в 2009-м. Подтверждающие бумаги и паспорта жильцам не предоставляют. О конфликтах с управляющей компанией также сообщили собственники дома на Юрина, 208.

Проблемы в Лебяжьем

Жительница села Лебяжье Егорьевского района, инвалид I группы и член семьи участника СВО, попросила помощи сразу по нескольким вопросам. С 2018 года ей не выделяют 25 кубометров деловой древесины. Кроме того, женщина не может попасть к гастроэнтерологу ни в Егорьевской больнице, ни в Рубцовске.

Также, по ее словам, водопровод, проложенный в селе с 2015 года, фактически не работает. Ассенизаторы сливают отходы рядом с огородами, а колодезная вода непригодна для питья. Женщина вынуждена покупать воду, поскольку собственная скважина для нее и других социально уязвимых жителей слишком дорога.