Жители алтайского села сами построили переправу через реку, не добившись этого от властей
Жители собрали деньги и построили необходимую переправу своими руками
06 июня 2025, 06:15, ИА Амител
Жители улицы Заречной в Усть-Калманке Алтайского края, отрезанные от центра села рекой, сами собрали деньги на строительство переправы и построили ее. Ранее они пытались добиться помощи от местных властей и просили их хотя бы отдать им старые доски для возведения "моста", однако от чиновников они так ничего и не добились. Подробнее – в материале amic.ru.
"Спасибо добрым людям"
Местная жительница Татьяна Мацко рассказала amic.ru, что недовольные бились во все инстанции, и в один момент прокурор сказал им, что если они снова подадут жалобу в прокуратуру, то переправу им "вообще ставить запретят". В итоге люди решили действовать самостоятельно. Они все посчитали и определили, что для строительства скромного "моста" им нужно около 20 тысяч рублей. В итоге активисты объявили сбор. И с 27 по 31 мая они скопили нужные деньги – 17,7 тысячи рублей.
"Нам помогли разные люди, в том числе незнакомые. За 27 мая пришло целых 11 тысяч, а уже 31-го мы собрали 17 тысяч рублей и решили сбор закрыть. Мы купили доску-плаху за 15,5 тысячи рублей, диски, саморезы и другую мелочь, осталось 1,6 тысячи рублей, их мы оставим в резерве, если что-то надо будет починить. Нашли людей, которые сделали переходы. И с 1 июня мы можем там ходить по переправе – спасибо добрым людям", – рассказала она.
По словам Татьяны Мацко, ближе к зиме они уберут конструкцию, чтобы доски сохранились до следующей весны. В последующих годах жители планируют оборудовать переправу из этих же материалов.
На что жаловались жители?
От ситуации с переправой страдали жители 29 домов, проживающие на улице Заречной села Усть-Калманка. Они рассказывали, что обычно добирались через неглубокую речку по самодельному сооружению до центра населенного пункта, где находится вся необходимая инфраструктура: больница, магазин, аптека и другие важные социальные объекты.
Еще в 2023 году переправа существовала, однако тогда рано похолодало и люди не успели убрать доски до замерзания реки. В итоге материалы испортились, а с новой конструкцией власти уже не помогли. Глава села сказал, что строить нельзя, так как этот объект небезопасный.
Жители села рассказали, что после того, как переправы не стало, их путь от дома до магазина или почты вместо 15 минут стал занимать час, так как идти им приходилось в обход по большому мосту. Причем пенсионерам, которых на улице большинство, добираться до "цивилизации" стало очень трудно.
Что отвечали в администрации?
В администрации Усть-Калманского сельсовета называли жалобы местных жителей "чрезмерным преувеличением". По их словам, разница между прямой дорогой через реку по самодельной переправе и обходным путем составляет всего 700 метров. Пешком это расстояние можно пройти за девять минут, а жители села в плане доступа к инфраструктуре находятся "в равных либо даже в более выгодных условиях наряду с жителями других частей села", объясняли чиновники.
Что касается строительства нового моста, то в администрации отмечали, что полномочий у администрации на это нет, и финансирование на это никто не выделил. Власти заявили, что стоимость "нормальной переправы" через реку составляет несколько миллионов рублей, и на одну проектно-сметную документацию нужно примерно 700 тысяч, тогда как общий объем средств на дорожную инфраструктуру на 2025 год составил около 3 млн рублей. А возводить самодельную конструкцию "в виде поваленных стволов деревьев и досок" чиновники отказывались из-за требований безопасности.
06:20:32 06-06-2025
Оштрафуют жителей за этот мост.
09:01:30 06-06-2025
Кхм... (06:20:32 06-06-2025) Оштрафуют жителей за этот мост.... дай бох никого не присадят
09:04:40 06-06-2025
Кхм... (06:20:32 06-06-2025) Оштрафуют жителей за этот мост.... Ну если раньше мостик был построен официльно, то почему воспроизведение такого же сооружения невозможно?
06:46:43 06-06-2025
Оштрафуют за самострой и за то что собрав деньги не заплатили с них налоги. Как говорится- сами не делают и людям не дают делать.
08:19:59 06-06-2025
Гость (06:46:43 06-06-2025) Оштрафуют за самострой и за то что собрав деньги не заплатил... Россия!
09:02:56 06-06-2025
Гость (08:19:59 06-06-2025) Россия!... это вы еще европейского законодательства не нюхали.
за куст помидоров на своем участке можно легко присесть.
07:55:37 06-06-2025
Ещё дискредитация власти, можно подтянуть "за уши". Не верят в светлое будущее!
08:12:32 06-06-2025
Народ вы что такие злые, власть бездействует, ни чего не делает и это видно куда не повернись. Прокуратура даже себя так повела п......ки. Спасибо добрым людям за помощь. Кого то реально делающих и помомагающих по пальцам пересчитать. Всем добра.
09:38:23 06-06-2025
гость (08:12:32 06-06-2025) Народ вы что такие злые, власть бездействует, ни чего не дел... За кого голосовали, того и выбрали
08:23:29 06-06-2025
А где проект переправы!? С привязкой к местности! Экспертиза проекта!?
Те кто строил, лицензию имеют на возведение переправ!? Материалы использовались сертифицированные!?.... И т.д., и т.п...
Тут яму на дороге засыпешь - уже скандал!
А это целый мост!!!?
*
А если по сабжу, т.е. серьезно, то у нас в деревне раньше каждое лето подобные лавы через речку делали люди сами, причем в нескольких местах...
08:45:57 06-06-2025
Гость (08:23:29 06-06-2025) А где проект переправы!? С привязкой к местности! Экспертиза... Так кушать все хотят,особенно армия чиновников
07:53:16 07-06-2025
гость (08:45:57 06-06-2025) Так кушать все хотят,особенно армия чиновников... а чинушам пора на диету а то аппетиты конские
08:54:31 06-06-2025
ну все, теперь ждите семерых с ложкой.
в этой части евразийского континента хорошими делами прославиться нельзя
09:02:11 06-06-2025
"Обход составляет 700м... " То есть туда и обратно 1,5км. Пожилому человеку недоступно. Форменное издевательство над людьми! Соорудившие переправу - молодцы!
09:31:06 06-06-2025
"Спасение утопающих, дело рук самих утопающих " (с)
10:34:41 06-06-2025
ППШариков (09:31:06 06-06-2025) "Спасение утопающих, дело рук самих утопающих " (с)... проще ручейку этому обходное русло вырыть.
10:35:21 06-06-2025
ща прокурорские подключатся и будем вам переход)
10:41:46 06-06-2025
гость (10:35:21 06-06-2025) ща прокурорские подключатся и будем вам переход)... вот двое даже на фото засветились - можно тепленькими брать.
11:15:55 06-06-2025
идея то хорошая но вкесной вынесет эти опоры из уголков. Тут надо в двух местах пятиметровые сваи по три штуки вбивать и перед ними из бетона ставить рассекатели льда. Только так возможно не снесет
12:14:01 06-06-2025
Холмс (11:15:55 06-06-2025) идея то хорошая но вкесной вынесет эти опоры из уголков. Тут... Можно б/у фундаментные блоки уложить, их не снесет.
19:04:34 06-06-2025
Гость (12:14:01 06-06-2025) Можно б/у фундаментные блоки уложить, их не снесет.... у меня так брат и соседи сделали, старые блоки и пляжик на реке, своя личная заводь порыбачить, набережная, под мостками утки дикие живут, ондатры, РАЙ!. буи с сетью поставили крупноячеистой, чтоб дети купались их, супер-место.
12:17:57 06-06-2025
Холмс (11:15:55 06-06-2025) идея то хорошая но вкесной вынесет эти опоры из уголков. Тут... Фундаментные блоки ФБС б/у можно найти по 500-700 руб за штуку. Правда, доставка и укладка еще будут стоить. Сделать штуки три опоры, каждая из 4 таких блоков. На десятилетия.
Может быть и в своем селе есть заброшки, откуда можно их позаимствовать.
11:27:09 06-06-2025
Можно дешевле. Бросили бревно или дерево, а сверху перила. В Усть-Калманском районе много таких мостов.
11:53:22 06-06-2025
Даже без перил хоть с одной стороны сделали? А если после дождя по мокрым доскам идти? Сверзиться с этой халабуды можно на раз-два...
15:05:41 06-06-2025
Ситуация может быть двоякой. Теперь везде и все сами будем строить и за свой счет
20:24:45 06-06-2025
Ну и зачем такие "чиновники", совет воссоздать, и - вся власть советам. Это просто мысли. А то притянут сейчас за экстремизм.
00:42:17 07-06-2025
Главное потрачено всего 17 тыс, а не как у некоторых сметы в цать миллионов. Молодцы!