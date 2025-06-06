Жители алтайского села сами построили переправу через реку, не добившись этого от властей

Жители собрали деньги и построили необходимую переправу своими руками

06 июня 2025, 06:15, ИА Амител

Строительство переправы в Усть-Калманке / Фото предоставлено Татьяной Мацко

Жители улицы Заречной в Усть-Калманке Алтайского края, отрезанные от центра села рекой, сами собрали деньги на строительство переправы и построили ее. Ранее они пытались добиться помощи от местных властей и просили их хотя бы отдать им старые доски для возведения "моста", однако от чиновников они так ничего и не добились. Подробнее – в материале amic.ru.

"Спасибо добрым людям"

Местная жительница Татьяна Мацко рассказала amic.ru, что недовольные бились во все инстанции, и в один момент прокурор сказал им, что если они снова подадут жалобу в прокуратуру, то переправу им "вообще ставить запретят". В итоге люди решили действовать самостоятельно. Они все посчитали и определили, что для строительства скромного "моста" им нужно около 20 тысяч рублей. В итоге активисты объявили сбор. И с 27 по 31 мая они скопили нужные деньги – 17,7 тысячи рублей.

"Нам помогли разные люди, в том числе незнакомые. За 27 мая пришло целых 11 тысяч, а уже 31-го мы собрали 17 тысяч рублей и решили сбор закрыть. Мы купили доску-плаху за 15,5 тысячи рублей, диски, саморезы и другую мелочь, осталось 1,6 тысячи рублей, их мы оставим в резерве, если что-то надо будет починить. Нашли людей, которые сделали переходы. И с 1 июня мы можем там ходить по переправе – спасибо добрым людям", – рассказала она.

По словам Татьяны Мацко, ближе к зиме они уберут конструкцию, чтобы доски сохранились до следующей весны. В последующих годах жители планируют оборудовать переправу из этих же материалов.

Новая переправа через реку Калманку / Фото предоставлено Татьяной Мацко

На что жаловались жители?

От ситуации с переправой страдали жители 29 домов, проживающие на улице Заречной села Усть-Калманка. Они рассказывали, что обычно добирались через неглубокую речку по самодельному сооружению до центра населенного пункта, где находится вся необходимая инфраструктура: больница, магазин, аптека и другие важные социальные объекты.

Еще в 2023 году переправа существовала, однако тогда рано похолодало и люди не успели убрать доски до замерзания реки. В итоге материалы испортились, а с новой конструкцией власти уже не помогли. Глава села сказал, что строить нельзя, так как этот объект небезопасный.

Жители села рассказали, что после того, как переправы не стало, их путь от дома до магазина или почты вместо 15 минут стал занимать час, так как идти им приходилось в обход по большому мосту. Причем пенсионерам, которых на улице большинство, добираться до "цивилизации" стало очень трудно.

Река Калманка / Фото администрации Усть-Калманского сельсовета

Что отвечали в администрации?

В администрации Усть-Калманского сельсовета называли жалобы местных жителей "чрезмерным преувеличением". По их словам, разница между прямой дорогой через реку по самодельной переправе и обходным путем составляет всего 700 метров. Пешком это расстояние можно пройти за девять минут, а жители села в плане доступа к инфраструктуре находятся "в равных либо даже в более выгодных условиях наряду с жителями других частей села", объясняли чиновники.

Что касается строительства нового моста, то в администрации отмечали, что полномочий у администрации на это нет, и финансирование на это никто не выделил. Власти заявили, что стоимость "нормальной переправы" через реку составляет несколько миллионов рублей, и на одну проектно-сметную документацию нужно примерно 700 тысяч, тогда как общий объем средств на дорожную инфраструктуру на 2025 год составил около 3 млн рублей. А возводить самодельную конструкцию "в виде поваленных стволов деревьев и досок" чиновники отказывались из-за требований безопасности.