Жители Иркутской области попросили Си Цзиньпина построить школу и готовы учить китайский
Поскольку "приоритеты страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане"
19 мая 2026, 15:05, ИА Амител
В Иркутской области жители микрорайона Березовый попросили министра иностранных дел Сергея Лаврова обратиться к главе КНР Си Цзиньпину, чтобы тот построил им школу "в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем", сообщают "Осторожно, новости".
17 мая местные жители записали видеообращение, в котором отметили, что учебные заведения в районе переполнены, а на строительство новых денег нет. В итоге детям приходится ездить на учебу в соседние поселки, которые при этом уже переполнены. К примеру, как уточняется, еще в 2022 году число учеников Марковской школы в два раза превышало проектную наполняемость.
Новую школу на полторы тысячи мест в Березовом обещали построить еще в 2021 году. По состоянию на 13 февраля 2026-го готовность объекта составляет лишь 20%. По словам жителей, строительство заморожено и деньги в региональном бюджете на ближайшие два года не заложены, более того, заморозили и строительство детского сада.
По словам жителей, они неоднократно обращались в Администрацию президента, но их жалобы переадресовывают местным властям.
«Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим. Активное развитие культурных связей с Китаем — единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане», — говорят жители Березового.
15:08:03 19-05-2026
сейчас им статью уже ищут поди...
15:14:57 19-05-2026
Мусик (15:08:03 19-05-2026) сейчас им статью уже ищут поди...... Так есть давно экстремизм и сепаратизм.
15:44:39 19-05-2026
Гость (15:14:57 19-05-2026) Так есть давно экстремизм и сепаратизм.... спс за подсказку, добрый самаритянин.
с вашей помощью дело пойдет быстрее.
17:08:55 19-05-2026
Мусик (15:08:03 19-05-2026) сейчас им статью уже ищут поди...... Им не статью искать надо, им точный диагноз нужен. Ну явно нездоровые. Ведь всерьез такое не придумаешь, сразу понятно - бред.
15:11:49 19-05-2026
Дальновидное прошение, для Китая это пшик, но какое ассимиляционное значение это просто бомба! замедленного действия, придет время и русский язык станет факультативом...
15:16:43 19-05-2026
Агент?
15:21:07 19-05-2026
жителей жаль.
такая реклама перед осенним выбором.
куда идти иль с кем остаться.
а на школе-портрет Мао.
зачёркнуто.
Си Цзин Пиня.
15:38:01 19-05-2026
смело однако
15:42:15 19-05-2026
Жаль этот народный, отчаянный глас простых людей наше правительство, в отличии от поноса Бони , не услышит. Скоро всей страной начнем у Китая просить, то школы строить с китайским языком, то детский сад в виде драконов.
15:44:34 19-05-2026
«Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим. Активное развитие культурных связей с Китаем — единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане», — говорят жители Березового.
Сильно сказано, от полного отчаяния люди говорят.
16:03:46 19-05-2026
Единственное, что не могу понять в данной ситуации, как допустили, что это всё в СМИ попало. Столько усилий прикладывается, а толку
16:05:18 19-05-2026
Все кто не имеет отношение к власти и Москве так же думают.
21:01:09 19-05-2026
Гость (16:05:18 19-05-2026) Все кто не имеет отношение к власти и Москве так же думают.... не пиши за всех, предатель
12:03:46 20-05-2026
Гость (21:01:09 19-05-2026) не пиши за всех, предатель... Я с ним согласен, предатели в Москве сидят.
16:11:35 19-05-2026
В Китае пахать надо а не языки чесать. Тогда будут и школы и садики
14:50:24 20-05-2026
Петька (16:11:35 19-05-2026) В Китае пахать надо а не языки чесать. Тогда будут и школы и... Привет Петька пахарь- я 35 лет на стройке отработал- делал все- там не по специализации- и сварка и плитку клал и обои клеил и кирпичную кладку клал и щатровые крыши делал всего и не перечислишь - куча грамот- куча рацух- за которые хорошо платили- да всего тут не опишешь- получал хорошо- Советское время- а сейчас я нищий. Петька пахарь и ты будешь нищим если у тебя нет клана.
16:27:52 19-05-2026
не унимается 5 колонна на раскачку настроений, жаль что люди ведутся на такие подсказки...
16:45:04 19-05-2026
Дожили. Раньше Путина просили, теперь Си.
Еще бы молебен отслужили.
16:57:15 19-05-2026
Гость (16:45:04 19-05-2026) Дожили. Раньше Путина просили, теперь Си. Еще бы молебен... молебен на китайском?
17:00:32 19-05-2026
Лучше учить китайский, чем таджикский. Китай это передовая страна в отличие от.
17:38:27 19-05-2026
Гость (17:00:32 19-05-2026) Лучше учить китайский, чем таджикский. Китай это передовая с... лучше знать русский.
19:10:46 19-05-2026
Малая наука уже давно на Китай работает.
Удаленка -как Путин хотел.
Никто в тюрьме сидеть не хочет, как авторы гиперзвука.
20:03:02 19-05-2026
Китайцы, проживающие в приграничных районах, поголовно учат русский в школе. Что с того? В той же сфере туризма они очень востребованы. В нынешней ситуации знать китайский язык вместо английского весьма неплохо.
20:48:57 19-05-2026
Нашел отличия (20:03:02 19-05-2026) Китайцы, проживающие в приграничных районах, поголовно учат ... сравнивать туризм с эмиграцией..
где то это уже было.
таки да.
21:02:34 19-05-2026
Нашел отличия (20:03:02 19-05-2026) Китайцы, проживающие в приграничных районах, поголовно учат ... не вместо, а параллельно
22:46:21 19-05-2026
предатели, пятая колонна, - вы вообще о чем? по окраинам России проедьте, в деревни, села и тп. Картину представить можете, видели пейзажи, и я сейчас не про березки есенинские говорю? да, что окраины, в Барнауле по окраинам во дворы зайдите и поглядите на людей вокруг... А потом подумайте головой, зачем эти вот люди могут хотеть китайской поддержки? может потому что это НОРМАЛЬНО и откликается с абсолютно естественной человеческой природой - выйти со дна и хотеть жить лучше! Классика помните, "Кому на Руси жить хорошо?" так вот с тех времен ничего ж не изменилось.
09:59:28 20-05-2026
"У нас есть два варианта развития — реалистичный и фантастический:
реалистичный- прилетят инопланетяне и все сделают, а фантастический — мы все сделаем сами"
Меняем инопланетян на китайцев и вуаля! А вообще ситуация не нова, помнится была акция за самый страшный школьный нужник (сортир) -ремонт. И полетели фото сортиров в интернет в надежде что они наберут максимальное число лайков и им отремонтируют. («Domestos» проводила такой конкурс). Так вот люди воспринимают инопланетян, китайцев, иностранцев как реальную помощь.
13:55:10 20-05-2026
в стране ужас что творится со школьной инфраструктурой, аварийные школы закрываются, а новые не строятся в таком же количестве. Мы тоже обращались к президенту, в СК, прокуратуру - просили построить школу взамен ветхой. Все обращении к президенту, возвращается в регионы. А губернаторам пофик на школы. Как заставить чиновников работать? В суд что-ли подавать на них?