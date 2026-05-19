Поскольку "приоритеты страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане"

19 мая 2026, 15:05, ИА Амител

В Иркутской области жители микрорайона Березовый попросили министра иностранных дел Сергея Лаврова обратиться к главе КНР Си Цзиньпину, чтобы тот построил им школу "в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем", сообщают "Осторожно, новости".

17 мая местные жители записали видеообращение, в котором отметили, что учебные заведения в районе переполнены, а на строительство новых денег нет. В итоге детям приходится ездить на учебу в соседние поселки, которые при этом уже переполнены. К примеру, как уточняется, еще в 2022 году число учеников Марковской школы в два раза превышало проектную наполняемость.

Новую школу на полторы тысячи мест в Березовом обещали построить еще в 2021 году. По состоянию на 13 февраля 2026-го готовность объекта составляет лишь 20%. По словам жителей, строительство заморожено и деньги в региональном бюджете на ближайшие два года не заложены, более того, заморозили и строительство детского сада.

По словам жителей, они неоднократно обращались в Администрацию президента, но их жалобы переадресовывают местным властям.