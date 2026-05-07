Школу в селе Советское, которая довела главу района до уголовки, починят капитально

Прошлый подрядчик работы не выполнил, зато были оформлены документы о якобы полном завершении ремонта

07 мая 2026, 12:29, ИА Амител

Школа в селе Советское / Фото: Минстрой Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил выполнить комплексный ремонт школы в селе Советское – помимо реконструкции крыши в план включен и капитальный ремонт здания, помещений, классных кабинетов и инженерных коммуникаций. Об этом сообщает правительство региона.

Напомним, в 2025 году жители села обратились на прямую линию Томенко с вопросом реконструкции крыши единственной школы. Как оказалось, подрядная организация, которая начала ремонт, нарушила сроки и условия госконтракта. Кроме того, подрядчик демонтировал крышу, не закрыв открытые участки кровли пленкой, в результате здание затопило дождевой водой – это привело к повреждению электрики, слаботочной системы и отделочных слоев стен. После этого директору компании предъявили обвинение в хищении денег, а главу Советского района Алексея Михайлевича - в халатности, его отстранили от должности.По решению Виктора Томенко школу в оперативном порядке передали в краевую собственность, чтобы работы были завершены под контролем крупнейшего заказчика социальных объектов региона – КГКУ "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края".

Заключен контракт с новой подрядной организацией. На работы из краевого бюджета выделили более 90 млн рублей.

Школа в селе Советское / Фото: Минстрой Алтайского края

Среди ключевых дополнительных работ – демонтаж большей части смонтированных с нарушениями прошлым подрядчиком элементов на крыше, полная замена плит чердачного перекрытия – сейчас они утратили несущую способность, произошло выпадение межплиточных швов, выявлены прогибы плит.

Также установлено разрушение конструктивных и несущих элементов в самом здании, нужно усиливать стены по периметру, менять плиты перекрытия на третьем этаже.

Сейчас практически завершен весь объем по демонтажу пришедших в негодность элементов крыши, ведется полная замена плит перекрытия на третьем этаже.