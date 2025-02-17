Жительница Алтая хотела очистить карму, но получилось "очистить" кошелек на 280 тысяч
Также заплатила за "укрепление здоровья" и "избавление от финансовых проблем"
17 февраля 2025, 10:30, ИА Амител
В Алтайском крае 58-летняя женщина заплатила аферистам 280 тысяч рублей за обряд очищения и диагностику кармы, сообщает региональное МВД.
"Увидела рекламу обрядов очищения и диагностики кармы. Решила воспользоваться услугами "целителя". Написала на указанный номер и оставила заявку. Через некоторое время с ней связалась незнакомка, которая предложила почистить карму. За предоставленную услугу женщина перевела 16 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.
Далее последовало предложение укрепить здоровье и избавить от финансовых и других проблем. Каждый раз женщина переводила деньги за якобы предоставленные услуги.
"В общей сложности потерпевшая перевела 280 тысяч рублей. Только спустя время она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию", – отметили в МВД.
Правоохранители в очередной раз призвали жителей края проявлять бдительность и не переводить деньги незнакомым людям.
10:34:49 17-02-2025
таких стричь сам бох велел)
ну не в карму так в таперваре или в какую-нибудь пирамиду в телеге вложилась.
10:46:21 17-02-2025
Гость (10:34:49 17-02-2025) таких стричь сам бох велел)ну не в карму так в таперваре... Не останавливайтесь. Еще бох велел обманывать стариков, провоцировать детей, отбирать у беспомощных.
11:06:09 17-02-2025
Гость (10:46:21 17-02-2025) Не останавливайтесь. Еще бох велел обманывать стариков, пров...
Это вы сейчас про пенсионную систему, ипотеку, столото и прочие официальные лотерейки?
10:38:49 17-02-2025
А карма у нее широкая?
10:59:49 17-02-2025
Гость (10:38:49 17-02-2025) А карма у нее широкая? ... ширину не знаю, но денежная точно, раз она раздает их направо и налево
10:42:45 17-02-2025
Гость (10:38:49 17-02-2025) А карма у нее широкая? ... Судя по отсутствию мозгов, да. Широченная :))
10:45:27 17-02-2025
Карма очищена, здоровье поправлено. Финансовых проблем теперь нет. Куда нужно деть 280 косарей, теперь голова не болит. Услуга оказана и оплачена. Какие притензии?