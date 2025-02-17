Жительница Алтая хотела очистить карму, но получилось "очистить" кошелек на 280 тысяч

Также заплатила за "укрепление здоровья" и "избавление от финансовых проблем"

17 февраля 2025, 10:30, ИА Амител

Магический шар / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае 58-летняя женщина заплатила аферистам 280 тысяч рублей за обряд очищения и диагностику кармы, сообщает региональное МВД.

"Увидела рекламу обрядов очищения и диагностики кармы. Решила воспользоваться услугами "целителя". Написала на указанный номер и оставила заявку. Через некоторое время с ней связалась незнакомка, которая предложила почистить карму. За предоставленную услугу женщина перевела 16 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Далее последовало предложение укрепить здоровье и избавить от финансовых и других проблем. Каждый раз женщина переводила деньги за якобы предоставленные услуги.

"В общей сложности потерпевшая перевела 280 тысяч рублей. Только спустя время она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию", – отметили в МВД.

Правоохранители в очередной раз призвали жителей края проявлять бдительность и не переводить деньги незнакомым людям.