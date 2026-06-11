Жительница Алтайского края простила сожителя, жестоко избившего и душившего ее шнуром
Ранее уголовные дела в отношении мужчины уже прекращались
11 июня 2026, 14:35, ИА Амител
Житель Тальменского района получил уголовное наказание за угрозу убийством своей сожительнице. Несмотря на просьбу сторон прекратить дело в связи с примирением, суд отказался удовлетворить соответствующее ходатайство. Об этом сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Как следует из материалов дела, конфликт между сожителями произошел во время совместного распития спиртных напитков. Мужчина стал упрекать женщину в злоупотреблении алкоголем и нежелании заниматься домашними делами. Затем он потребовал, чтобы она принесла уголь для растопки печи.
Женщина отказалась выполнять просьбу, заявив, что это не женская работа. После этого сельчанин несколько раз ударил ее кулаком по голове и туловищу, схватил за волосы и стал угрожать убийством. По данным суда, в ходе конфликта мужчина дважды ударил потерпевшую головой о кухонный стол.
На этом агрессивные действия не прекратились. Фигурант обмотал вокруг шеи женщины шнур от электроплиты и затянул его. Потерпевшая начала задыхаться, однако смогла оказать сопротивление, оттолкнуть нападавшего и убежать.
Во время судебного разбирательства подсудимый и потерпевшая просили прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон. Женщина сообщила, что простила сожителя и не настаивает на привлечении его к ответственности.
Однако мировой судья не усмотрел оснований для прекращения уголовного преследования. При вынесении решения были учтены обстоятельства преступления, его характер, а также сведения о личности обвиняемого. Кроме того, суд установил, что ранее уголовные дела в отношении мужчины уже прекращались по нереабилитирующим основаниям после примирения с этой же потерпевшей.
В итоге житель Тальменского района был признан виновным по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.
14:53:07 11-06-2026
Хроники синеботов
15:14:58 11-06-2026
следующий раз будет ее последним.
аминь, чо.
15:44:34 11-06-2026
Синячье...
15:52:40 11-06-2026
представьте сколько на этого бузотера государство несет расходов: время на расследование, подготовка дела, заседание суда и не одно и многочасовое итд итп
надо чтобы подобное в законе отводилось местным оранам охраны порядка и наказывалось проще без судов - поркой кнутом на площади. Если бы его сразу выпороли скажем дав 25 ударов кнутом до рубцов на спине он либо бы ее бросил либо присмирел. Иначе получил бы во второй раз 50 ударов кнутом а в третий раз мог и 100 ударов отхватить и может быть и не выжил быт при проведении процедуры
и затрат бюджету = 0 и проблема решена
а так он отсидит выйдет и по новой все
16:02:54 11-06-2026
Гость (15:52:40 11-06-2026) представьте сколько на этого бузотера государство несет расх... Там и к синеботихе есть вопросики, ибо бухает наравне а уголь таскать не хочет.
16:02:06 11-06-2026
200 часов каких работ? И как такое наказание остановит садиста? Он же с общественной работы придёт и ей втащит.
18:02:47 11-06-2026
Зато с таким мужчиной не заскучаешь, не закиснешь! Это тебе не ботаник какой-то!
21:29:27 11-06-2026
Чем же он ТАК хорош,что его простила?
08:09:08 12-06-2026
Очередное подтверждение, что женщинам очень нравятся маргиналы. Жить без них им скучно.
11:20:42 12-06-2026
Гость (08:09:08 12-06-2026) Очередное подтверждение, что женщинам очень нравятся маргина... Не то чтобы маргиналы... Им нравятся бунтари. Таков закон природы.