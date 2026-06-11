НОВОСТИОбщество

Жительница Алтайского края простила сожителя, жестоко избившего и душившего ее шнуром

Ранее уголовные дела в отношении мужчины уже прекращались

11 июня 2026, 14:35, ИА Амител

Агрессивный мужчина / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Агрессивный мужчина / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Житель Тальменского района получил уголовное наказание за угрозу убийством своей сожительнице. Несмотря на просьбу сторон прекратить дело в связи с примирением, суд отказался удовлетворить соответствующее ходатайство. Об этом сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Как следует из материалов дела, конфликт между сожителями произошел во время совместного распития спиртных напитков. Мужчина стал упрекать женщину в злоупотреблении алкоголем и нежелании заниматься домашними делами. Затем он потребовал, чтобы она принесла уголь для растопки печи.

Женщина отказалась выполнять просьбу, заявив, что это не женская работа. После этого сельчанин несколько раз ударил ее кулаком по голове и туловищу, схватил за волосы и стал угрожать убийством. По данным суда, в ходе конфликта мужчина дважды ударил потерпевшую головой о кухонный стол.

На этом агрессивные действия не прекратились. Фигурант обмотал вокруг шеи женщины шнур от электроплиты и затянул его. Потерпевшая начала задыхаться, однако смогла оказать сопротивление, оттолкнуть нападавшего и убежать.

Во время судебного разбирательства подсудимый и потерпевшая просили прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон. Женщина сообщила, что простила сожителя и не настаивает на привлечении его к ответственности.

Однако мировой судья не усмотрел оснований для прекращения уголовного преследования. При вынесении решения были учтены обстоятельства преступления, его характер, а также сведения о личности обвиняемого. Кроме того, суд установил, что ранее уголовные дела в отношении мужчины уже прекращались по нереабилитирующим основаниям после примирения с этой же потерпевшей.

В итоге житель Тальменского района был признан виновным по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

Застолье / Посиделки / Супруги / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

На Алтае мужчина избил экс-сожительницу граненым стаканом во время застолья

Сельчанин несколько раз ударил потерпевшую по голове, лицу и другим частям тела
НОВОСТИПроисшествия

Алтайский край суд мужчины и женщины алкоголь
       

Комментарии 10

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Гость

14:53:07 11-06-2026

Хроники синеботов

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Элен без ребят

15:14:58 11-06-2026

следующий раз будет ее последним.
аминь, чо.

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Кость

15:44:34 11-06-2026

Синячье...

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Гость

15:52:40 11-06-2026

представьте сколько на этого бузотера государство несет расходов: время на расследование, подготовка дела, заседание суда и не одно и многочасовое итд итп
надо чтобы подобное в законе отводилось местным оранам охраны порядка и наказывалось проще без судов - поркой кнутом на площади. Если бы его сразу выпороли скажем дав 25 ударов кнутом до рубцов на спине он либо бы ее бросил либо присмирел. Иначе получил бы во второй раз 50 ударов кнутом а в третий раз мог и 100 ударов отхватить и может быть и не выжил быт при проведении процедуры
и затрат бюджету = 0 и проблема решена
а так он отсидит выйдет и по новой все

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Гость

16:02:54 11-06-2026

Гость (15:52:40 11-06-2026) представьте сколько на этого бузотера государство несет расх... Там и к синеботихе есть вопросики, ибо бухает наравне а уголь таскать не хочет.

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Гость

16:02:06 11-06-2026

200 часов каких работ? И как такое наказание остановит садиста? Он же с общественной работы придёт и ей втащит.

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Гость

18:02:47 11-06-2026

Зато с таким мужчиной не заскучаешь, не закиснешь! Это тебе не ботаник какой-то!

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гость

21:29:27 11-06-2026

Чем же он ТАК хорош,что его простила?

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Гость

08:09:08 12-06-2026

Очередное подтверждение, что женщинам очень нравятся маргиналы. Жить без них им скучно.

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Гость

11:20:42 12-06-2026

Гость (08:09:08 12-06-2026) Очередное подтверждение, что женщинам очень нравятся маргина... Не то чтобы маргиналы... Им нравятся бунтари. Таков закон природы.

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