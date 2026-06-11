Жительница Алтайского края простила сожителя, жестоко избившего и душившего ее шнуром

Ранее уголовные дела в отношении мужчины уже прекращались

11 июня 2026, 14:35, ИА Амител

Агрессивный мужчина / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Житель Тальменского района получил уголовное наказание за угрозу убийством своей сожительнице. Несмотря на просьбу сторон прекратить дело в связи с примирением, суд отказался удовлетворить соответствующее ходатайство. Об этом сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Как следует из материалов дела, конфликт между сожителями произошел во время совместного распития спиртных напитков. Мужчина стал упрекать женщину в злоупотреблении алкоголем и нежелании заниматься домашними делами. Затем он потребовал, чтобы она принесла уголь для растопки печи.

Женщина отказалась выполнять просьбу, заявив, что это не женская работа. После этого сельчанин несколько раз ударил ее кулаком по голове и туловищу, схватил за волосы и стал угрожать убийством. По данным суда, в ходе конфликта мужчина дважды ударил потерпевшую головой о кухонный стол.

На этом агрессивные действия не прекратились. Фигурант обмотал вокруг шеи женщины шнур от электроплиты и затянул его. Потерпевшая начала задыхаться, однако смогла оказать сопротивление, оттолкнуть нападавшего и убежать.

Во время судебного разбирательства подсудимый и потерпевшая просили прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон. Женщина сообщила, что простила сожителя и не настаивает на привлечении его к ответственности.

Однако мировой судья не усмотрел оснований для прекращения уголовного преследования. При вынесении решения были учтены обстоятельства преступления, его характер, а также сведения о личности обвиняемого. Кроме того, суд установил, что ранее уголовные дела в отношении мужчины уже прекращались по нереабилитирующим основаниям после примирения с этой же потерпевшей.

В итоге житель Тальменского района был признан виновным по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.