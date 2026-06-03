Ссора во время застолья на Алтае закончилась избиением женщины битой для игры в лапту
Причиненные повреждения не повлекли вреда здоровью потерпевшей
03 июня 2026, 17:14, ИА Амител
Жителя Табунского района арестовали на десять суток за избиение сожительницы во время бытового конфликта. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Как следует из материалов дела, мужчина распивал спиртное вместе со своей сожительницей. Во время застолья между ними вспыхнула ссора, которая переросла в рукоприкладство.
По данным суда, сельчанин схватил биту для игры в лапту и нанес женщине не менее десяти ударов по голове и лицу. Несмотря на это, причиненные повреждения не повлекли вреда здоровью потерпевшей.
Действия мужчины квалифицировали по статье 6.1.1 КоАП РФ — нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, предусмотренных статьей 115 УК РФ.
Рассмотрев материалы дела, мировой судья признал сельчанина виновным и назначил ему наказание в виде десяти суток административного ареста.
17:17:10 03-06-2026
может о стоп-слове просто не договорились
19:01:24 05-06-2026
Трагати (17:17:10 03-06-2026) может о стоп-слове просто не договорились ... Вылетело из головы после 5-7 удара.
19:41:03 03-06-2026
Кто-то играет в лапту???
21:13:42 03-06-2026
при СССР таких называли декабристы...
10:59:01 04-06-2026
Какая крепкая женщина, её битой отходили, а больших повреждений не получила.
18:50:19 05-06-2026
Гость (10:59:01 04-06-2026) Какая крепкая женщина, её битой отходили, а больших поврежде... Ничего не понимаю 10 раз по голове деревянной палкой и норм??