Ссора во время застолья на Алтае закончилась избиением женщины битой для игры в лапту

Причиненные повреждения не повлекли вреда здоровью потерпевшей

03 июня 2026, 17:14, ИА Амител

Агрессивный человек / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Жителя Табунского района арестовали на десять суток за избиение сожительницы во время бытового конфликта. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Как следует из материалов дела, мужчина распивал спиртное вместе со своей сожительницей. Во время застолья между ними вспыхнула ссора, которая переросла в рукоприкладство.

По данным суда, сельчанин схватил биту для игры в лапту и нанес женщине не менее десяти ударов по голове и лицу. Несмотря на это, причиненные повреждения не повлекли вреда здоровью потерпевшей.

Действия мужчины квалифицировали по статье 6.1.1 КоАП РФ — нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, предусмотренных статьей 115 УК РФ.

Рассмотрев материалы дела, мировой судья признал сельчанина виновным и назначил ему наказание в виде десяти суток административного ареста.