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Ссора во время застолья на Алтае закончилась избиением женщины битой для игры в лапту

Причиненные повреждения не повлекли вреда здоровью потерпевшей

03 июня 2026, 17:14, ИА Амител

Агрессивный человек / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Агрессивный человек / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Жителя Табунского района арестовали на десять суток за избиение сожительницы во время бытового конфликта. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Как следует из материалов дела, мужчина распивал спиртное вместе со своей сожительницей. Во время застолья между ними вспыхнула ссора, которая переросла в рукоприкладство.

По данным суда, сельчанин схватил биту для игры в лапту и нанес женщине не менее десяти ударов по голове и лицу. Несмотря на это, причиненные повреждения не повлекли вреда здоровью потерпевшей.

Действия мужчины квалифицировали по статье 6.1.1 КоАП РФ — нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, предусмотренных статьей 115 УК РФ.

Рассмотрев материалы дела, мировой судья признал сельчанина виновным и назначил ему наказание в виде десяти суток административного ареста.

Алтайский край суд мужчины и женщины оружие
       

Комментарии 6

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Трагати

17:17:10 03-06-2026

может о стоп-слове просто не договорились

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гость

19:01:24 05-06-2026

Трагати (17:17:10 03-06-2026) может о стоп-слове просто не договорились ... Вылетело из головы после 5-7 удара.

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Гость

19:41:03 03-06-2026

Кто-то играет в лапту???

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Константин

21:13:42 03-06-2026

при СССР таких называли декабристы...

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Гость

10:59:01 04-06-2026

Какая крепкая женщина, её битой отходили, а больших повреждений не получила.

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гость

18:50:19 05-06-2026

Гость (10:59:01 04-06-2026) Какая крепкая женщина, её битой отходили, а больших поврежде... Ничего не понимаю 10 раз по голове деревянной палкой и норм??

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