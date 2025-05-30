Жителя Алтая оштрафовали за размещение запрещенных песен в социальной сети

Мужчина признал вину и пояснил, что не знал о включении композиций в реестр экстремистских материалов

30 мая 2025, 18:15, ИА Амител

Судейский молот / Фото: unsplash.com / Tingey Injury Law Firm

Суд дважды оштрафовал жителя Алтайского края за размещение песен рэперов Oxxxymiron* (Мирон Федоров) и Славы КПСС (Вячеслав Машнов) во "ВКонтакте". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, имеющиеся в распоряжении агентства.

Согласно материалам суда, мужчина разместил в социальной сети музыкальный трек Oxxxymiron* "Последний звонок" и композицию "Колумбайн"** в исполнении Славы КПСС и Замая. Обе песни повествуют о нападении учащихся на школы и включены в федеральный список экстремистских материалов.

По обоим протоколам гражданин признал свою вину. Он пояснил, что не знал о признании композиций экстремистскими и разместил их, потому что они ему просто понравились.

За каждое правонарушение суд оштрафовал его на одну тысячу рублей.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

** Движение признано террористическим и запрещено в России