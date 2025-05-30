Жителя Алтая оштрафовали за размещение запрещенных песен в социальной сети
Мужчина признал вину и пояснил, что не знал о включении композиций в реестр экстремистских материалов
30 мая 2025, 18:15, ИА Амител
Суд дважды оштрафовал жителя Алтайского края за размещение песен рэперов Oxxxymiron* (Мирон Федоров) и Славы КПСС (Вячеслав Машнов) во "ВКонтакте". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, имеющиеся в распоряжении агентства.
Согласно материалам суда, мужчина разместил в социальной сети музыкальный трек Oxxxymiron* "Последний звонок" и композицию "Колумбайн"** в исполнении Славы КПСС и Замая. Обе песни повествуют о нападении учащихся на школы и включены в федеральный список экстремистских материалов.
По обоим протоколам гражданин признал свою вину. Он пояснил, что не знал о признании композиций экстремистскими и разместил их, потому что они ему просто понравились.
За каждое правонарушение суд оштрафовал его на одну тысячу рублей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** Движение признано террористическим и запрещено в России
08:32:47 31-05-2025
Нравится- слушай, зачем размещать, сорить и навязывать..
10:04:32 31-05-2025
Газманова тоже надо включить в список э...х материалов. Он ноздрями всю планету Земля втягивает, после призывания "тебя" в сотый раз. А также жалуется, что не сменится никак вождь. Ну всем же понятно на кого он намекает...