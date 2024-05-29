Жуткие пробки "выключили" движение на многих улицах в центре Барнаула

На улицу Челюскинцев лучше вообще не заезжать – это 1,5 км автомобильного ада

29 мая 2024, 14:00, ИА Амител

В Барнауле днем 29 мая образовались пробки на всех главных проспектах: Ленина, Красноармейском, Строителей, Социалистическом, Комсомольском, а также на нескольких улицах. Судя по данным сервиса "Яндекс.Пробки", на некоторых участках дорог автомобили практически стоят на месте.

На проспекте Ленина, где движение затруднено от пересечения с улицей Партизанской и до Молодежной, идут дорожные работы. При этом часть Молодежной рядом с АлтГУ просто перекрыта.

На проспекте Комсомольском проблемы с движением примерно на таком же участке – от Партизанской и до Молодежной.

На проспекте Красноармейском очень сложная ситуация. Здесь автомобили примерно километр едут очень медленно – от пересечения с улицей Короленко и до проспекта Строителей. При этом последние 250 метров "ползут" – движение практически отсутствует.

На проспекте Социалистическом пробка поменьше, но это не радует. Практически невозможно ни повернуть со Строителей на Социалистический, ни с Социалистического выехать на Строителей.

На проспекте Строителей движение затруднено на нескольких участках: традиционно на пересечении с проспектом Красноармейским и уже ближе к Павловскому тракту.

На улицу Челюскинцев лучше вообще не заезжать – это 1,5 км автомобильного ада, именно на таком участке машины практически не двигаются. По этой причине стоит и движение на улице Молодежной: там на 200 метров растянулся поток автомобилей, которые пытаются выехать на обездвиженную Челюскинцев.

Также стоит улица Мерзликина: там машины тоже тщетно пытаются выехать на Красноармейский. Слабое движение замечено на Партизанской и в переулке Ядринцева.