Жуткие пробки "выключили" движение на многих улицах в центре Барнаула
На улицу Челюскинцев лучше вообще не заезжать – это 1,5 км автомобильного ада
29 мая 2024, 14:00, ИА Амител
В Барнауле днем 29 мая образовались пробки на всех главных проспектах: Ленина, Красноармейском, Строителей, Социалистическом, Комсомольском, а также на нескольких улицах. Судя по данным сервиса "Яндекс.Пробки", на некоторых участках дорог автомобили практически стоят на месте.
На проспекте Ленина, где движение затруднено от пересечения с улицей Партизанской и до Молодежной, идут дорожные работы. При этом часть Молодежной рядом с АлтГУ просто перекрыта.
На проспекте Комсомольском проблемы с движением примерно на таком же участке – от Партизанской и до Молодежной.
На проспекте Красноармейском очень сложная ситуация. Здесь автомобили примерно километр едут очень медленно – от пересечения с улицей Короленко и до проспекта Строителей. При этом последние 250 метров "ползут" – движение практически отсутствует.
На проспекте Социалистическом пробка поменьше, но это не радует. Практически невозможно ни повернуть со Строителей на Социалистический, ни с Социалистического выехать на Строителей.
На проспекте Строителей движение затруднено на нескольких участках: традиционно на пересечении с проспектом Красноармейским и уже ближе к Павловскому тракту.
На улицу Челюскинцев лучше вообще не заезжать – это 1,5 км автомобильного ада, именно на таком участке машины практически не двигаются. По этой причине стоит и движение на улице Молодежной: там на 200 метров растянулся поток автомобилей, которые пытаются выехать на обездвиженную Челюскинцев.
Также стоит улица Мерзликина: там машины тоже тщетно пытаются выехать на Красноармейский. Слабое движение замечено на Партизанской и в переулке Ядринцева.
14:28:03 29-05-2024
Куда все они едут? Почему не на работе?
14:34:38 29-05-2024
А причина пробок - дождь и ремонт моста на шоссе Ленточный Бор (многие едут не через Кутузова и шоссе Ленточный Бор, а через центр)
14:45:50 29-05-2024
Константин (14:34:38 29-05-2024) А причина пробок - дождь и ремонт моста на шоссе Ленточный Б... Ну а как по другому?
14:41:57 29-05-2024
причина пробок- в светофорах: которые блокируют движение. как пример павловский тракт: когда ты едешь ровно от одного светофора до другого и ждшь по минуте зеленого цвета- даже ночью, без пробок
15:05:39 29-05-2024
А, может быть, это не пробки жуткие,
а жуткое отсутствие мозга у некоторых, кторые без особой нужды покупают себе авто,
или жуткий страх некоторых в том, чтобы воспользоваться общественным транспортом?
15:13:00 29-05-2024
Наблюдатель (15:05:39 29-05-2024) А, может быть, это не пробки жуткие,а жуткое отсутствие ... 1) где вы у нас видели нормальный ОТ? Чтобы он ходил не битком и не раз в полчаса-час-полтора? 2) ОТ стоит ровно в тех же пробках, но при этом в нем нужно еще и висеть, цепляясь зубами за воздух. Такая себе перспектива, если честно.
15:29:30 29-05-2024
Гость (15:13:00 29-05-2024) 1) где вы у нас видели нормальный ОТ? Чтобы он ходил не битк... С транспортом, действительно, проблема.
Его нормальную работу просто развалили.
Но кому сейчас легко?
Здесь только выбор - любо личная кайфушечка, а вокруг гори всё огнём.
Либо жить с пониманием, что вокруг - другие участники гражданского общества, уметь находить компромиссы даже в ущерб себе,
и осознавать, какое влияние оказываешь прямо или косвенно на окружение и какие от этого последствия.
Каждый решает сам, оставаться ли ему человеком или нет.
p.s. К сожалению, сейчас большинство выбирают "личную кайфушечку",
от этого и имеем, что имеем.
17:49:34 29-05-2024
Наблюдатель (15:29:30 29-05-2024) С транспортом, действительно, проблема. Его нормальную р... То есть опять нужно немного потерпеть? Как и семьдесят, пятьдесят, тридцать и двадцать лет назад. И вперед лет так минимум на сто. Личный транспорт низя, и плевать, что ОТ нет и не предвидится. Зарабатывать низя - вы что, хотите красиво жить и вкусно есть, как это вы не хотите работать на заводе за тридцатку? И вообще, вы что, хотите жить в свое удовольствие?..
15:08:07 29-05-2024
"Бедные" жители края, машин больше чем людей )))
15:20:48 29-05-2024
Гость (15:08:07 29-05-2024) "Бедные" жители края, машин больше чем людей )))... Только вот бОльшая часть этих "машин" ржавый хлам , которому место на свалке, но наши "бедные" жители края ездят на них до последнего. От чего так, ну богато же живём, а?
20:25:53 29-05-2024
Сергей (15:20:48 29-05-2024) Только вот бОльшая часть этих "машин" ржавый хлам , которому... Богатые владельцы ржавых шушлаек минусуют?
15:43:41 29-05-2024
Гость (15:08:07 29-05-2024) "Бедные" жители края, машин больше чем людей )))... В основном двадцатилетние вёдра, да элемент роскоши.
23:12:52 29-05-2024
Скоро будем вспоминать об этих пробках. К осени наши "благодетели" пропихнут новый генеральный план города, где предусмотрена застройка всего частного сектора многоэтажками. Представьте что на участке где сейчас имеется 0-1-2 машины построят 18 -25 этажку на 500 квартир(считай машин). При этом дорогу не расширят ни на метр. Парковки бесплатно раздавать не будут, а двор не резиновый. И все эти машины будут не только ездить по узким дорогам, но и стоять на них. Через 10 лет всё движение встанет колом. Но тем кто это сейчас делает на это плевать. Ведь их здесь не будет.
09:59:43 30-05-2024
Александр (23:12:52 29-05-2024) Скоро будем вспоминать об этих пробках. К осени наши "благод... Нужно вводить запрет парковки во дворах многоэтажных домов!
09:50:51 30-05-2024
застраивать многоэтажками город убирая деревню надо если население увеличивается
это -обьективная потребность, ну есть еще вариант сделать налог на землю у частного дома больше в 50 раз чем у многоэтажного
городу требуется новое жилье и оно будет, кроме того требуются зеленые зоны -парки и их также можно создавать на месте снесенных частных домов
Насчет дорог: пробок не будет даже если дороги останутся такими же. Просто будет меньше индивидуальных авто. Вероятнее всего это городской налог автолюбителям за проезд в городе, требование иметь для авто гараж, ограничивать возраст машины итд итп
Причем что важно: в пригороде никаких ограничений не будет ни на частные дома ни на автомобили