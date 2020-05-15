10 лет исполнилось в 2022 году Федерации гребли на байдарках и каноэ (ФГБК) Алтайского края. В последнее время этот вид спорта в нашем регионе стал очень популярным. В Барнауле прошло несколько крупных турниров по гребле на байдарках и каноэ, в числе которых II этап Кубка мира, где разыгрывали лицензии на Олимпийские игры. Уровень организации этих соревнований получил высокие оценки от международных экспертов. А алтайские гребцы только в этом сезоне взяли на соревнованиях разного уровня 50 наград, 14 из которых — золотые. В «Переговорке» на amic.ru председатель федерации Юрий Шамков рассказал, как им удалось добиться таких успехов, чего не хватает Барнаулу в плане спорта и каким он видит будущее гребного канала. «Напрашивается спортивный кластер», — говорит эксперт. А уже в следующем году на канале могут открыть городской пляж.

Кто в «Переговорке»



Юрий Шамков. Родился 25 июня 1966 года в г. Барнауле. В 1988 году окончил Алтайский политехнический институт по специальности «Парогенераторостроение», в 2003 году — Уральскую академию государственной службы. Кандидат экономических наук.



В 1988-1993 г. работал инженером ПО «Сибэнергомаш», г. Барнаул; в 1993-1997 г. занимал руководящие должности в ряде коммерческих структур Барнаула; с мая 1999-го по август 2004-го — генеральный директор ОАО «Барнаульский завод асбестовых технических изделий»; с 2000 г. по февраль 2008 г. — депутат АКСНД двух созывов.



С февраля 2008 года — член Совета Федерации Федерального Собрания РФ. С апреля 2019 года — советник директора Фонда развития промышленности РФ. С 2020 года председатель Общественной палаты Алтайского края 7-го состава. Председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края.

02:19 «Вообще история развития гребли на байдарках и каноэ начинает свой отсчёт в Алтайском крае с 1956 года», — рассказывает Юрий Шамков. Сначала гребцы собирались на Речном вокзале, потом — в Затоне. Федерация гребли образовалась в 2012 году.

04:33 О том, как в Барнауле в 1984 году появился гребной канал и кто сумел убедить всех, что он необходим городу и краю.

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05:46 «Для Барнаула гребной канал — это очень большая находка, которую надо использовать максимально — создавать рекреацию, возможность для массового отдыха, спорта и так далее», — говорит Шамков и добавляет, что сейчас уже есть на гребном канале и что планируется сделать.

06:42 «Я очень рассчитываю, что в следующем году там [на гребном канале] удастся запустить городской пляж. Летом будет пляж, зимой — каток, лыжи. Вообще, там напрашивается спортивный кластер», — рассказывает Юрий Шамков о перспективах развития гребного канала и о том, что Барнаулу очень не хватает спортивных центров.

08:38 Участники из 57 стран мира и 21 тысяча зрителей — Шамков о том, как в Барнауле в мае 2021 года проводили II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ: «Многие до сих пор вспоминают Барнаул с улыбкой и говорят: „Мы бы ещё приехали“».

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11:43 Шесть стран боролись за право проведения II этапа Кубка, но победил Барнаул. «Первый этап был в Венгрии, второй — у нас, и это была сложная логистика: мы организовывали чартеры, чтобы спортсмены из Будапешта могли прилететь сюда и обратно», — рассказывает эксперт.

12:36 О том, кто финансировал такие крупные соревнования и во сколько это всё обошлось (хотя бы примерно).

14:43 С какими сложностями пришлось столкнуться в работе федерации гребли и о её достижениях.

19:00 Когда и где идёт набор в спортивную школу олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле и платные ли там занятия?

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19:51 О чемпионах. Только в этом сезоне у алтайских гребцов 50 наград, из них 14 — золотых.

21:25 Где сейчас выступать алтайским чемпионам и как отразилась политическая ситуация на этом виде спорта. «В следующем году мы попытаемся провести два международных старта», — говорит Юрий Шамков и рассказывает какие.

23:18 Может ли взрослый человек прийти заниматься греблей? Может, говорит эксперт, но не на всех лодках это получится. И объясняет, какие новые перспективные направления сейчас развивает школа гребли.

27:15 О том, как задействован гребной канал зимой.

28:04 О работе в Общественной палате.