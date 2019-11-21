Четверг, 21 Ноябрь, 08:05

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,02
€ 70,85
Обь
-24см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеКоммунальные аварии в Барнауле Аварии в энергосистеме Алтая
Вопрос дня



Голосуй за ГТО. Барнаульский центр претендует на российскую премию за развитие спорта

, ИА "Амител"
Движение ГТО в краевой столице набирает обороты
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru


Барнаульский центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" может получить миллион рублей на развитие спорта. Он вошел в число претендентов на присвоение Национальной спортивной премии в номинации "Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху". Рассказываем, что это за центр и почему барнаульцам стоит за него проголосовать.

1
Так, про ГТО мы слышали, а что это за центр?
"Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" – это муниципальное бюджетное учреждение, созданное администрацией Барнаула в 2016 году. То есть оно не коммерческое и работает на средства из городской казны. Главная задача этого и других подобных центров, а их в крае уже немало, физическое воспитание населения и оздоровление нации. 
 
"Мы проводим тестирование населения, проще говоря, принимаем сдачу нормативов ГТО и оперативно вносим результаты тестирования граждан в электронную базу данных", – рассказал руководитель центра Андрей Цепенок.
 
Это, кстати, совершенно бесплатно. За успешную сдачу человек получает знак, который станет не только приятным напоминаем о вашей силе и выносливости, но и поможет материально. Некоторые работодатели добавляют за него премию, поступающие в вузы получают дополнительные баллы, а студенты – прибавку к стипендии.
 
Чтобы сдать норматив, нужно зарегистрироваться на сайте ГТО (gto.ru), получить у терапевта или педиатра справку об отсутствии противопоказаний. Затем прийти в центр, написать заявку и сдать нормативы (их принимают каждый день, но смотрите расписание). 
 
Нормативы по легкой атлетике можно сдать на стадионе "Лабиринт", по лыжам и кроссу – на базе педагогического университета, по гимнастике и стрельбе – в самом центре ГТО, по плаванию – в бассейне "Обь". Каждый должен пройти четыре обязательных испытания: два на выносливость (бег на короткую и длинную дистанции), силу (отжимание или подтягивание), гибкость (наклоны). Норматив зависит от вашей возрастной группы, а их 11: от 6 лет до 70+. Возраст, кстати, не помеха: недавно в центре нормативы сдавал мужчина в возрасте 90 лет. Взял золотой (самый статусный) знак.
2
Так-так, а где находится этот центр?
Центр находится в Барнауле, на улице Молодежной, 2. Он работает в будние дни с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.
 
Звоните по телефонам: +7 (3852) 55-68-79, +7 (3852) 55-68-78 или пишите на электронный ящик: gtobuh@gmail.com.
3
А что там насчет конкурса? Как принять участие в голосовании?
Проголосовать может любой желающий. Все просто: 
  1. заходите на сайт премии (sport-premia.ru);
  2. выбираете раздел "Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху" (это номинация);
  3. голосуете за МБУ "ЦТ ВФСК "ГТО" г. Барнаул (голосовать можно до 24 ноября включительно).
 
Никаких паспортных данных указывать не нужно. Единственное, о чем вас попросят – указать адрес электронной почты. И то только для того, чтобы исключить многократное голосование одним человеком. Согласитесь, это честно.
 
За победу с барнаульским центром борются еще два: клуб "Юность" из поселка Кизнер (Удмуртия) и городской центр Чапаевска (Самарская область). 
4
А что, собственно, это за премия?
Премию  учредило Министерство спорта Российской Федерации. Ее присуждают регионам (за вклад в развитие спорта), организациям (лучшая спортивная школа, лучшая спортивная пропаганда, лучший объект спорта, лучшее внедрение ГТО – здесь как раз участвует Барнаул). Также есть премии для конкретных людей (спортсмен и спортсменка года, тренер года, служение спорту, спортивная солидарность, долгие годы работы в сфере и другие).
 
Голосование проходит ежегодно с 2010 года. 
 
Победителей определяют в три этапа.
 
  1. Организаторы проводят конкурс и выбирают трех претендентов в каждой номинации.
  2. Каждого претендента оценивает экспертный совет (в него входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры) и жители России (через народное голосование на сайте Национальной спортивной премии).
  3. Министерство спорта оценивает итоги и называет победителей.
 
В 11 номинациях будет 18 победителей. Лауреаты получают по одному миллиону рублей. 
 
В 2019 году в числе экспертов депутаты Госдумы, в прошлом известные спортсмены Светлана Журова, Александр Карелин, президент ОСОО "Олимпийский комитет России" Станислав Поздняков, известная гимнастка Алина Кабаева, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, президент Сурдлимпийского комитета России Александр Романцов, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Иван Едешко и другие.
5
Насколько популярна сдача ГТО в Барнауле?
Популярна, говорит Андрей Цепенок. Только в 2019 году нормативы сдали и получили значок более 5000 человек. Стало приходить больше пенсионеров, работников предприятий, людей с ограниченными возможностями здоровья.  
 
О росте интереса горожан к спорту говорит и исполняющий обязанности председателя комитета по спорту Барнаула Светлана Гусева.
 
"Мы видим, как растет активность. Стало больше увлеченных физкультурой пенсионеров, взрослых людей. В последнее время к этому направлению подключились работодатели, они не просто поощряют своих сотрудников за сдачу нормативов, но и открывают на предприятиях спортивные залы, кто-то даже нанимает тренеров, проводят внутрикорпоративные соревнования", – рассказала она.  
 
Конечно, главная задача – приучать народ к физкультуре – стоит перед властью. И поставил ее президент России Владимир Путин. 
 
"Пройти испытания ГТО невозможно без физической подготовки, без привычки держать себя в форме. А это показатель здорового, активного  населения", – подчеркнула Светлана Гусева. 
 
В городе почти 1000 спортивных объектов, так что если человек хочет быть здоровым и держать себя в теле, то вариантов масса: плавание, коньки, лыжи, стрельба, фитнес, футбол, баскетбол и многое другое. В течение года проходит несколько фестивалей ГТО для разных групп населения. Главное – желание. 
Материалы по теме

 
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
08:04
"Билайн" стал лидером по скорости развития сети 4G 0
07:42
У "Джокера" будет продолжение 0
07:37
Три 25-этажки за три года могут построить в нагорной части Барнаула 0
07:25
Готовность 90%. Новый ясли-сад достраивают в спальном районе Новоалтайска 0
07:14
Мечты сбываются: половине жителей села на Алтае дали возможность провести газ 0
06:48
Голосуй за ГТО. Барнаульский центр претендует на российскую премию за развитие спорта 0
06:32
Детство, зима, СССР: ностальгическая фотоподборка 7
06:02
Машинам лучше в гараже. В четверг в Алтайском крае ожидаются ночные морозы 1
23:44
Коммунальная авария повредила помещение спортшколы в Барнауле 2
23:16
Полицейские спасли людей из горящего дома с помощью грузовика 0
22:17
Девочки, такие девочки. Чтобы задержать преступницу, полицейские устроили фотосессию 0
22:01
Ремонт прошел, а люди мерзнут. Несколько домов в Барнауле так и не получили отопление 6
21:41
В Республике Алтай четыре женщины жестоко пытали знакомую и снимали это на телефон 0
21:16
Владимир Путин заявил о застое реальных доходов россиян 3
20:30
Тепло возвращается в дома барнаульцев. УК контролируют процесс 6
20:19
Медведев попросил ЕР сделать так, чтобы отчаявшиеся люди не вставали на колени 6
19:49
В Рубцовске неизвестные подростки избили 10-летнего школьника 7
19:02
Кошка с кисточками. Рысь впервые "попалась" на камеру в алтайском заповеднике 0
18:26
В Денисовой пещере на Алтае нашли фигурку пещерного льва возрастом 45 тысяч лет 2
18:04
В Алтайском крае за девять месяцев 2019 года убили шесть детей 1
17:41
Коммунальная авария устранена: тепло в дома барнаульцев начнет поступать вечером 5
17:32
В Барнауле хотят установить памятник строителям 1
17:19
К зиме готов: барнаулец украл из магазина горнолыжный костюм и перепродал его 0
16:51
Подполковник СК взял в заложники супругу в Ростове-на-Дону 3
16:46
В России предлагают установить единую комиссию за денежные переводы с карт 4
16:16
Справедливороссы предлагают ввести контроль соблюдения прав алтайских бюджетников 2
16:04
Пенсионера из Петербурга задержали за экстремистский пост в соцсети 27
15:57
В Барнауле ТСЖ наказали рублем за самоуправство 8
15:42
Сколько продлятся морозы на Алтае и когда будет самая холодная ночь 1
15:34
В Барнауле начали замену участка трубопровода, на котором произошла серьезная авария 1
15:19
"По телефону и WhatsApp": Томенко отчитался, как следит за аварией в Барнауле 5
15:08
В Воронежской области пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген 3
14:57
Дальневосточная семья устроила на заброшенной ферме современную нарколабораторию 6
14:42
"Пока не мерзнем": что говорят барнаульцы, оставшиеся в мороз без отопления 14
14:27
Пожар в Благовещенском районе унес жизни трех человек 1
14:14
Томенко доложили о ходе устранения аварии в Барнауле, оставившей людей без тепла 1
14:06
Ученые назвали причину, из-за которой у людей чаще всего возникает рак 0
13:40
Что такое снюс, которым травятся подростки, и как понять, что ребенок его употребляет 13
13:27
На зарплаты и жилье: Алтайскому краю добавили 10 млрд федеральных денег на 2020 год 8
13:16
"Университет между прошлым и будущим": интервью с и.о. ректора АГМУ 12
13:06
Алтайский депутат пообещал отремонтировать мост, с которого падают машины и животные 9
12:52
Проиграл: ректор медуниверситета покидает пост на фоне скандала 8
12:39
Власти Барнаула рассказали, какие дороги очистят от снега 20 ноября 4
12:23
Жительница Барнаула фиктивно прописала в квартире пять мигрантов 22
12:12
В 2019 году на Алтае в ДТП погибло 206 человек. Больше, чем в авиакатастрофах в мире 14
12:01
Почти 10 млн рублей потратили на выборы одного депутата парламента Алтайского края 12
11:43
Тысячи людей без тепла. Что известно о коммунальной аварии в Барнауле к этому часу 8
11:33
Решайте сами. Депутат АКЗС высказался о политическом кризисе в Каменском районе 2
11:22
Что происходит на месте аварии, оставившей без тепла 2,5 тыс. человек. Фото и видео 3
11:11
МФЦ станет главным: россиян перестанут принимать в госорганах к 2024 году 15

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.