Известная авиакомпания отменяет полеты из Барнаула в Сочи
Расписание рейсов до конца октября изменилось
17 сентября 2026, 12:16, ИА Амител
Аэропорт Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Авиакомпания Nordwind Airlines отменила полеты из Барнаула в Сочи с 29 сентября, сообщили на сайте организации.
Изменения внесли в расписание с 18 сентября по 24 октября.
"Пассажирам отмененных рейсов будет предоставлена возможность вынужденного возврата денежных средств или альтернативной пересадки на близкие даты от первоначального вылета", — говорится в сообщении.
Авиакомпания также дополнила расписание новыми рейсами в Сухум (Республику Абхазия). С 29 сентября Nordwind Airlines добавит маршруты Барнаул — Сухум и Сухум — Барнаул.
12:25:03 17-09-2026
какой дурак туда сейчас летает
12:37:45 17-09-2026
С 29 сентября барнаульцы смогут полететь в другую страну и прилететь обратно в город. - Пояснительную бригаду дайте
12:59:04 17-09-2026
Гость (12:37:45 17-09-2026) С 29 сентября барнаульцы смогут полететь в другую страну и п... Поясняю: в Сухум не надо. Просто не надо. Никогда.
13:32:33 17-09-2026
Гость (12:59:04 17-09-2026) Поясняю: в Сухум не надо. Просто не надо. Никогда.... За всех не говори!
13:25:17 17-09-2026
Да просто не сезон уже. Весной возобновят полёты. Когда поток будет больше
13:32:04 17-09-2026
Так даже лучше. Выпадает Аэропорт Сочи с вечно откладывающимися рейсами. В итоге не теряются 2-3 дня и без того маленького отпуска.