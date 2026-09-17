Известная авиакомпания отменяет полеты из Барнаула в Сочи

Расписание рейсов до конца октября изменилось

17 сентября 2026, 12:16, ИА Амител

Аэропорт Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Авиакомпания Nordwind Airlines отменила полеты из Барнаула в Сочи с 29 сентября, сообщили на сайте организации.

Изменения внесли в расписание с 18 сентября по 24 октября.

"Пассажирам отмененных рейсов будет предоставлена возможность вынужденного возврата денежных средств или альтернативной пересадки на близкие даты от первоначального вылета", — говорится в сообщении.

Авиакомпания также дополнила расписание новыми рейсами в Сухум (Республику Абхазия). С 29 сентября Nordwind Airlines добавит маршруты Барнаул — Сухум и Сухум — Барнаул.