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Известная авиакомпания отменяет полеты из Барнаула в Сочи

Расписание рейсов до конца октября изменилось

17 сентября 2026, 12:16, ИА Амител

Аэропорт Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Аэропорт Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Авиакомпания Nordwind Airlines отменила полеты из Барнаула в Сочи с 29 сентября, сообщили на сайте организации.

Изменения внесли в расписание с 18 сентября по 24 октября. 

"Пассажирам отмененных рейсов будет предоставлена возможность вынужденного возврата денежных средств или альтернативной пересадки на близкие даты от первоначального вылета", — говорится в сообщении.

Авиакомпания также дополнила расписание новыми рейсами в Сухум (Республику Абхазия). С 29 сентября Nordwind Airlines добавит маршруты Барнаул — Сухум и Сухум — Барнаул.

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

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Комментарии 6

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Гость

12:25:03 17-09-2026

какой дурак туда сейчас летает

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Гость

12:37:45 17-09-2026

С 29 сентября барнаульцы смогут полететь в другую страну и прилететь обратно в город. - Пояснительную бригаду дайте

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Гость

12:59:04 17-09-2026

Гость (12:37:45 17-09-2026) С 29 сентября барнаульцы смогут полететь в другую страну и п... Поясняю: в Сухум не надо. Просто не надо. Никогда.

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Гость

13:32:33 17-09-2026

Гость (12:59:04 17-09-2026) Поясняю: в Сухум не надо. Просто не надо. Никогда.... За всех не говори!

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Гость

13:25:17 17-09-2026

Да просто не сезон уже. Весной возобновят полёты. Когда поток будет больше

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Гость

13:32:04 17-09-2026

Так даже лучше. Выпадает Аэропорт Сочи с вечно откладывающимися рейсами. В итоге не теряются 2-3 дня и без того маленького отпуска.

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