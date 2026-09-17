Чужое жилье "подешевело". В Барнауле аренда квартир стала меньше отнимать от зарплаты

К примеру, в прошлом году съем однокомнатного жилья в столице Алтайского края "съедал" 41% от дохода, а сейчас — 36%

17 сентября 2026, 12:40, ИА Амител

Квартира / Фото: amic.ru

В Барнауле средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в сентябре 2026 года составляет 27,1 тыс. рублей в месяц, а двухкомнатной — 32,8 тыс. рублей. Об этом сообщает "Циан", изучивший рынок жилья в 40 крупнейших городах России.

"Доля расходов на аренду «однушки» в Барнауле — 36%, при этом динамика за год составила -5 процентных пунктов. А доля расходов на аренду «двушки» — 44%, динамика составила -10 п.п.", — выяснили аналитики.

Другими словами, год назад за аренду однокомнатной квартиры в столице Алтайского края приходилось отдавать 41% от дохода, а двухкомнатной — 54%.

При этом, несмотря на "выросшую доступность" аренды жилья в Барнауле, съем "однушки" все равно обходится дороже, чем в среднем по крупным российским городам (32% от зарплаты). А при аренде "двушки" показатель такой же — 44%.

Как отметила ведущий аналитик "Циана" Елена Бобровская, впервые с 2020 года на рынке долгосрочной аренды не зафиксирован рост ставок год к году:

"В результате этого расчетная доступность съема жилья увеличилась. Сейчас она ниже, чем весной или летом, потому что сезонный рост ставок все равно есть, хотя и не такой сильный, как в предыдущие годы".

Съем "однушек" стал доступнее в 38 городах из 40 анализируемых, "двушек" — в 37 городах. Особенно заметное снижение нагрузки при аренде однокомнатной квартиры в Сочи, Калининграде, Санкт-Петербурге (доля от зарплаты сократилась на 9–12 п.п.), при аренде двухкомнатной — в Москве, Сочи и Калининграде (на 15–25 п.п.).

Среди причин отсутствия роста: большой объем предложения, замедление экономики, высокий базовый уровень ставок. Зарплаты при этом пока продолжают увеличиваться (хотя уже не так быстро, как в предыдущие годы) — за год рост в среднем на 11%.

Ранее Барнаул попал в список городов с самой большой наценкой на дизайнерское жилье. Качественный ремонт квартиры перед продажей может позволить продавцу повысить ее стоимость в среднем на 44%.