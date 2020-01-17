Как правильно сделать иордань и можно ли окунуться в нее и смыть все грехи

Уже 19 января православные верующие будут праздновать Крещение Господне. В этот день принято купаться в иордани. Рассказываем, что это такое, как ее оборудовать и какой формы она должна быть.
Что такое иордань?
Так называется прорубь в водоеме, которую делают к празднику Крещение Господне. После того как иордань освящают, в нее окунаются все желающие верующие.
Откуда появилось название "иордань"?
Это слово произошло от названия реки Иордан. В ней, согласно Библии, Иисус Христос принял крещение от Иоанна Крестителя.
Какой формы должна быть иордань?
Обычно ее делают в форме креста. Но это необязательно условие, она также может быть округлой или прямоугольной.
Как правильно делать иордань?
Перед тем как прорубить иордань, нужно соблюсти некоторые меры предосторожности.
Желательно делать прорубь в неглубоком месте, чтобы человек мог достать ногами до дна. Чтобы окунающийся смог выйти без посторонней помощи, следует оборудовать ее ступеньками. Кроме того, рубить иордань лучше неширокую, чтобы можно было упираться в края проруби руками. А вот длину можно делать любую. По периметру желательно установить ограждение, чтобы в прорубь не упали наблюдающие.
Начать процесс следует с очистки площадки, на которой будет вырублена иордань. Затем на льду чертится форма проруби. Вырубать ее начинают с равномерного углубления всех сторон по намеченной линии. Если полностью прорубить лед в каком-то одном месте, вода выступит наружу и усложнит весь процесс. Перед купанием иордань освящается.
А если окунуться в иордань, все грехи смоются?
В народе бытует распространенное мнение, что окунувшись в иордань в Крещение, человек смывает с себя все грехи. Однако Церковь это опровергает.
"В религии ничего не происходит автоматически. Очищение человека от страстей и грехов – это долгий путь личного, осознанного покаяния. Более того, как таковое купание в проруби – не церковное таинство или обряд, а именно народная традиция празднования Крещения Господнего. Это не является обязательным и уж тем более не очищает от грехов автоматически. Если же человек хочет благочестиво искупаться в крещенской проруби, то лучше всего окунуться три раза с головой, произнося при этом: "Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа". Однако даже это не является строго установленным церковным обрядом", – пишет православный журнал "Фома".
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Комментарии
Восьмилучевая звезда (прямой и косой крест) — символ соединения мужского и женского начала, созидающего жизнь. Именно так выглядел старинный крест, не имеющий отношений к христианству — соединение прямого и косого крестов. Так вот, «крес» – символ небесного очищающего огня — это очищающий и ограждающий восьмилучевой знак. Именно такую прорубь рубили в Великий Водокрес.
хоть бы раз один из этих попов сам туда залез
Так макнули бы туда всех заключённых и отпустили бы по домам.... Всё, они чисты как ангелы.
17.01.2020 09:01
- гость -
17.01.2020 09:15
- гость -
Вот тут специально для вас в популярной форме все разъяснено:
https://www.amic.ru/news/453568/
17.01.2020 09:20
- гость -
А Вы не тыкайте тут ссылками.