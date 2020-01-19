Сибирские губернаторы окунулись в купели на Крещение. Фото

Фото: Instagram
Пять губернаторов сибирских регионов в Instagram поделились кадрами, на которых они окунаются в купель на Крещение.
Главы Алтайского края среди них пока что нет – он сейчас проверяет, как дорожники очищают снег в Барнауле после мощнейшей метели.
Зато снимком поделился Олег Хорохордин. В отличие от остальных глав регионов он предпочел зайти в воду в гидрокостюме.
Фотографиями либо видеозаписями с голым торсом отметились Сергей Цивилев (Кемеровская область), Олег Кожемяко (Приморский край), Роман Копин (Чукотка) и Айсен Николаев (Якутия).
Комментарии
Дурь свою показали.В Евангелии нет такого,что бы надо совершать такой ритуал.
Лучше бы в телескоп смотрели. "Гагарин в космос летал- бога не видел"
Смешно бы было, но почему то горько от этого мракобесия. Права великая Раневская:Сегодня одна моя родственница на мой вопрос: Ныряла ли она в прорубь? Так красиво ответила. -Грязь с души полосканием жопы в купели не смоешь! Как же это верно. Человеком надо быть всегда, а не по графику.
Обезьяны видят - обезьяны повторяют
19.01.2020 11:12
Гость
Фарисейство, чистой воды, а души останутся дьявольскими.