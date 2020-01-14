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Новости

50 купелей откроются в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Это предварительный список
Сотрудники МЧС прверяют толщину льда / Фото: 22.mchs.gov.ru

Сотрудники МЧС прверяют толщину льда / Фото: 22.mchs.gov.ru

Полсотни мест для проведения крещенского обряда определили в Алтайском крае. Два из них – в Барнауле: на Речном вокзале и на озере Дружных рядом с шоссе Ленточный Бор. Правда, до 19 января возможны корректировки списка, уточняют в региональном МЧС.

Инспекторы Центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) провели замеры толщины льда на месте будущих купелей.

Во всех точках проведения крещенского обряда организуют дежурство спасателей, представителей правоохранительных органов, бригад скорой помощи, других служб.

Предварительный список купелей в Алтайском крае:

1. г. Барнаул, река Обь, район Речного вокзала;

2. г. Барнаул, оз. Дружных, шоссе Ленточный Бор, 24а;

3. г. Бийск, район Коммунального моста, р. Бия;

4. Бийский район, с. Стан-Бехтемир, р. Бия;

5. Бийский район, с. Малоугренево, родник;

6. Бийский район, с. Новиково, р. Бия;

7. Бийский район, с. Малоенисейское, р. Бия (забор воды);

8. Первомайский район, с. Сорочий Лог, водохранилище Сорочий Лог;

9. Первомайский район, п. Кислуха, протока;

10. Первомайский район, с. Бобровка, р. Бобровка;

11. Первомайский район, с. Санниково, р. Лосиха;

12. Первомайский район, с. Березовка, р. Чесноковка;

13. Первомайский район, с. Первомайское, Первомайское водохранилище;

14. Первомайский район, п. Октябрьский, р. Повалиха;

15. Троицкий район, с. Троицкое, р. Большая Речка;

16. г. Новоалтайск, мкрн Белоярск, ул. Белоярская, 156а, р. Малая Черемшанка;

17. Тальменский район, р.п. Тальменка, р. Чумыш;

18. г. Рубцовск, р. Алей;

19. Егорьевский район, с. Титовка, искусственный водоем "Деревенский пруд";

20. Новичихинский район, с. Новичиха, искусственный водоем "Новая кирпичка";

21. г. Заринск, р. Чумыш;

22. Кытмановский район, с. Кытманово, р. Чумыш;

23. г. Белокуриха, ул. Рябиновая, 32, Пантелеймоновская церковь (купель внутри церкви);

24. Алтайский район, с. Алтайское, р. Каменка;

25. Смоленский район, с. Смоленское, р. Поперечная;

26. Топчихинский район, с. Топчиха, ул. Горького, 12, территория церкви;

27. Чарышский район, с. Чарышское, р. Чарыш;

28. Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, р. Чарыш;

29. г. Камень-на-Оби, р. Обь;

30. Кулундинский район, Курский сельсовет, оз. Жиланды;

31. Ключевской район, с. Ключи, оз. Моховое;

32. Михайловский район, с. Михайловское, оз. Михайловское;

33. Михайловский район, р.п. М-Озеро, старый карьер;

34. Благовещенский район, озеро Центральное, р.п. Степное Озеро (водозабор);

35. Баевский район, с. Баево, оз. Баево;

36. Завьяловский район, с. Завьялово, оз. Завьяловское;

37. Родинский район, с. Родино, озеро Кубы;

38. Суетский район, с. Верхняя Суетка, р. Макариха;

39. Романовский, район , с. Романово, Мамонтовский пруд;

40. Змеиногорский район, г. Змеиногорск, Нагорный пруд;

41. Третьяковский район, с. Староалейское, р. Алей;

42. Третьяковский район, с. Корболиха, р. Корболиха;

43. Чарышский район, с. Чарышское, р. Чарыш;

44. Павловский район, с. Павловск, Павловский (Касмалинский) пруд;

45. Павловский район, п. Комсомольский, Комсомольский пруд;

46. Павловский район, с. Черемное, р. Барнаулка;

47. Павловский район, п. Прутской, оз. Новое;

48. Ребрихинский район, с. Ребриха, р. Касмала;

49. Шелаболихинский район, с. Шелаболиха;

50. Мамонтовский район, с. Мамонтово, оз. Большое Островное.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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