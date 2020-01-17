"В проруби грехи не смоешь": зачем купаться на Крещение и почему это стало модно?

Окунаться в прорубь на Крещение становится все более модным в последние годы. Для многих это экстрим, возможность продемонстрировать свой новый купальник и сделать классную фотку для Instagram. Крещенский обряд совершают с непоколебимой верой: окунусь в прорубь – все грехи смою. Корреспондент amic.ru Саша Соколов отправился в гости к барнаульскому священнику Роману Неверову, который служит в храме во имя святого великомученика Георгия Победоносца, и выяснил, зачем люди окунаются в прорубь, почему это стало так популярно и действительно ли в этот день можно избавиться от всех своих грехов.

Холодно, но модно

– Отец Роман, давайте сразу разберемся, какова вообще роль купания на Крещение? Окунается-то много людей, но вот все ли из них понимают, зачем это делать?

– Вообще, главный смысл праздника – крещение Господа Иисуса Христа. Сначала он взял на себя одно крещение, был по ветхозаветному обряду обрезан, как все мальчики. Но Господь хотел, чтобы это таинство вышло за пределы еврейского народа. И нужен был какой-то обряд, который упростил бы для всех способ крещения. И тогда он принял крещение в воде реки Иордан.

Эта традиция – напоминание о том, как крестился Иисус. Но важно заметить, что Церковь не предписывает купание в проруби как что-то обязательное. Внутри Церкви такой традиции не было.

– Вот я, например, мерзнуть на улице совсем не хочу. Могу я не окунаться на Крещение?

– Конечно, можете. Абсолютно ничего страшного в этом нет. Это совсем не обязательно. Например, можно просто окропиться освященной водой или испить ее. Я всегда говорю, что во всем должна быть разумность и логика. Если вы не хотите купаться в проруби или вам не позволяет здоровье, то не нужно этого делать. Если у вас есть бассейн с теплой водой – окунитесь там, зачем лезть в прорубь?

Вот, например, в Иордане люди купаются в период Крещения, и это ни у кого не вызывает вопросов, потому что там тепло. А если мы берем Сибирь, то опять-таки должно быть какое-то адекватное мышление. Человек должен понять для себя, может он это сделать или нет.

Создается впечатление, что Церковь несет ответственность за все то, что могут совершить люди. Но ответственность-то несет тот человек, который идет в мороз и окунается. Это далеко не главная составляющая.

– Но тогда почему так много людей окунаются? Посмотрите, какие очереди к главной купели. Желающих так много, что для них приходится устанавливать бани и биотуалеты.

– Тут, как мне кажется, несколько причин. Люди пытаются нести, как они считают, верные традиции. И связывают, например, окунание в прорубь с очищением. Как внешним, так и духовным. Тем более в XXI веке в обществе появился тренд на здоровый образ жизни, занятия спортом и различные экстремальные увлечения. И для многих это как важный этап в году – перебороть страх и окунуться в прорубь.

И еще есть такой момент: люди, далекие от Церкви, считают, что благодать может перейти только через какие-то предметы. Если внимательно читать Евангелие, там есть история о слепом от рождения человеке, которому Иисус подарил зрение. Он намазал тому глаза грязью. И когда слепец умыл их, то прозрел. Конечно, Господь мог просто прикоснуться руками. Но народу нужно что-то, связанное с приземленным, какой-то предмет. Иначе сила веры теряется. Так уж сложилось, пусть в этом и нет широты духовной мысли.

– То есть это просто модно?

– Да, согласен с вами. Со временем это становится все более модным. Если бы это было не так, не было бы в морозы таких очередей возле купели. Конечно, с одной стороны, это очень хорошо, что все больше людей так или иначе соприкасаются с Церковью. Но есть и минус: первостепенные вещи заменяются на второстепенные. Людям кажется, что окунание – это основа праздника Крещения. Искупавшись, они хотят в какой-то степени облегчить себе жизнь: один раз окунулся и очистил себя на весь год. И этого им достаточно.

Грехи просто так не отмыть

– И ведь действительно, многие идут к купели, чтобы "смыть" грехи. Действительно ли для этого ритуал и придумали?

– Конечно нет. На самом деле в Церкви совершенно другие таинства, которые очищают человека и укрепляют его дух. Это исповедь и причастие. Ну и крещение, конечно – это та дверь, через которую человек входит в Церковь. Над некрещеным человеком нельзя совершать никаких церковных обрядов. Поэтому для очищения от грехов нужно по-настоящему подготовиться и прийти на исповедь. А это очень серьезный путь.

– Можно ли в таком случае считать, что праздник становится светским? В нем все меньше религиозности. Для многих это просто традиция – съездить раз в год и окунуться.

– Есть несколько праздников, когда даже люди невоцерковленные соприкасаются с Церковью. У нас кроме Крещения такими праздниками являются Пасха, Рождество, Вербное воскресенье и Прощеное воскресенье. Слава Богу, что люди идут в церкви и даже в купели. В этом нет ничего запретительного. Самое важное, чтобы не было никакого вреда.

Самостийность любого праздника нерушима. То, что люди могут вне Церкви искажать традиции, это да. Или даже общество, которое входит со своим посылом в Церковь и пытается нарушить что-то сложившееся. Но это никак не может изменить фундаментальность задумки праздника. Поэтому я бы не сказал, что он стал светским. Тут очень много зависит от нас, священников. Мы как проповедники должны сделать все, чтобы люди приблизились к Церкви.

– Вы сказали, что окунание в прорубь второстепенно и необязательно. А что самое важное в Крещении Господнем?

– Прежде всего – богослужение. Сначала проходит литургия – это самая важная часть. Там прочитываются особые молитвы, которые можно услышать только в этот день. Всем, кто решил искупаться, рекомендую сначала сходить в церковь. А уже после службы совершается крестный ход, в котором у человека есть отличная возможность подготовить себя к окунанию. Ну и уже в последнюю очередь происходит освящение иордани.

– А сами вы в проруби купаетесь на Крещение?

– Нет. Сам я ни разу в купель не окунался. Я прекрасно знаю свое здоровье, поэтому туда не полезу. Хотя однажды меня чуть не уговорили, но в последний момент я все-таки отказался. Хотя на крещенских купаниях я бываю очень часто.

– Кстати, о купели: а как вы относитесь к тому, что на ее сооружение тратят, мягко говоря, немалые средства?

– Тут я не могу ответить как-то конкретно. Я не знаю, что это за деньги и откуда их берут. Тем более, если я буду возмущаться, люди скажут: "Так построй купель сам". Могу только сказать, что купель сооружают действительно красивую. Правда, опять же, это все вторично. На самом деле купаться надо там, где вам комфортнее. Я, например, сторонник простоты. Я родился в Бийске, и в детстве мы на Крещение ездили в Малоугренево. Мне всегда там нравилось, было мало народу и простая купель. Но при этом все было как-то очень мило и уютно. Лично меня большое скопление людей не настраивает на молитву.

Бикини, бодибилдинг и Instagram

– Наверняка за время своей службы вы видели много странных вещей, в том числе и во время крещенских купаний. Есть какие-то моменты, которые вас потрясают?

– Мне всегда странно видеть пьяных людей, которые приходят "взбодриться" в проруби. Я просто не понимаю, зачем им это.

Также не понимаю, зачем на Крещение надевать вычурный купальник. В купальниках вообще не следует окунаться. По-хорошему, это должна быть длинная белая рубаха, как символ чистоты. Непонятно, кстати, зачем некоторые мужчины устраивают после окунания в прорубь чуть ли не бодибилдинг. Но про женщин – отдельный разговор. Покрасоваться своим телом, чтобы другие на тебя посмотрели: я, может быть, в каком-то смысле их понимаю. Но на Крещение люди идут с определенными мыслями. Например, об очищении. А для этого нужно смирение и целомудрие. Поэтому главное – не привлекать к себе внимание.

Было очень много случаев, когда люди полностью догола раздеваются. Одно дело, когда это где-то на далекой проруби, где никого нет. Но когда вокруг масса народа, а рядом еще и дети, для чего это все? Явно не для духовной составляющей. Это тревожит.

– По поводу "покрасоваться телом": некоторые еще не могут искупаться в проруби без поста в Instagram. Как вы к этому относитесь?

– Меня это тоже всегда будоражило. Одно дело, когда женщины в купальниках на пляже летом фотографируются. Другое дело, когда это все совершается у купели. Нарушается какая-то таинственность. Все превращается в витрину магазина. Но это лишь мое мнение.

Например, я сам делал селфи во время крестного хода. Просто показать локацию, где это находится, и красоту, как все подготовлено. Но когда человек в купальнике или в трусах, на мой взгляд, это некорректно. Но людям об этом надо говорить. Они, бывает, многие вещи делают неосознанно и не со зла. Просто потому, что им никто об этом не сказал.

– Многие набирают освященную воду из проруби. Разве безопасно ее пить?

– Можно, но обязательно должна быть разумность и логика. Например, делать купель рядом со сбросом сточных вод – мягко говоря, неразумно. Многие делают проруби в чистых озерах. А некоторые – вообще возле источников, что очень удобно. В момент Крещения освящаются все воды.

Святой водой можно просто окропиться. Тут какой момент: в день Крещения Церковь допускает и обливание святой водой, и даже кропление скота в деревнях. В другие дни это не дозволяется, а к святой воде предусмотрено благоговенное отношение.

– А что вообще нельзя делать на Крещение? Есть ли какой-то пост? Или, например, человек окунулся, обсох немного, оделся и пошел по своим делам. А потом ему на ногу наступили, и он как начнет ругаться, вплоть до мата-перемата. Разве ж есть тогда польза от таких обрядов?

– Я тогда по-другому спрошу: а в другие дни разве можно ругаться? Это уже вопрос к самому человеку и его поведению.

Конкретно перед Крещением поста нет. Но люди воцерковленные понимают, что в любой двунадесятый праздник нельзя обойтись без причастия. А чтобы причаститься, нужно три дня поститься и затем исповедоваться. Но перед самим окунанием в воду пост держать не нужно.

– Кстати, на купелях все чаще можно заметить детей. Причем далеко не всем окунание в прорубь на морозе нравится. Вам не кажется, что это может сформировать у ребенка крайне негативное отношение к Церкви?

– Про детей вообще очень тонкий момент. Можно нарушить всю нервную систему ребенку. И людям очень трудно это объяснить. Они тогда скажут: "Ну а чего ж вы тогда купель освящаете?" Если ребенок уже в более осознанном возрасте, то, думаю, что у него может сформироваться негативное отношение к Церкви, если его чуть ли не заставляют лезть зимой в холодную воду.

Но опять же, все зависит от того, что говорят в семьях. Если ребенку несут правильный посыл, то все будет в порядке. В детстве мы много чего не любим, считаем, что ущемляют нашу свободу. А потом понимаем, что все было правильно. Конечно, мне не хотелось бы, чтобы у детей формировалось отрицательное отношение к Церкви. И здесь на родителях лежит большая ответственность.