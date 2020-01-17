Как выглядит Крещенский городок на Оби и когда можно будет окунуться в прорубь

В Барнауле завершается подготовка к большому христианскому празднику Крещение Господне. В 2020 году для жителей города подготовили три места для крещенского купания, главная площадка традиционно находится на Оби. Власти ожидают, что в праздничный день окунуться в прорубь решатся около 30 тыс. человек.

Остались только бани

На Оби уже установили снежную часовню, ледяной крест, подготовили место для купели. 18 января здесь проведут техническую приемку объекта.

"Нам осталось привезти две бани, саму купель, по которой люди будут спускаться в воду, и щиты для установки раздевалок. Завтра это будет выполнено. На сегодня у нас уже выстроена часовня – художники сделали свое дело, построен крест, ведется очистка территории, чтобы спуск был безопасным", – пояснил Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.

По словам Шеломенцева, всего из городского бюджета на Крещенский городок потратили порядка 500 тыс. рублей.

Главная крещенская площадка откроется 19 января – в Крещение Господне – примерно в 11:00, после того священнослужители совершат чин водосвятия. Окунуться в иордань барнаульцы смогут вплоть до 23:00. Все это время у купели будут дежурить спасатели, дружинники и сотрудники полиции.

Екатерина Смолихина / amic.ru

Лед выдержит

Несмотря на установившуюся аномально теплую погоду в Алтайском крае, препятствий для открытия Крещенского городка нет, уверяют специалисты.

"Толщина льда составляет порядка 53 см, она позволяет одновременно у купели находиться 50 людям. Будем регулировать движение, безопасность будет обеспечена", – заверил Владимир Драчев, начальник управления ГОЧС Барнаула.

Однако чтобы процесс купания прошел без проблем, людям нужно вести себя аккуратно, отметил Драчев. Как минимум перед тем как пойти в воду, надо разогреть тело, взять с собой обувь, которую легко можно снять, находиться в холодной воде можно не больше минуты. Да и если есть проблемы со здоровьем, лучше не в воду не заходить.

Как отметил Драчев, самое важное – пользоваться только санкционированными местами для крещенских купаний. В этом году таких три: около Речного вокзала, на озере Пионерском в Казенной Заимке и в микрорайоне Булыгино.

Святой воды хватит всем

Как пояснили amic.ru в алтайской митрополии, набрать святую воду верующие смогут во всех основных храмах Барнаула уже после вечернего праздничного богослужения 18 января. Также сделать это можно и днем 19 января.

Власти рекомендуют набирать воду именно в храмах, а не в водоемах.

"Хотелось бы гражданам обратиться с просьбой не устраивать ажиотаж вокруг приобретения святой воды. Духовные лица заверили, что необходимые запасы сделаны, и воду эту нужно брать непосредственно в храмах, а в природных водоемах чревато опасностями", – добавил Геннадий Королев, председатель комитета общественных связей и безопасности.