Тайна святой воды, или Что нужно знать каждому о Крещении Господнем?

Крещение Господне – христианский праздник, который относится к числу важнейших в православии. В этот день люди вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан.

Согласно притче, таинство крещения провел пророк Иоанн Предтеча (его также называют Крестителем), который еще юношей ушел в пустыню и вел аскетичный образ жизни. После многих лет странствий и лишений Иоанн пришел на Иордан к людям, где иудеи проводили религиозные омовения. Он рассказывал всем о покаянии, необходимости крещения для освобождения от грехов. Слова пророка у многих отозвались в сердце, люди поверили его пророчествам и приняли крещение в водах реки.

Однажды к ее берегам пришел и сам Иисус Христос. Когда пророк увидел Иисуса Христа, он узнал в нем Мессию. "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?" – удивился Иоанн. "Надлежит нам исполнить всякую правду", – ответил ему Иисус. Он принял крещение и освятил воды Иордана.