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Вопрос дня



Как отдыхаем на майские праздники и когда все-таки выходим на работу

, ИА "Амител"
Нерабочий период продлили. Что будет с майскими?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

На этой неделе начнутся самые длинные праздники в 2020 году. Но только все эти теплые весенние дни мы, к сожалению, проведем не на шашлыках и турбазах, а дома в самоизоляции. Из-за сложной эпидситуации президент Владимир Путин принял решение о продлении нерабочего периода, что сказалось на длинных выходных. Сколько дней мы будем отдыхать в мае 2020 и когда выйдем на работу – читайте в материале amic.ru.

1
Нерабочий период продлили?

Да. Нерабочий период в России продлили до 11 мая включительно. Об этом президент Владимир Путин объявил во время выступления перед совещанием с губернаторами 28 апреля. Такая мера, по его словам,  необходима для того, чтобы стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

2
Как и сколько дней будем отдыхать на майские?

Почти как обычно (но не совсем). Условно майские праздники 2020 можно разделить на два периода. Первый продлится с 1 по 5 мая включительно:

  • 1 мая – праздник Весны и Труда в 2020 году – нерабочий день, выпадает на пятницу;
  • 2 мая и 3 мая – суббота и воскресенье – календарные выходные;
  • 4 и 5 мая – понедельник и вторник – будем отдыхать из-за переноса нерабочих дней с 4 и 5 января 2020 года (согласно постановлению правительства "О переносе выходных дней в 2020 году"). 
Второй период продлится три дня: с 9 по 11 мая включительно:
  • 9 мая – суббота – нерабочий праздничный день;
  • 10 мая – воскресенье – календарный выходной;
  • 11 мая – понедельник, стал нерабочим из-за того, что День Победы (нерабочий праздничный день) выпал на календарный выходной.

Но между первыми и вторыми майскими выходными 6, 7 и 8 мая (среда, четверг и пятница) теперь тоже будут нерабочими по решению президента Владимира Путина. Впрочем, тем, кому разрешено работать в офисах или на "удаленке", потрудиться все же придется.

3
И когда окончательно выходим на работу?

12 мая, во вторник. Вероятность того, что в середине мая мы уже вернемся на работу в офисы, большая. Глава государства дал распоряжения губернаторам к 5 мая подготовить все необходимое для поэтапного выхода регионов из режима самоизоляции.

Впрочем, Путин подчеркнул, что во всех регионах ситуация разная, и при принятии решении о снятии или продлении режима самоизоляции нужно учитывать эпидситуацию в конкретном регионе.

 "Главы субъектов РФ сохранят свои полномочия. Категорически нельзя принимать решения на эмоциях, под копирку. То, что оправданно в одних регионах, в других – может навредить", – отметил президент.

4
Но чем тогда заниматься эти 11 дней?

Сидеть дома и избегать мест большого скопления людей. Это лучший вариант. По словам Владимира Путина, за счет введенных ограничительных мер в стране удалось затормозить развитие эпидемии. Однако это не значит, что нужно успокоиться и наплевать на режим изоляции: ситуация остается очень сложной, и пик заболеваемости еще не пройден.

"Прошу вас, проявите предельную ответственность и осторожность, воздержитесь от походов в гости, к соседям, посиделок в компании", – попросил глава государства.

5
И что, уехать никуда нельзя?
Не получится. Дело в том, что российские курорты и туркомплексы не принимают туристов до 1 июня. Во всех регионах введены ограничительные меры, люди должны соблюдать режим самоизоляции. Выехать на шашлыки на природу тоже не получится. Из-за установления жаркой погоды во многих регионах страны начался пожароопасный сезон, поэтому посещение лесов запрещено. 

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

29.04.2020 08:08
ИС

Как же хорошо в деревне во время карантина.

29.04.2020 08:40
гость

так кому все таки не работать? опять слова

29.04.2020 09:55
УПРФ

Всем, кроме непрерывно действующих, медицинских и прочих согласно указу.

Текст Указа:
В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии со статьёй 80 Конституции Российской Федерации постановляю:
1. Установить с 6 по 8 мая 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
2. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учётом положений настоящего Указа осуществлять с 1 по 11 мая 2020 г. включительно меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
3. Настоящий Указ не распространяется на следующие организации (работодателей и их работников):
а) непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;
б) медицинские и аптечные организации;
в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;
г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;
д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
е) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчётам и платежам);
ж) иные организации, определённые решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из санитарно-эпидемиологической обста

29.04.2020 10:02
сергей

Когда наконец в Барнауле введут обязательный масочный режим? Чего ждём? В транспорте и пассажиры, и кондуктор,и водитель - в большинстве без масок. В магазинах(пример -Мария-ра) без масок и кассиры, и покупатели,никакая дистанция вообще не соблюдается, второго кассира нужно всегда вызывать, работает один. Наблюдалось в Мария-ра на Соц.,124

29.04.2020 10:47
- гость -

А Серёжа молодец)

30.04.2020 15:48
***

что-то я не замечаю, чтобы снизился уровень заражения по моему он только растет, ну повезло тем у кого дача те же шашлыки можно делать на даче и изоляция так приятнее главное, чтобы погода не подкачала

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