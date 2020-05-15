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Когда закончится учебный год в школах Алтайского края и что учеников ждет дальше

, ИА "Амител"
Экзамены, выпускные, каникулы – что изменилось из-за пандемии?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Летние каникулы у алтайских школьников начнутся уже в мае. Но не у всех в одно время. Причем в этом году несколько изменится конец учебного года у девятых, десятых и одиннадцатых классов. Когда закончится учебный год и начнется следующий, что будет с экзаменами, выпускными и летними каникулами – читайте в материале amic.ru.

1
Когда начнутся летние каникулы 2020?

Для школьников учебный год завершится в разное время. По словам Максима Костенко, министра образования региона, последний учебный день:

  • 22 мая 2020 года будет у учащихся 1-8 классов;
  • 29 мая 2020 года – 9 и 10 классов;
  • 5 июня 2020 года – 11 классов.

Таковые рекомендации краевого Минобра, однако директора школ могут самостоятельно решить, в какие даты завершить учебный год: немного раньше или позже.

2
Почему десятые классы закончат учиться позже?
Потому что на неделе с 25 по 29 мая 2020 года у них пройдут военные учебные сборы. Но на этот раз из-за пандемии они будут дистанционными.

В течение недели школьники изучат теоретический материал учебных сборов, а после сдадут тест. Для этого разработали специальный учебно-тематический план.

"В разных школах могут быть разные программы. Например, для парней – только военное дело, для девушек – медицинская помощь. В некоторых школах программа предусматривает смешанные группы. И там речь идет и об оказании медпомощи, и об основах военного дела. Мы разработали такой специализированный онлайн-курс, который предполагает прохождение теста", – рассказал министр образования региона Максим Костенко во время прямого эфира 15 мая.

После завершения курса детям выставят оценку в классный журнал с пометкой "Учебные сборы". И на этом учебный год для них классов закончится. 

По словам министра, для десятых классов не перенесут никаких предметов и часов на следующий учебный год, когда дети перейдут в одиннадцатые. Ведь тогда у них будут задачи поважнее – готовиться к сдаче ЕГЭ.

3
Как закончат учебный год девятые классы?

Более 30 тысяч алтайских девятиклассников завершат обучение 29 мая 2020 года и пойдут на каникулы, сказал Максим Костенко. Напомним, в 2020 году никаких дополнительных экзаменов для них не будет: ОГЭ отменили из-за пандемии коронавируса. Школьники получат отметки в аттестат по текущей успеваемости.

В период до 10 июня педагогические коллективы школ подготовят приказы об отчислении (если дети уходят учиться в колледж) или переводе в десятый класс, а также выдадут аттестаты, рассказал министр.

4
Когда будет ЕГЭ и как быть одиннадцатиклассниками?

Учебный год у них будет до 25 мая, а потом начнутся консультации. Пока они запланированы на период до 5 июня. Но так как ЕГЭ перенесли на более поздний срок (пока неизвестно на какие числа), возможно, скорректируют и период подготовки.

"Поскольку нет официально утвержденных документов, то могут быть какие-то изменения. Об этом мы проинформируем на официальном сайте Министерства образования и в официальных аккаунтах в соцсетях", – добавил Костенко.

По его словам, с 5 июня начнется оформление аттестатов для тех детей, которые не планируют поступать в вузы. "Они могут получить аттестат с выставленными оценками по текущей успеваемости. То есть какие результаты сложились за последние два года, такую итоговую отметку по предмету они получат в аттестате", – говорит министр.

5
Как будет проходить ЕГЭ в 2020 году?

В очном формате. В общем, как всегда, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм по рекомендациям Роспотребнадзора.

  • В помещениях проведут генеральную уборку и санобработку, будут регулярно проветривать. 
  • Каждому выпускнику дадут маску (либо она у него должна быть с собой).
  • На входе в пункты проведения экзаменов всем организаторам и участникам будут измерять температуру тела.
  • Рассадку выпускников в аудиториях организуют с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра.

Как уточнил Максим Костенко, дети будут сидеть через парту в шахматном порядке. "В связи с этим мы пересматриваем перечень пунктов сдачи экзаменов. Возможно, их число будет увеличено", – пояснил министр. Ранее уже сообщалось, что проведение самого массового ЕГЭ – по русскому языку – планируют разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.

По словам министра, в муниципалитетах края доставлять учеников из небольших населенных пунктов будут на автобусах, которые пройдут санитарно-эпидемиологическую обработку.

Однако не стоит забывать и об обычных правилах проведения ЕГЭ: видеонаблюдение, осмотр на входе, запрет на пользование шпаргалками и телефонами.

6
Как будут выдавать аттестаты?
Для получения аттестата об основном общем образовании и среднем общем образовании ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году сдавать не надо. Аттестаты выдадут всем выпускникам на основе итоговых годовых оценок, пояснили в Рособрнадзоре.
7
Будут ли выпускные в школах и когда?

Будут, но неизвестно когда. Все зависит от развития эпидситуации.

 "К сожалению, по данным на 15 мая 2020 года оснований для проведения последних звонков у нас нет. Потому что до 1 июня у нас по-прежнему действует запрет правительства Российской Федерации на проведение массовых мероприятий. Поэтому мы следуем этому постановлению", – сказал Максим Костенко.

По его мнению, целесообразно думать о выпускных после сдачи ЕГЭ. Но это, конечно, должны определять родители, выпускники и учителя по согласованию с муниципальными комитетами и главами администраций. "И если вы планируете проводить выпускной в июне, то надо обязательно заручиться поддержкой Роспотребнадзора", – добавил министр. К тому же, места общественного питания пока еще закрыты.

8
Сколько продлятся летние каникулы в 2020 году?
Каникулы продлятся до конца августа, как и обычно. Сокращать их из-за пандемии не планируют.
9
Когда начнется учебный год 2020-2021?
1 сентября 2020 года. И он будет уже в очном формате. "Все мы за этот месяц удаленной работы соскучились друг по другу, и ребятишки тоже скучают по одноклассникам и учителям. Мы планируем, и все для этого делаем, чтобы выйти на учебу с 1 сентября", – отметил Максим Костенко.

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

15.05.2020 17:07
- гость -

Короче, ни кто ни чего не знает конкретно...
Все на усмотрение директора и родителей, остальное ЕЩЁ не известно...

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