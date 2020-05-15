Почему десятые классы закончат учиться позже?

Потому что на неделе с 25 по 29 мая 2020 года у них пройдут военные учебные сборы. Но на этот раз из-за пандемии они будут дистанционными.

В течение недели школьники изучат теоретический материал учебных сборов, а после сдадут тест. Для этого разработали специальный учебно-тематический план.

"В разных школах могут быть разные программы. Например, для парней – только военное дело, для девушек – медицинская помощь. В некоторых школах программа предусматривает смешанные группы. И там речь идет и об оказании медпомощи, и об основах военного дела. Мы разработали такой специализированный онлайн-курс, который предполагает прохождение теста", – рассказал министр образования региона Максим Костенко во время прямого эфира 15 мая.

После завершения курса детям выставят оценку в классный журнал с пометкой "Учебные сборы". И на этом учебный год для них классов закончится.

По словам министра, для десятых классов не перенесут никаких предметов и часов на следующий учебный год, когда дети перейдут в одиннадцатые. Ведь тогда у них будут задачи поважнее – готовиться к сдаче ЕГЭ.