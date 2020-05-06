Как пройдут военно-полевые сборы у школьников Алтайского края во время коронавируса

В отличие от многих других мероприятий, военно-полевые учебные сборы для алтайских десятиклассников весной 2020 года не отменили. Но только из-за пандемии коронавируса их проведут в новом формате. Когда начнутся учебные сборы, как пройдут и что будет "уклонистам" – читайте в материале amic.ru.
Дистанционно. Да-да, именно так. Как пояснили в Министерстве образования Алтайского края, это пройдет следующим образом: школьники будут изучать теоретический материал учебных сборов, а после сдадут зачет или тест. Для этого разработают специальный учебно-тематический план.
Курс составят в соответствии с инструкцией об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, сообщили в краевом Министерстве образования.
Как пояснили в министерстве, результаты учебных сборов будут оцениваться "в соответствии с полученными рекомендациями". А вот что именно это за рекомендации – не уточнили.
Зато известно, что оценку выставят в классный журнал с пометкой "Учебные сборы". Она будет учитываться при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения в школе.
Школьникам, которые уклонились от учебных сборов без уважительной причины, поставят неудовлетворительную оценку за сборы.
Поэтому если уважительная причина есть, ее нужно подтвердить или обосновать. К примеру, в случае отказа от участия в учебных сборах по религиозным мотивам решение об освобождении принимает директор школы на основании обоснованного заявления родителей. Передать этот документ руководству образовательной организации нужно до начала учебных сборов.
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Комментарии
маразм крепчал...
И в чем маразм? Уже много лет в конце мая-начале июня мальчики 10-х классов проходят сборы. Изучают теорию, выезжают в воинские части на экскурсию и.т.д. Ничего суперсложного и невозможного. В этом году, естественно, о привычном формате и речи нет.
Лишь бы покритиковать?
Если в этом году их не было бы ничего и не изменится.Когда ты выезжаешь и смотришь воочию это одно , а по компу это совершенно другое поэтому дистанционно это фуфло все и профанация
Согласно стать 54 ФЗ о воинской обязанности "Для подготовки к военной службе граждане, пребывающие в запасе, могут призываться на военные сборы".
А с каких это пор старшеклассники стали "пребывающими в запасе"?! Выходит, что маразм это ещё мягко сказано?!
6.05.2020 12:08.
,,И в чем маразм?"(с)
скоро и армии- дистанционно,,проходить" будете.
С Днём Победы!
Мне больше всего нравится про оценку.
Где они такой предмет нашли в учебном плане? Куда они собираются её ставить в электронном журнале?
в армии тоже дистанционно будут служить, зато "дедовщины" не будет.
На учёт возьмусь, а воевать - шиш с маслом.
Какие могут быть военно-полевые (!!!) сборы у школьников?! Никаких!