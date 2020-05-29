Начнут выплачивать "путинские" пособия на детей

Деньги, которые президент пообещал семьям с детьми, начнут выплачивать с 1 июня. Это пособия на детей от 3 до 7 лет, а также выплата 10 000 рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.

Важно: если 10 000 рублей можно получить только один раз, то на детей от 3 до 7 лет вам положены ежемесячные выплаты. Их сумма равна половине МРОТ, а потому в Алтайском крае вы будете получать 5101 рубль каждый месяц. Более того, пусть пособия и начнут платить с июня, ввели их еще в январе. А потому, обратившись в ПФР, вы сможете получить деньги за предыдущие месяцы разом.

Обратиться за пособием можно дистанционно, через портал "Госуслуги" или на сайте posobie16.gosuslugi.ru. Но в первые дни желающих получить поддержку от государства было так много, что сайт "Госуслуги" рухнул. В Алтайском отделении ПФР пояснили, что заявки на единоразовые выплаты принимают до 1 октября, а на пособия на детей с 3 до 7 лет – до конца года. Поэтому можно не торопиться и переждать ажиотаж.

К тому же не все смогли разобраться, как именно оформить заявление. Мы подготовили удобные инструкции, как это можно сделать для ежемесячных пособий и единоразовой выплаты.

Кстати, в июне можно будет получить и "путинские" пособия на детей до 3 лет. Хоть они и установлены всего на три месяца (с апреля по июнь, по 5 тысяч рублей в месяц), но если вы обратитесь в ПФР после этого срока, вам выплатят всю сумму, которая полагается.