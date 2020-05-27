В связи с эпидемиологической обстановкой загородные оздоровительные лагеря Барнаула могут начать работать не раньше 1 июля, сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы.

Кроме того, работу пришкольных лагерей рассчитывают начать только в августе, отмечается в пресс-релизе.

Как рассказала заместитель председателя городского комитета по образованию Наталья Михальчук, комитету по образованию Барнаула было выделено свыше семи миллионов рублей, которые потрачены на подготовку загородных лагерей к летнему сезону. Так, часть финансирования направили на капитальный ремонт помещений в лагере "Дружных", а в "Парусе" и "Спутнике-2" провели капитальный ремонт кровли.

Наталья Михальчук также добавила, что если родители уже оформили заявку на путевку для ребенка в лагерь и решат от нее отказаться, то это можно сделать дистанционно.