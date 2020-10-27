Без ночных вечеринок, но в масках. Какие ограничения предлагают ввести в регионах?

В России теперь маски нужно носить даже в лифтах и на парковках, а кафе могут запретить работать по ночам. Такие меры федеральный Роспотребнадзор предлагает ввести регионам из-за распространения COVID-19. Изменения прописаны в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой. Какие дополнительные меры предлагают регионам из-за коронавируса – читайте в материале amic.ru.
Можно и так сказать. Согласно постановлению, теперь все, кто находятся на территории России, должны носить гигиенические маски:
- в местах массового пребывания людей;
- в общественном транспорте;
- в такси;
- на парковках;
- в лифтах.
Причем главы всех регионов должны проконтролировать исполнение этого требования.
Им рекомендовали:
- своевременно принимать противоэпидемические меры, которые помогут стабилизировать обстановку по COVID-19;
- ввести ограничения для людей, которые относятся к группе риска заражения коронавирусной инфекцией (людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания);
- усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, в магазинах, в общепите, театрах, кинотеатрах, концертных залах и других подобных местах массового пребывания людей;
- обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями не менее 150 на 100 тысяч населения (среднесуточно за семь дней).
Комментарии
Руководителям регионов - Рекомендуют...
так что есливчё - весь спрос с них, с руководителей регионов...
Бункерный еще в апреле самоустранился от проблем страны, свалив все на губеров.
Если всё не так напряжённо, как считает президент и его свита, пусть устроят тур по городам и сёлам. С масками, дезинфекцией и соблюдением социальной дистанции. И надолго их хватит? Слабаки.
А чё такое "в местах массового пребывания людей;" - тока конкретно?
А магазинов в списке нет
А улучшить медицинское обслуживание и лечение, главный санитарный врач не хочет в постановлении указать?
Ура. Теперь можно бухать и забить на ковидолошков