Без ночных вечеринок, но в масках. Какие ограничения предлагают ввести в регионах?

В России теперь маски нужно носить даже в лифтах и на парковках, а кафе могут запретить работать по ночам. Такие меры федеральный Роспотребнадзор предлагает ввести регионам из-за распространения COVID-19. Изменения прописаны в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой. Какие дополнительные меры предлагают регионам из-за коронавируса – читайте в материале amic.ru.

1 Масочный режим ужесточается? Можно и так сказать. Согласно постановлению, теперь все, кто находятся на территории России, должны носить гигиенические маски: в местах массового пребывания людей;

в общественном транспорте;

в такси;

на парковках;

в лифтах. Причем главы всех регионов должны проконтролировать исполнение этого требования.

2 Что там с вечеринками? Опять запретят? Не совсем. Губернаторам рекомендовали запретить работу развлекательных заведений с 23:00 до 6:00 по местному времени. То есть на этот период кафе, рестораны, клубы и другие подобные предприятия не смогут проводить мероприятия и оказывать услуги общепита. Такое решение власти могут принять исходя из эпидемиологической обстановки в регионе.