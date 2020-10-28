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Вакцина от коронавируса. Когда в России можно будет поставить прививку от COVID-19

, ИА "Амител"
Чем отличаются вакцины от коронавируса в России, сколько будет стоить прививка и кому ее пока не будут ставить
Вакцина/mos.ru

Вакцина/mos.ru

Пока россияне в панике по несколько суток ждут приезда скорой или теряют сознание в очереди на КТ легких, известные персоны России хвастаются прививками от коронавируса. На днях о вакцинации сообщил председатель правления и президент Сбербанка Герман Греф. А с начала сентября прививку поставили мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава Росстата Павел Малков, вице-премьер Татьяна Голикова и другие. В Алтайском крае первой привившейся от COVID-19 стала главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. А вот обычным жителям страны вакцина пока недоступна. Между тем заболеваемость COVID-19 растет, а вместе с ней растет и число погибших. Когда же прививку от нового вируса смогут поставить все желающие, разбирался amic.ru.

1
Вакцина от коронавируса в России есть, но прививки ставят не всем. Почему?

Потому что, как утверждают производители, пока нет достаточного количества препарата. Напомним, первую вакцину в России (она же первая  в мире) под названием "Спутник V" зарегистрировали только 11 августа 2020 года. Ее массовое производство пока еще не налажено. Поэтому было объявлено, что первым делом в России будут привиты от коронавируса те, кто находится в зоне риска: главным образом врачи и педагоги. Но, как видим из новостей, кроме врачей и учителей прививают также политиков и банкиров.

В Алтайский край первую партию вакцины в количестве 42 доз доставили в конце сентября, и первой привившейся от нового вируса стала главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Кроме нее вакцину ввели медикам краевой клинической больницы, онкологического диспансера, городских поликлиник № 1 и № 9, детской городской поликлиники № 9, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. До конца года в край должно поступить 2000 доз вакцины. 

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что первый компонент вакцины на середину октября получили уже около 18 000 человек.

2
Когда вакцина от коронавируса уже будет доступна всем желающим?

Массовая вакцинация россиян препаратом "Спутник V" от коронавируса может начаться в конце ноября и в декабре. Такие сроки назвал генеральный директор компании-производителя "Р-Фарм" Василий Игнатьев, передает "Интерфакс".

В Алтайском крае, по сообщению Минздрава, массовая вакцинация населения от коронавируса начнется в январе 2021 года.

Как пишет Москва24, директор института Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что объем производства вакцины "Спутник V" к декабрю должен составить около 5-6 млн доз в месяц. По его мнению, это позволит иммунизировать 70% населения России и в этом случае "коронавирус станет вакциноуправляемым". 

Кроме того, как сообщает ТАСС, в России уже началось производство второй вакцины от коронавируса – препарата "ЭпиВакКорона" разработки новосибирского центра "Вектор". Предполагается, что на российском рынке она появится уже в конце ноября – начале декабря 2020 года. А в гражданский оборот поступит в январе 2021.

3
Вакцинация будет обязательна для всех?

Пока власти говорят о том, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Но ее будут особо рекомендовать представителям профессией, которые входят в группу риска. Это педагоги, врачи, военные и пр.

Детей от коронавируса пока прививать не будут, так как влияние вакцины на детский организм еще не изучено.

4
А можно ли сейчас купить вакцину от коронавируса?
Увы. Вакцина "Спутник V" пока поставляется только в медицинские учреждения. О розничной продаже вакцины в России пока не сообщается. Так что купить ее не удастся. По крайней мере официально.

Кроме того, согласно особым условиям ускоренной регистрации и инструкции к вакцине, каждое применение вакцины должно отслеживаться в федеральном регистре, так что вакцина будет ставиться только в больницах и то скорее всего не во всех. 
5
Сколько будет стоить прививка от коронавируса?

Власти неоднократно обещали, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет бесплатной для всех граждан России. Об этом же заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко в ходе выступления на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне в октябре.

"Вакцинация от коронавируса бесплатна и доступна для граждан с момента, как только будут запущены большие объемы производства", – сказал он.

Правда, при этом не уточнил, о какой именно вакцине идет речь.
6
А сколько вакцин от коронавируса сейчас есть в России?

На данный момент известно о трех вакцинах российского производства. Две из них уже прошли регистрацию. Третья – еще нет.    

Первую в России и в мире вакцину от коронавируса под названием "Спутник V" в России зарегистрировали в августе. Ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ).

Вторая вакцина прошла регистрацию в середине октября. Ее название "ЭпиВакКорона" и разработчиком является новосибирский центр "Вектор".

В октябре же президент Владимир Путин сообщил, что "на подходе" уже и третья вакцина, которую создает Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова. Ожидается, что вакцина центра имени Чумакова будет зарегистрирована в декабре. Сейчас она проходит клинические испытания.

Все вакцины разные, и это, по словам ученых, очень хорошо, так как позволит отследить эффективность с разных сторон, а людям – выбрать наиболее подходящую для них.

7
А эти вакцины безопасны для здоровья?

Минздрав заявил, что вакцина "Спутник V" является безопасной и эффективной. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у 85% прошедших вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" нет никаких побочных эффектов. И только 15% жаловались на повышение температуры, головную боль и ломоту в мышцах.

Одной из первых прививку сделала дочь президента Владимира Путина. Она о побочных эффектах не сообщала. Главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова также заявила о хорошем самочувствии после прививки.

Сейчас испытания "Спутника V" идут за границей. В частности, в Индии и ОАЭ.

Вакцина от "Вектора" – "ЭпиВакКорона" – также объявлена безопасной, но тестирование третьего этапа еще проводится. При этом сейчас оно будет проходить и на тех, кто входит в группу риска.

"В первую очередь это исследование старшего поколения, то есть 60+, и дополнительные, расширенные пострегистрационные клинические исследования возраста от 18 лет и старше, без возрастного ограничения, как с хроническими заболеваниями, так и с аллергическими проявлениями", – сообщил генеральный директор "Вектора" Ринат Максютов.

8
Как проходит вакцинация против коронавируса?
Обе зарегистрированные вакцины – и "Спутник V", и "ЭпиВакКорона" – ставятся в два этапа с интервалом не менее 14-21 день. Прививка делается внутримышечно, в плечо или бедро.

Перед вакцинацией пациента обязательно осматривает врач и измеряет температуру тела. Если температура выше 37°C, прививку не ставят.
Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

28.10.2020 11:48
A1isa

"Спутник 4" шта? вы римские цифры не знаете?

28.10.2020 11:58
- гость -

А если вакцина окажется неэффективной, как вы думаете, нам об этом скажут?

28.10.2020 11:59
- гость -

!...у 85% прошедших вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" нет никаких побочных эффектов"- при количестве участвовавших в тестировании людей равным 38, побочные эффекты были выявлены у 32,3 человека. Звучит убедительно

28.10.2020 12:08
могиканин

если иммунитет не вырабатывается,какая вакцина?

28.10.2020 12:11
- гость -

А вот что пишет вирусолог К. Чумаков: "Я просто об этом думаю: ну как можно прививать людям вакцину, про которую неизвестно, помогает она или нет? Даже если она не приносит вреда, у людей создается ложное ощущение, что они защищены от болезни. Что может быть не так. Поэтому, мне кажется, здесь возникает столько разных вопросов, что я думаю, что этот подход неправильный".

28.10.2020 12:26
- гость -

Скорее всего, вакцина не работает, её придумали для зарабатывания денег, так уже было раньше с лекарственными препаратами. Кагоцел, виферон, арбидол, фавипиравир - все они с недоказанной эффективностью, тем не менее, назначаются врачами.

28.10.2020 12:36
- гость -

объем производства вакцины "Спутник V" к декабрю должен составить около 5-6 млн доз в месяц. По его мнению, это позволит иммунизировать 70% населения

население рф 146 млн.
146/6=24, т.е. еще 2 года самоизоляции и социальной дистанции...

28.10.2020 12:49
- гость -

28.10.2020 12:36
- гость -

Для справки. Несколько российских медпредприятий подали заявки на производство вакцины Спутник V.

28.10.2020 12:50
- гость -

28.10.2020 12:36
- гость -

объем производства вакцины "Спутник V" к декабрю должен составить около 5-6 млн доз в месяц. По его мнению, это позволит иммунизировать 70% населения

население рф 146 млн.
146/6=24, т.е. еще 2 года самоизоляции и социальной дистанции...

Не 2 года, а гораздо быстрее, ведь останется не 146 млн., а в разы меньше.

28.10.2020 13:08
- гость -

Что серьёзно надеетесь, что в стране где всё что можно профукали, где хорошие места по наследству передаются, где средний класс это доход 17000р создадут вакцину от короновируса? Тоесть в более цивилизованных и развитых странах её ещё и близко нет, а тут создали, да ещё кто - гамалея, которая создала фуфломицин какоцел и занимается , на полном серьёзе блин, офигел когда узнал - вечной молодостью.

28.10.2020 13:36
- гость -

28.10.2020 12:26
- гость -
Скорее всего, вакцина не работает, её придумали для зарабатывания денег

Какое зарабатывание, если ставят бесплатно ???

28.10.2020 13:38
Санёк

А что не говорят про мэра Ялты (если не ошибаюсь), который поставил прививку и через неделю умер от ковида?

28.10.2020 13:39
- гость -

28.10.2020 13:08
- гость -

создали, ведь дело не в деньгах , а в мозгах.
наши создали вакцину от эболы первыми, наработки есть

28.10.2020 13:39
- гость -


28.10.2020 13:36
- гость -

28.10.2020 12:26
- гость -
Скорее всего, вакцина не работает, её придумали для зарабатывания денег

Какое зарабатывание, если ставят бесплатно ???

Вы дурачок? Государство закупает у частной компании.

28.10.2020 13:40
- гость -

28.10.2020 13:38
Санёк

не ставь если боишься, один случай это не показатель.
вот у сша ставят 5 и умирает 5.

28.10.2020 13:56
- гость -

я думаю, что те, кто сейчас задыхаются в реанимациях и в не реанимациях, смирились бы с побочкой в виде 2-хдневной ломоты в мышцах и температурой 37 на два дня, чтобы этого ужаса избежать.

28.10.2020 14:07
- гость -

28.10.2020 13:40
- гость -

Не ставил он прививок. Санёк тот еще враль.

28.10.2020 14:07
- гость -


28.10.2020 13:56
- гость -

я думаю, что те, кто сейчас задыхаются в реанимациях и в не реанимациях, смирились бы с побочкой в виде 2-хдневной ломоты в мышцах и температурой 37 на два дня, чтобы этого ужаса избежать.

Да, но нет никаких подтверждений, что вакцина работает.

28.10.2020 14:23
Павсекакий

"85% прошедших вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" нет никаких побочных эффектов. И только 15% жаловались на повышение температуры, головную боль и ломоту в мышцах."
----
Картина примерно такая же как у инфицированных ковидом.
А вообще вакцинироваться в период пандемии не опасно? Что, если человек инфицирован, а ему ещё и вакцину вколят? Это его не добьёт?

28.10.2020 14:26
- гость -

28.10.2020 12:26
- гость -

Запомни раз и навсегда – от любых вирусов нет никаких лекарств. Все противовирусные препараты основаны на поднятии иммунитета. А поднимется он у тебя или нет, насколько поднимется, и поднявшись сможет ли справиться с вирусами – никто тебе таких исследований не проведет.

28.10.2020 14:34
CALIBR

Выход президента из бункера будет самым точным сигналом ставить остальным смертным прививки будучи уверенными в их безопасности. Ждём-с.

28.10.2020 14:41
- гость -

Да, но нет никаких подтверждений, что вакцина работает.

Пока до простых смертных вакцина дойдет, уже вся информация будет

28.10.2020 14:43
- гость -

28.10.2020 13:39
- гость -

Это та от эболы что гамалея зделала, а ну да, она такаяже как и когацел, почитайте о ней...

28.10.2020 14:44
- гость -

28.10.2020 14:34
CALIBR

Далеко не факт, что остальным будут ту-же ставить

28.10.2020 15:01
CALIBR

28.10.2020 14:44
- гость -
28.10.2020 14:34
CALIBR

Далеко не факт, что остальным будут ту-же ставить
+++++++++++++
Согласен, как и то, что выше упомянутые чиновники из правительства и прочая элитка ставила ( и ставила ли? ) себе вакцину недообследованную, российскую. А уж упоминание дочери Путина в первых рядах уколовшуюся , да ещё и из уст президента,всячески уклоняющегося от обсуждения жизни семьи - из ряда das ist fantastisch в уши плебсу.

28.10.2020 15:24
- гость -

В Москве желающие могут принять участие в пострегистрационных испытаниях этой вакцины. Выборка 40 тыс.чел. 85% прошедших вакцинацию без побочных эффектов - идёт речь именно о такой выборке.

28.10.2020 15:27
- гость -

28.10.2020 14:26
- гость -

Запомни раз и навсегда – от любых вирусов нет никаких лекарств.
-----
Не вводи людей в заблуждение. Ацикловир активен в отношении вируса герпеса, вируса ветряной оспы и ряда других вирусов.

28.10.2020 15:53
- гость -

либр как обычно буровит из своей второй сущности.
что ляпнул, сам-то понял? порно пересмотрел со свои участием?
лишь бы не забыли

28.10.2020 16:00
- гость -

28.10.2020 15:27
- гость -

Ацикловир только симптом герпеса устраняет, болячку на губах, вирус как был в тебе так и остаётся, до следующей благоприятной для него обстановки и снова тамже болячка появится.

28.10.2020 16:27
- гость -

Пусть главбабай вместе с госдурой поставят... может прочистят ряды свои... воздух в стране посвежее будет.

28.10.2020 18:11
- гость -

Для прививконенавистников: Оспа раньше выкашивала целые города, у всех представителей старшего поколения, года рождения приблизительно до 1979, на плече - след от соответствующей прививки. Позже была признано, что человечество, благодаря именно вакцинированию, ее победило, и у родившихся позже этого шрама нет.

28.10.2020 18:25
CALIBR

28.10.2020 18:11
- гость -
Для прививконенавистников: Оспа раньше выкашивала целые города, у всех представителей старшего поколения, года рождения приблизительно до 1979, на плече - след от соответствующей прививки. Позже была признано, что человечество, благодаря именно вакцинированию, ее победило, и у родившихся позже этого шрама нет.
+++++++++++
Моё мнение совпадает с президентским : прививаться от Ковида надо зарекомендовавшей себя вакциной, прошедшей все циклы испытаний.
А за свой организм решайте сами - иметь или не иметь.

28.10.2020 19:33
CALIBR

Часть добровольцев пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» заразилась вирусом, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра Гамалеи Александра Гинцбурга. По его словам, возможно, это участники, которые получили плацебо. В середине ноября будут расшифрованы данные кто получал плацебо, кто вакцину - пояснил Гинцбург.
+++++++++++
На мой взгляд , случай из ряда форс-мажорных чтобы ждать середины ноября. Все материалы на руках у проводящих испытание...

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