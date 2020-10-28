Вакцина от коронавируса. Когда в России можно будет поставить прививку от COVID-19

Вакцина от коронавируса в России есть, но прививки ставят не всем. Почему?

Потому что, как утверждают производители, пока нет достаточного количества препарата. Напомним, первую вакцину в России (она же первая в мире) под названием "Спутник V" зарегистрировали только 11 августа 2020 года. Ее массовое производство пока еще не налажено. Поэтому было объявлено, что первым делом в России будут привиты от коронавируса те, кто находится в зоне риска: главным образом врачи и педагоги. Но, как видим из новостей, кроме врачей и учителей прививают также политиков и банкиров.

В Алтайский край первую партию вакцины в количестве 42 доз доставили в конце сентября, и первой привившейся от нового вируса стала главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Кроме нее вакцину ввели медикам краевой клинической больницы, онкологического диспансера, городских поликлиник № 1 и № 9, детской городской поликлиники № 9, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. До конца года в край должно поступить 2000 доз вакцины.

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что первый компонент вакцины на середину октября получили уже около 18 000 человек.